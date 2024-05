Para Luis Caputo la reactivación se va a dar en 2024

El ministro de Economía, Luis Caputo, pasó por el foro del Congreso IAEF (Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas) y dejó algunas definiciones clave para la economía que viene.

La más importante es que vaticinó que la recuperación económica se va a dar en el año 2024, con una mejora de la actividad y recuperación de ingresos.

"Estamos haciendo algo que no si hizo en la Argentina en 100 años", remarcó y aclaró esto es así porque "la sociedad lo avala" debido a que el presidente "explicó hasta el cansancio lo que había que hacer" y que no lo hubieran podido hacer si no fuera así.

Y señaló que a diferencia de otras veces, las presiones políticas ya no dominan a la economía.

Luis Caputo. NA

Respecto de la postergación de la suba de tarifas de gas y electricidad, el ministro aclaró que necesitan darle "un respiro a la clase media" y lo pueden hacer gracias a que tienen holgura fiscal.

Dijo también que no tienen una fecha para salir del cepo, pero que el objetivo es llegar primero a una canasta de monedas para ir luego a una dolarización de la economía. "Sacaremos el cepo cuando no haya sobresaltos", remarcó. Además, dijo que si las negociaciones que llevan adelante con el FMI para negociar un nuevo acuerdo llegan a buen puerto, tardarán menos en salir del cepo.

Negó que el tipo de cambio esté atrasado, con lo que desalentó cualquier expectativa devaluatoria de los sectores exportadores, aunque aclaró que sigue habiendo un mercado con una fuerte distorsión de precios. Y aclaró que esta vez no va a haber devaluación, por la que la remonetización "se va a dar por la afluencia de dólares". "El bien escaso va a ser el peso", arriesgó.

Luego marcó su hoja de ruta. "El objetivo nuestro es destrozar la inflación y haciendo esto es lo que iba a pasar pero había mucha expectativa, cuando anunciamos el programa la mayoría de los economistas anunciaban 30% de inflación en enero y febrero, que íbamos a devaluar", aseguró.

"Tenemos que ganar credibilidad, Argentina no tiene credibilidad y para hacer política económica es terrible, hace toda la diferencia. Son dos cosas, viene por el track record del país y por la credibilidad de las políticas que estás tomando. Lo más importante de esto es revalidar esto con resultados. En mayo también va a haber superávit", destacó Caputo.