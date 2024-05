Aumento de presupuesto a la UBA: para Lisandro Nieri es "inviable" y "quedan 60 universidades sin atender"

El bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara de Diputados de la Nación formalizó este último viernes un pedido de sesión especial -con fecha para este martes de 21 de mayo- con el fin de "garantizar el financiamiento de todas las universidades". La decisión se dio luego de que el Gobierno nacional -enfrentado con las instituciones de educación superior- otorgara un aumento de 270% a la Universidad de Buenos Aires (UBA) y no para el resto de los establecimientos a lo largo y ancho del país.

En ese sentido, el diputado nacional mendocino Lisandro Nieri, que acompañó la solicitud, aseguró que la queja planteada ante el Poder Ejecutivo "es una cuestión de federalismo". "El problema en el presupuesto es sabido y el Gobierno le encuentra una solución exclusivamente a la UBA y su hospital. Quedan 60 universidades sin atender. Empezar a hablarlo en comisión no resiste el tiempo", comentó en diálogo con MDZ.

La nota enviada por el radicalismo para convocar a sesión especial para este martes a las 14.00 fue elevada "con el objetivo de tratar varias iniciativas por las cuales se buscar garantizar la actualización de las partidas presupuestarias de todas las universidades del país", indica el comunicado difundido.

El mismo resalta que "el reciente aumento de un 270% sobre el Presupuesto 2023 otorgado a la Universidad de Buenos Aires (UBA) implica de parte del Gobierno reconocer la necesidad de una adecuación presupuestaria para poder garantizar el funcionamiento de las instituciones universitarias. En ese contexto, los diputados del radicalismo exigen que el mismo criterio sea utilizado para el resto de las 60 casas de altos estudios que, en todo el territorio nacional, enfrentan las mismas dificultades que la UBA para poder garantizar el normal desarrollo de las actividades académicas. El Gobierno no puede promover una nueva grieta en el país. No puede haber discriminación, docentes y alumnos de todo el país deben ser tratados de la misma manera, con el mismo criterio de exigencias y controles".

El pedido de sesión de la UCR para este martes 21 de mayo.

Lisandro Nieri aseguró que "no puede estar esta grieta. Ya tenemos el subsidio del transporte en Buenos Aires, se aumentan los subsidios en el AMBA y ahora una medida en el mismo sentido... Esto se venía trabajando, pero la sorpresa de la semana pasada fue que el Gobierno atienda solamente a una universidad. Con urgencia pedimos esta sesión. El Gobierno tiene una obligación con la eduación universitaria".

"La exigencia es al Poder Ejecutivo. No sé cuáles son las negociaciones que ha hecho la UBA, aunque está claro que la caja de repercusión en Argentina está en Buenos Aires. No se puede atender solamente a Buenos Aires. La educación es de todo el sistema. Se puede hablar de un costo de vida en un lugar u otro, pero es inviable que se actualice a uno 270% y al otro 0%", agregó el diputado.

Asimismo, sostuvo que desde el radicalismo "siempre hemos luchado por lo educativo, pero no podemos no reconocer que tiene que haber controles cuando hay ineficiencias. "Hay mucho por hacer. Es necesario estudiar los resultados que se obtienen. A los sistemas de salud y educación se le destinan mucho recursos: nacionales, provinciales y municipales. Hay que trabajar en esa eficiencia. Ahora, en el caso de la sesión del martes, queremos un tratamiento igualitario. Estaban congelados los recursos con una inflación de 300% y se entendía que había cuestiones de auditorías. ¿Cómo puede que a una universidad se le dé y a las otras 60 no?", manifestó el exministro de Hacienda de Mendoza.

Hay al menos 9 proyectos opositores (no solamente de la UCR) en carpeta.

La versión del Gobierno nacional

El Ministerio de Capital Humano difundió un comunicado en el cual sostiene que "el financiamiento de las universidades públicas nacionales está garantizado". En la misiva remarcaron que "se estableció un incremento del 70% en las partidas, retroactivo al mes de marzo, y se asignó un aumento equivalente correspondiente al mes de mayo, alcanzando así un aumento total del 140% respecto de la asignación inicial del año 2024". Este aumento del presupuesto, sellado días antes de las multitudinarias marchas en defensa de las universidades nacionales, llevó la asignación mensual de $5.926.971.777 a $14.224.732.213.

Al mismo tiempo, indicaron que para los hospitales universitarios, cómo el Hospital Universitario de la Universidad Nacional de Cuyo, "se abonará un total de $75.856.367.711,00 de aquí a diciembre con el objetivo de cubrir los gastos, garantizar el normal funcionamiento, y atender al incremento de los costos en los insumos de salud" para diez hospitales universitarios de todo el país.

Desde el Gobierno buscan demostrar que está asegurado el financiamiento de las universidades nacionales y sus dependencias, luego de que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se refiriera al acuerdo por el financiamiento de la UBA. A raíz de este acuerdo, la casa de altos estudios porteña dio por terminada la emergencia presupuestaria que había declarado en abril.

El CIN, en respuesta al acuerdo, emitió un comunicado exigiendo que el acuerdo por la UBA sea igual con el resto de las universidades nacionales, "Habiendo el Gobierno confirmado con sus actos que los recursos están, exigimos inmediatamente una resolución que garantice un incremento igual al otorgado a la Universidad de Buenos Aires para todas las universidades públicas de la Nación", puntualizaron.

En el caso de la Universidad Nacional de Cuyo, la rectora de la institución, Esther Sánchez, se pronuncio al respecto días atrás, antes del pedido de la UCR en el Congreso. El último miércoles se reunió el Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y Sánchez fue parte del cónclave. El CIN se expresó ante la decisión del Gobierno de actualizar solamente el presupuesto de la Universidad de Buenos Aires y no de todo el sistema universitario del país. "No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda", disparó Sánchez en defensa de la institución cuyana. De esta manera, recrudece el conflicto entre el Gobierno y las universidades, aunque prometen seguir dialogando.

"El planteo del Consejo Interuniversitario Nacional es que aquí no se tiene en cuenta que somos una república federal porque a la hora de los hechos y de responder a todas las universidades sólo se tiene en cuenta a la UBA. Esto implica que del total de estudiantes del sistema universitario -más de 2.000.000 de estudiantes-, 300.000 aproximadamente son de la UBA y el resto -más de 1.700.000- corresponden a universidades de todo el país, ubicadas en distintas ciudades del país", dijo Esther Sánchez sobre la reunión que se llevó adelante en Ciudad de Buenos Aires.

"Eso implica que más del 85% de los estudiantes son considerados de segunda categoría, mientras que los estudiantes de la UBA son considerados de primera categoría, resolviéndoles las necesidades planteadas por todo el sistema universitario y otorgadas con exclusividad a la UBA", evaluó la rectora.