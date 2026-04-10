El titular de la Corte Suprema pidió acuerdos en el Consejo de la Magistratura para lograr reformas

El presidente de la Corte Suprema , Horacio Rosatti , intervino este jueves en una reunión clave del Consejo de la Magistratura en la que se discuten modificaciones al reglamento de concursos para la designación de jueces. En ese marco, el magistrado apeló a la construcción de acuerdos entre los distintos sectores del organismo.

Aunque no integra formalmente las comisiones técnicas, Rosatti participó del encuentro conjunto de Reglamentación y Selección, donde se analizan distintas iniciativas orientadas a reformar el sistema de evaluación y nombramiento de magistrados.

Entre las propuestas en discusión se encuentra un proyecto impulsado desde la propia Corte Suprema, que lleva las firmas de Rosatti junto a sus pares Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La iniciativa busca introducir cambios en los procedimientos de selección, en un contexto de cuestionamientos recurrentes al funcionamiento del sistema.

Durante su intervención, Rosatti evitó definiciones taxativas, pero dejó en claro el enfoque: avanzar en una solución consensuada. “Vamos a trabajar con la opinión de todos y buscar la mejor decisión posible”, afirmó ante consejeros, funcionarios y equipos técnicos.

El titular de la Corte también destacó que existen puntos de coincidencia entre los distintos proyectos en debate, lo que abre una ventana para acuerdos transversales dentro del Consejo.

En ese sentido, anticipó que se evaluará la participación de organizaciones no gubernamentales interesadas en el proceso, en línea con una mayor apertura del debate a actores externos al sistema judicial.

Además, valoró los aportes realizados tanto por los actuales integrantes del organismo como por quienes formaron parte en etapas anteriores, en una señal de continuidad institucional.

Tensiones internas y advertencias en el Consejo

La reunión estuvo encabezada por los consejeros Alberto Lugones y María Fernanda Vázquez, quienes coordinaron el intercambio entre los distintos estamentos representados en el organismo, algunos de los cuales participaron de manera remota.

Antes de la llegada de Rosatti, Lugones había marcado una posición que anticipa discusiones internas: calificó el encuentro como relevante para el futuro del sistema de concursos, pero advirtió que no acompañará ninguna iniciativa sin un análisis detallado.

La advertencia refleja las tensiones que suelen atravesar al Consejo de la Magistratura, donde conviven intereses políticos, judiciales y académicos.

Una reforma clave en la agenda judicial

El debate sobre el reglamento de concursos se inscribe en una discusión más amplia sobre el funcionamiento del sistema de selección de jueces, uno de los puntos más sensibles del entramado institucional.

La revisión de estos mecanismos aparece como una prioridad dentro del Consejo, en un contexto de vacantes acumuladas y cuestionamientos sobre la transparencia y eficiencia de los procesos.