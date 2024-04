Video: el duro testimonio de una trabajadora del INADI que estaba por jubilarse

"Me quedo sin ningún ingreso hasta que me salga la jubilación". Esa fue la frase con la que una extrabajadora del Inadi se despachó tras el cierre del organismo por decisión del Gobierno. El testimonio se volvió viral, ya que la mujer llevaba 15 años trabajando en el Estado y tiene certificado de discapacidad.

En un contexto de manifestaciones de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) por los despidos en todo el país, las palabras de la trabajadora ocuparon los principales portales del país en cuestión de minutos, debido al crudo testimonio que brindó entre lágrimas. En ese contexto, contó que tenía agradecimientos de todas las personas a las que ayudó con sus gestiones.

"Me mandaron una notificación de que se me termina el contrato y me quedo sin ningún ingreso hasta que me salga la jubilación. Estamos en un estado de precariedad total y encima la policía reprimiendo", afirmó la mujer ante las cámaras.

Las declaraciones de la trabajadora se produjeron durante los enfrentamientos entre representantes de ATE y la Policía Federal, que se encontraba custodiando las oficinas de la Secretaría de Trabajo en CABA. "Estamos concentrando nosotros todo nuestro accionar en esa área y vamos a intentar el ingreso masivo”, indicó el líder de ATE, Rodolfo Aguiar.

"Vamos a ir ingresando ordenadamente, sin generar ninguna situación de tensión", indicó un delegado del sindicato en las puertas de la Secretaría de Trabajo.