Varias universidades analizan ir a la Justicia contra el Gobierno por "discriminación"

El miércoles se conoció un duro comunicado del Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), tildando de "inadmisible y provocador" la actualización de gastos de funcionamiento para una sola casa de altos estudios del país, la Universidad de Buenos Aires (UBA), y no para la totalidad del sistema universitario.

La decisión del Gobierno nacional generó la fuerte reacción del organismo que reúne a las autoridades de las casi 60 universidades nacionales del país.

En este marco, este jueves el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Jhon Boretto, no descartó que se acuda a la Justicia por considerar que la administración de Javier Milei incurrió en un acto de discriminación..

El Frente Sindical de Universidades Nacionales convocó a una protesta por 48 horas debido a la falta de avances sobre la actualización presupuestaria. Foto: somostelam.com.ar

"La actualización en un 270 por ciento del presupuesto de gastos de funcionamiento y de un 300 por ciento para hospitales a la Universidad de Buenos Aires (UBA) implica el reconocimiento por parte del Gobierno nacional de uno de los aspectos del problema -y su grave magnitud- que todo el sistema universitario viene planteando desde enero de este año. Resulta inadmisible y provocador que se reconozca solo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país, que representan a dos millones de estudiantes. No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda", señala el comunicado que se conoció el miércoles.

En el mismo documento, el Comité Ejecutivo del CIN informa que resolvió quedar en "sesión permanente" y anticipa que definiría "las acciones a seguir en defensa de la Universidad Pública Argentina".

Sin una mirada federal

En esa misma línea, este jueves el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Jhon Boretto, señaló que luego del crítico pronunciamiento, el CIN analiza realizar una presentación judicial debido a que, beneficiar con una suba presupuestaria solo a la UBA, "podría ser una causal clara para recurrir a la Justicia".

"Evidentemente, no se tiene una mirada federal. Lo que sí, está claro es que se reconoce el problema que veníamos planteando desde comienzo de año respecto del desfasaje que tenían nuestras partidas de gastos de funcionamiento al otorgar, en este acuerdo puntual con la UBA, una actualización del 270%", expresó Boretto en diálogo con Canal Doce.

Para el rector de la UNC, beneficiar con una suba presupuestaria solo a la UBA, "podría ser una causal clara para recurrir a la Justicia". Foto: Instagram @jhonboretto.

"El resto de las universidades, recién hemos recibido una actualización del 70%, correspondiente a la cuota de marzo. Y hay un anuncio de otro 70%, que todavía no se ha efectivizado. Pero sí efectivizaron en un acto administrativo el anuncio para la UBA, que además contempla una situación que a nosotros también nos cabe: la actualización de los gastos para el funcionamiento de los hospitales universitarios. En nuestro caso, la Universidad de Córdoba tiene tres hospitales: el de Clínicas, la Maternidad nacional y el nuevo hospital odontológico de la Facultad de Odontología. En todo el país, hay solo cuatro universidades que tienen hospitales propios. Nosotros estamos entre ellas", enfatizó.

Por último, Bonetto expresó que lo ocurrido "pone en manifiesto de que hay una situación al menos de discrecionalidad y de discriminación total, que incluso podría ser una causal clara para recurrir a la justicia, porque se está incurriendo en una situación, diría yo, inédita. No ha habido razón particular que justifique que solo una universidad reciba un aporte y el resto no".

Docentes convocan a un paro

Simultáneamente a las críticas del CIN, el Frente Sindical de Universidades Nacionales convocó a una protesta por 48 horas debido a la falta de avances sobre la actualización presupuestaria.

La medida se realizará el miércoles 22 de mayo con una jornada de visibilización del conflicto y marcha; mientras que el jueves 23 se convocó a un paro por 24 horas. Comunicado del Frente Sindical de Universidades Nacionales convocando a un paro de 24 horas.

Cabe recordar que el Frente Sindical está compuesto por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), Federación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT), la Unión de Docentes Argentinos (UDA), Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (FATUN).

Por su parte, varios gremios docentes y no docentes universitarios se reunieron en la sede de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) luego de conocerse que el Gobierno destinará una ayuda económica a la UBA por sobre otras universidades.

"A casi un mes de la movilización en apoyo a la universidad pública más grande de la historia, el gobierno nacional no ha resuelto ninguno de los temas del conflicto universitario: salarios, presupuesto y becas estudiantiles", expresaron en un comunicado.