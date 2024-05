Despidos y protestas en el Inadi: trabajadores reclaman en el edificio

Trabajadores del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) se concentraron durante la mañana de este miércoles en las inmediaciones del edificio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego de que el lunes por la noche recibieran una notificación vía mail donde se les comunicó que "no corresponde prorrogar su designación transitoria".

Empleados de la institución confirmaron que "la mayoría de los despedidos pertenecen al colectivo LGTBIQ+ e incluso, también, hay una persona con discapacidad".

"Hay empleados con 17 y 20 años de antigüedad. En mi caso, como en el de muchos, me renuevan el contrato cada tres meses; se me vence el mes que viene y no sé qué va a pasar. Esto es una masacre, una ruleta rusa. Se manejan con mucha crueldad", aseveró Mariana, una de las profesionales que pertenece al personal de capacitación.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) apuntó contra el Gobierno y afirmó que la gestión actual "avanza con desguace del Estado". "Ahora despiden otros 120 compañeros en el Inadi, llevando el número de cesantías a casi la mitad de sus trabajadores. No podemos permitir que sigan desmantelando las políticas públicas", publicaron en la cuenta oficial de la red social X.

Por el momento, la Policía Federal impidió el ingreso de los empleados, que el lunes fueron avisados de manera informal sobre su desvinculación, al organismo.

La palabra de Victoria Donda

"Después del viaje de placer personal de Milei -donde se peleó con el Gobierno de España y puso en riesgo la relación con la Comunidad Europea- vuelven los despidos en el Estado. Quiero solidarizarme con mis compañeros despedidos del INADI. Las y los abrazo a cada una, a cada uno", escribió en su cuenta de X Victoria Donda, la extitular del Inadi.

"No es casual que vayan contra el organismo que brega por la verdadera libertad quienes tienen al odio y la violencia como práctica política. No vamos a permitir que destruyan al Estado. Hoy es responsabilidad de Senado ponerle freno a este neofascismo. #NoALaLeyBases", agregó.