El conflicto entre Argentina y España, ¿es una estrategia de Milei?

Luego de que el Gobierno español retirara a su embajadora en el país y hasta las principales empresas españolas con intereses en la Argentina repudiaran las declaraciones de Javier Milei, el presidente argentino calificó de "socialista fatalmente arrogante" a su par de España, Pedro Sánchez, y sostuvo que la decisión del gobierno ibérico fue un "disparate" y un "sinsentido".

Además, se refirió a cómo va a seguir la relación entre ambos países, afirmando: "Hay un vínculo de largo plazo y estructural entre Argentina y España. Las raíces españolas en Argentina son muy grandes y un delirante no las va a poder cambiar. Las empresas que tienen inversiones acá, las costumbres culturales, económicas y de todo tipo son de los individuos. El presidente Pedro Sánchez se convertirá en el hazmerreír del mundo por las payasadas que está haciendo por un problema de índole personal".

El conflicto diplomático sembró un gran incertidumbre sobre cómo repercutirá en todos los sectores del país. Para ello, MDZ Radio 105.5 FM dialogó con el analista Mariano Bergero, quien aseguró que "no va a pasar nada con España, no le va a cambiar la vida a nadie. Es un juego que es de suma cero, por lo menos para los ciudadanos". Y señaló quiénes saldrían beneficiados: "Los que están ganando son, por un lado, Javier Milei, que refuerza su rol de la voz libertaria mundial. Él continúa reforzando su posición de líder como un divulgador de las ideas de la extrema derecha. Y, por el otro lado, creo que también gana Pedro Sánchez en una discusión muy interna y de política doméstica de España".

Además, sostuvo que "está claro que los primeros que cuestionaron a Milei fueron funcionarios del Gobierno de Sánchez. El presidente español inició todo esto cuando tuvo un posicionamiento político muy claro en favor de Massa y en contra de Milei. Pero, también es cierto que el presidente cada vez que responde, sube la apuesta y generalmente por encima de la diplomacia. Si Milei se hubiese regido solamente por lo que había escrito en su discurso y no se salía de esa letra, probablemente hoy no estuviésemos hablando y ocupando tanto tiempo en un tema que creo que no va a tener un impacto directo en ninguno de nosotros".

El posicionamiento de Milei como presidente

Mariano Bergero cuestionó el papel que ejerce Javier Milei como jefe de Estado, y sentenció: "Tenemos un presidente que le sienta bien, por lo menos a él, este rol de ser una especie de divulgador de la ideología de ultra derecha, de poner en discusión modelos económicos y sociales de estructuración política. Hoy Milei pone en duda todo, cualquier organización o política que tenga algo que ver con lo que para él es el colectivismo, socialismo o cualquier otra que línea ideológica que no sea lo liberal, parece que es mala palabra".

Javier Milei en España.

"Javier Milei es un presidente que se siente mucho más cómodo fuera de Argentina que recorriendo el propio país. Esto es extraño, o por lo menos es poco usual en relación a lo que estamos acostumbrados. Está claro que el presidente necesita reconocimiento, el cual lo está recibiendo de manera importante a nivel internacional porque esa corriente ideológica, de algún modo, necesitaba una voz nueva y renovada, y finalmente la encontró en Milei", argumentó el analista.

Además, opinó que "me parece que se va de rol, parece ser más un expresidente que un presidente. Generalmente los expresidente, luego de terminar su mandato, suelen expresar sus experiencias tanto para revisar algunas cuestiones que debieron haber mejorado y que no salieron del todo bien, o para mostrar alguna política exitosa. Javier Milei lleva solamente cinco meses en el gobierno, todavía no puede mostrar ningún resultado concreto que muestre una mejora palpable y que sea sustentable en el tiempo y, sin embargo, se pasa recorriendo escenarios internacionales divulgando estas ideas y poniéndose en contra de potencias que son muy importantes en la actualidad".

Por último, haciendo énfasis en el posicionamiento mayoritariamente internacional de Milei, precisó: "Desde que asumió, el presidente estuvo solamente en la Antártida y participó de una actividad política en el club de la libertad en Corrientes, nada más a nivel país. No tiene demasiado contacto con la gente de Argentina. Este sábado, si cumple con su palabra, va a estar en Córdoba con este cabildo abierto que va a suplantar al Pacto de Mayo. Hay como una distorsión en los roles, es tan disruptivo el presidente Javier Milei que está enfocado en cosas que parecieran ser bastante colaterales para la República Argentina".

