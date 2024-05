La nueva propuesta del Gobierno para destrabar Ganancias en el Senado

El Gobierno de Javier Milei analiza hacer cambios en el artículo de Impuestos a las Ganancias del paquete fiscal que se encuentra en el Senado para destrabar votos de senadores patagónicos. Entre las opciones se encuentra la idea de "declarar zona desfavorable a la Patagonia" para que los habitantes de las provincias incluidas en esa categorización tengan un diferencial de aproximadamente 22% mayor sobre el mínimo imponible.

"Ofrecimientos siempre hay", explicó una fuente patagónica a MDZ para explicar las intenciones del Gobierno de seguir obteniendo votos, también en lo particular, en el Senado y así conseguir que la ley Bases y el paquete fiscal sean aprobados. Es una realidad que desde que la administración libertaria dio a conocer ambos proyectos, la vuelta de Ganancias (ahora Ingresos Personales) fue un tema controversial, sobre todo con los gobernadores patagónicos, que saben que su población puede ser la más afectada por el tributo.

El costo de vida en el Sur es más caro, y es por ello que los trabajadores tienen una bonificación en su sueldo que va entre el 20% y el 40%, lo que hace que el piso que propone el Gobierno -de $1.800.000 para solteros- haría que la mayor cantidad de los habitantes de la Patagonia sean alcanzados por el impuesto. Cabe destacar que hasta ahora no existe un diferencial por zona desfavorable en la ley, lo que ayudaría a las provincias afectadas, como Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y la Pampa, a no sentir el gran golpe en sus bolsillos. Por esta razón, tanto desde Casa Rosada como desde las provincias del Sur confirmaron a MDZ que se está pensando en hacer un cambio en el artículo.

A saber, "zona desfavorable" es todo ámbito que "por sus condiciones geográficas, climáticas y de accesibilidad, implique para los trabajadores un mayor esfuerzo en la realización de tareas como así también en el costo de vida".

Los gobernadores patagónicos adelantaban desde hace tiempo su negativa a la vuelta de Ganancias.

Es importante aclarar que los trabajadores petroleros de la zona que se desempeñan en la "boca de pozo" tienen un régimen especial y por eso no son incluidos en el impuesto.

A pesar de los esfuerzos, y del apoyo en general de los patagónicos en Diputados y, según se dice, en el Senado, algunos actores de las provincias sureñas adelantan que no acompañarán en particular la vuelta del tributo. "Por ahora no hay nada concreto, no se acompaña Ganancias", expresó una fuente de la provincia de Chubut, liderada por Ignacio Torres, uno de los que más enfrentamientos tuvo con el presidente Javier Milei, pero que luego logró encausar el diálogo.

"Si los senadores votan Ganancias no se pueden bajar del avión", dijo otra fuente de Neuquén, dando a entender el golpe político que sería para los legisladores votar a favor del artículo, que afectaría directamente la situación económica de los habitantes de sus territorios.

Desde la Patagonia también explican que con el Gobierno se están "evaluando distintos variables" sobre el impuesto, pero lo ven difícil por ser un asunto reticente para las provincias del Sur. En ese contexto, MDZ consultó si también estaba la posibilidad de que se elevara el piso de Ganancias en general, algo que fue desmentido por fuentes del Ejecutivo Nacional.

Las provincias también apuntan a "ofrecimientos" de la Casa Rosada, que puso en discusión a cambio de votos para Ganancias, un dolor de cabeza para ambas partes desde el día uno.

El peso político

Fuentes legislativas y patagónicas advierten que, en el caso de que los senadores de sus provincias rechacen Ganancias y el proyecto pase a Diputados con modificaciones en ese artículo, los integrantes de este último recinto podrán "quitar los cambios que al Gobierno no le guste" porque son la Cámara de origen.

No solo está en juego que se apruebe la ley con el impuesto, sino también pisa fuerte cómo cada representante de las provincias patagónicas puede quedar manchado políticamente por estar a favor de Ganancias, que apunta directamente contra "el pueblo".

La vuelta de Ganancias preocupa a la Patagonia, pero también a las demás provincias, ya que su recorte en el 2023 significó menos envíos de fondos a los gobernadores, quienes a su vez deberán dar explicaciones a su electorado si ven que la ley se aprueba sin siquiera el diferencial del 22%.

El ida y vueltas con Ganancias

"Mañana es un día histórico. Yo voy a poder decir con tranquilidad que en mi Gobierno ningún trabajador va a pagar Impuesto a las Ganancias. Mañana el Congreso deroga definitivamente la cuarta categoría y por suerte lo voy a cumplir antes del 10 de diciembre. Ya vivieron una estafa, hubo uno que les dijo que no iban a pagar y terminaron pagando el doble. Nosotros desde este mes tenemos a nuestros trabajadores afuera de la cuarta categoría con el Impuesto a las Ganancias eliminado, con el derecho a trabajar horas extras sin que se las robe el Estado”, dijo el año pasado el exministro de Economía y excandidato a presidente, Sergio Massa, días antes de que se confirme la derogación de la ley de Ganancias para la cuarta categoría, que generó gran polémica.

Massa el año pasado impulsó la derogación de la ley de Ganancias, que fue apoyada hasta por el mismo Milei.

En ese entonces, hasta el propio Milei votó a favor de la iniciativa massista: "Los veo preocupados porque no quieren que la tapa de los diarios los muestren votando con el kirchnerismo", provocó el entonces candidato presidencial a la hora de justificar el por qué de su apoyo a la eliminación de la cuarta categoría. Además, afirmó que el Estado "es una organización criminal violenta que vive de una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos" y que por ello "todos los impuestos son un robo".