La bronca del intendente de San Martín tras los destrozos en la Terminal

Imágenes violentas de enfrentamientos entre jóvenes en la Terminal de Ómnibus de San Martín se viralizaron durante la noche del sábado. Desde hace tiempo en la comuna decidieron cerrar el edificio de 00:00 a 5:00 para cuidarlo de situaciones de inseguridad y vandalismo, pero no fue suficiente. El sábado, alrededor de las 22 horas, más de una decena de personas se enfrentaron no sólo con ladrillos y escombros, sino también con armas blancas y de fuego en la segunda terminal más grande de Mendoza en cuanto al flujo de personas. Al respecto, y para saber cómo continúa la situación, el intendente de San Martín, Raúl Rufeil, dialogó con MDZ Radio 105.5 FM.

El intendente explicó que "son imágenes muy fuertes, hay otras filmaciones que ya están a disposición de la Fiscalía y vemos cómo llueven ladrillos, escombros, ocasionando un daño muy importante desde el punto de vista edilicio, de toda la infraestructura, mamposterías, ventanas, puertas, boleterías, oficinas. Pero también podríamos estar lamentando vidas humanas". En el momento de los hechos son muchas personas las que transitan en la Terminal para subir o bajar del transporte: "Un ladrillo o un escombro tan grande podría haber golpeado a alguien en la cabeza. Mucha gente viene de los distritos a hacer los compras al distrito ciudad y estaban retornando. Una escena muy fuerte donde hubo una violencia incontrolada, muy intensa y con mucha virulencia".

Para entender las explicaciones de tan fuerte suceso, el intendente de San Martín aseguró que no le encuentra razón, "porque una estación terminal de ómnibus es un lugar de tránsito. Es un lugar donde uno se sube a un ómnibus o está descendiendo, no es un lugar elegido para buscar peleas, ni hacer una batalla campal como la que hubo. Sinceramente, y esto se lo digo de manera muy personal, no le encuentro razón alguna. Fueron dos grupos que se enfrentaron, pero exhibieron también armas blancas y armas de fuego, y la gente entró en un pánico incontrolable". Rufeil comentó que los preventores presentes en el lugar sufrieron heridas leves.

Raúl Rufeil, intendente de San Martín.

"Yo quiero una Policía que esté a la altura de estos acontecimientos vandálicos porque, sinceramente, tiene que haber una corrección. Podemos hablar del municipio, la provincia, la prevención, mejorar la calidad educativa para mantener el orden público, el orden social, pero ahora quiero que actúe la Policía y la Justicia con todo su peso y su rigor. Porque es muy difícil hacer una obra con mucho sacrificio de toda la comunidad, que beneficia a todos en el Este mendocino y en minutos quedó destruida. Puedo asegurar que los daños materiales son muy importantes, pero potencialmente hubiese ocurrido una catástrofe porque perfectamente podría haber lesiones serias. Hasta la muerte podría haber ocurrido", enfatizó Rufeil.

A su vez, explicó que están pidiendo fuerza policial y que "se estaban realizando todos los trámites para que haya un destacamento. La trama social cada vez se va deteriorando más producto, no solamente de la pobreza estructural económica, sino también por este déficit en la convivencia, a la educación, a lo laboral. Veo jóvenes y adultos que transitan como un lugar de encuentro, y no lo es". En este sentido Rufeil agregó: "Es una obra que fue inaugurada hace cuatro o cinco meses. Yo veo todo ese trabajo que hizo toda la comunidad con sus aportes para tener una remodelación integral, una Terminal de Ómnibus acorde a estos tiempos, y cómo se desvanece en escasos minutos duele mucho. Sinceramente, estoy con bronca y no puedo ocultarlo".

Escuchá la entrevista completa: