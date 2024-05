Hebe Casado en MDZ: "Lo políticamente correcto no va conmigo"

En los últimos días, la vicegobernadora Hebe Casado estuvo en el ojo de la tormenta. La mandataria fue cuestionada el pasado fin de semana por un posteo que hizo en la red social X (ex Twitter) acerca del partido de fútbol que enfrentó a Independiente Rivadavia y Godoy Cruz. Casado es fanática del Tomba y manifestó: "0-0. Un equipo puso 10 en la defensa".

Si bien, el estilo de la vicegobernadora ha sido siempre polémico a la hora de opinar en las redes sociales, al presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, le pareció fuera de lugar y decidió cruzarla: "Toda la semana trabajando con Alejandro Chapini presidente de Godoy Cruz para erradicar la violencia en el fútbol y esta mujer publica un tweet provocativo? Que lastima que siendo vicegobernadora no entienda el alcance de su responsabilidad... #personanograta".

Pero Vila no fue el único en manifestarse en contra de los comentarios de la vice y varias personas se sumaron. Sin embargo, Casado redobló la apuesta y remató: "Parece que los hinchas de algún equipo se sintieron identificados y se dieron por aludidos. No voy a decir quienes".

Tras continuar siendo blanco de críticas, la mandataria se refirió a lo sucedido sin ánimos de retractarse: "Chicas les recomiendo que no opinen de fútbol ni de política. Las almitas de cristal se ofenden si una mujer ocupa lugares reservados para machos lomo plateado".

Envuelta en polémica, la vicegobernadora pasó por el estudio de MDZ Radio 105.5 FM y señaló: "Que me juzgan solamente por lo que digo o hago en Twitter y no por todas las actividades que he llevado a cabo durante estos cinco meses de gestión, la verdad que me parece una falta de respeto y una irresponsabilidad. No tiene que ver con mi actividad real, que yo escriba en Twitter quiere decir que puedo subir la escalera y masticar chicle a la vez".

"En estos cinco meses he estado a cargo del Senado, donde ya se han aprobado 40 leyes, de las cuales 26 son de salud y de esas he sido participe en la redacción y la defensa de las mismas. Además de eso, no soy una vicegobernadora que está sentada en la oficina, recorro la provincia todo el tiempo y en estos meses creo que ya le he dado dos veces la vuelta a la provincia", agregó en respuesta a las críticas.

Además, sin pelos en la lengua, Hebe Casado fue fulminante y declaró que "no soy una figurita bonita que está puesta en una silla y no hace nada".

Hebe Casado en el estudio de MDZ Radio 105.5 FM. Foto: Walter Moreno/MDZ

La mandataria mendocina defendió el uso de las redes sociales y aseguró que éstas "son las que hoy han puesto un presidente". Y manifestó que "las redes ayudan o no a posicionar personas, ayudan o no a poner temas en debate, ayudan o no a que la gente se entere de cosas que de otra forma no se enterarían".

Respaldando sus polémicos posteos, Casado comentó: "En el tuit quise decir que en ese partido cada uno se había defendido y ninguno había jugado como tenía que jugar. Uno va a ver un espectáculo, soy futbolera, me encanta ir a la cancha y uno quiere ir a ver que jueguen, no que estén tratando de defenderse y que sea un cero a cero. Es más, en la foto ni siquiera hay jugadores de ninguno de los dos lados. Ahora, el que recogió el guante fue porque se sintió identificado".

"Es parte del folclore futbolístico. Siempre existe la chicana entre un equipo y otro. Porqué tengo que dejar de ser hincha de fútbol o ser neutra cuando nunca lo he sido. Uno tiene que dejar de lado lo que quiere o lo que siempre ha defendido por una cuestión de neutralidad y para quedar siempre bien con todo el mundo. Lo políticamente correcto no va conmigo", advirtió la vicegobernadora.

Y sostuvo que "soy incorrectamente política en Twitter, pero después lo sigo sosteniendo".

