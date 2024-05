Un intendente opositor celebró que, después de cinco meses, Alfredo Cornejo le aceptó una audiencia

En medio de las tensiones existentes por las modificaciones planteadas por el Gobierno de Mendoza en lo que refiere a la modificación de la Ley Nº 6396 que determina los lineamientos de la distribución de la coparticipación provincial, el intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur, celebró que "después de 5 meses de gestión, el gobernador Alfredo Cornejo" haya "considerado su pedido de audiencia". Mauricio Di Césare, diputado provincial radical oriundo del departamento del Este, apuntó contra el actual jefe comunal en defensa del Ejecutivo provincial.

Mansur considera que su municipio es perjudicada en el paquete de reformas enviado a la Legislatura. Dentro de los lineamientos de la distribución de la coparticipación provincial, la norma establece que el reparto entre municipios se realizará en base a tres criterios: el 25% se distribuye en partes iguales entre las comunas, el 65% se reparte en proporción a la población de cada departamento y el 10% se fracciona en base al Coeficiente de Equilibrio del Desarrollo Regional.

Ese último punto es el que se pretende actualizar el Gobierno, sustituyendo el Artículo 5 de la ley mencionada y creando el Coeficiente de Equilibrio del Desarrollo Municipal. La propuesta reemplaza el último término del nombre de este indicador e introduce importantes modificaciones en la porción que recibe cada departamento. De esta forma, se propone la actualización de los valores de cada departamento en el coeficiente de equilibrio.

"Después de 5 meses de gestión, el gobernador Alfredo Cornejo ha considerado mi pedido de audiencia. Voy a llevar el reclamo de Rivadavia por los $1.900 millones de pesos que nos sacan en la Ley de Coparticipación", señaló este jueves en sus redes sociales Mansur. El cónclave será el 8 miércoles de mayo.

El posteo de Ricardo Mansur en el cual

El intendente parte de la base de que Rivadavia ya no es un departamento petrolero, pero recibe menos coparticipación por considerarse que cobra regalías. "En Rivadavia en 1996 se nos aplicó el mayor coeficiente negativo porque teníamos regalías petrolíferas. Hoy eso cambió porque se produce poco petróleo en Rivadavia. Además, vamos a vivir la privatización de áreas de YPF que se van a cobrar con regalías, por lo que los ingresos vana disminuir aún más. El ministro (Víctor Fayad) sabe que Rivadavia es el municipio más perjudicado", esgrimió días atrás.

Mansur, incluso, la semana anterior reunió en un teatro a dirigentes de peso oriundos de Rivadavia -tanto oficialistas a nivel provincial como opositores- para exponer acerca de "las razones estadísticas y comparativas sobre por qué Rivadavia es la mayor perjudicada en la nueva ley propuesta". La novedad del encuentro fue la asistencia de dirigentes opositores a Mansur, quien conduce un partido local. Entre ellos, legisladores, concejales y hasta exjefes comunales de todos los colores políticos.

No obstante, en diálogo con MDZ Radio este mismo jueves, el diputado provincial radical Mauricio Di Césare -que responde a Cornejo y hasta fue su candidato a intendente en 2023- indicó que "se armó revuelo con la coparticipación, pero no es que nos hemos unido". "No tengo nada que ver con Mansur. Concurrí porque soy legislador y me interesa el departamento".

"La gente no sabe la historia de la Ley 6396, que fue sancionada en el 24 de abril de 1996. Era coeficiente de equilibrio regional. Esa ley la votó Ricardo Manzur y eso no lo dijo... Y también el exintendente, el doctor Félix Pesce, que estuvo en esa reunión, fue parte del arreglo que hicieron los intendentes justicialistas en esa época para la votación. Ricardo Mansur votó esta ley con este índice negativo: el 0.773 que viene perjudicando al departamento desde la pérdida de la producción petrolera", comentó Di Césare.

Y añadió: "En diciembre del 2009, cuando Gerardo del Río era intendente, yo estaba en el en el Concejo Deliberante y con el secretario de Hacienda del municipio hicimos una presentación al Gobernador Jaque y ahí tuvimos la respuesta y modificamos la coparticipación primaria que pasó del 14 al 18.8%. Eso fue el 14 de diciembre del 2009. Seis meses después, el 2 de junio del 2010 obtuvimos media sanción en Diputados para modificar este coeficiente de equilibrio regional y que se fuera liquidando según lo que nosotros extraíamos de petróleo en este momento. Llegó a senadores y no los acuerdos necesarios para que esta esta ley fuera sancionada y se fuera modificando este coeficiente". Mauricio Di Césare perdió las elecciones contra Ricardo Mansur en 2023. Foto: X@MauriDiCesare.

"Y ahora llegamos al 10 de abril del 2024 horas, donde el Poder Ejecutivo presentó este proyecto. Han pasado 28 años para que un Gobierno inicie una modificación de este coeficiente de equilibrio regional. Pero acá hay que poner en claro una cosa: Ricardo Mansur, que fue intendente en tres oportunidades, nunca hizo ninguna gestión para cambiar este coeficiente que venía perjudicando a Rivadavia desde hace mucho tiempo. Ni cuando fue intendente, ni cuando fue diputado por el frente Cambia Mendoza del 2015 al 2019, en el primer gobierno de Alfredo Cornejo. Ahora que está transitando en un partido departamental, se viene a acordar del coeficiente de equilibrio regional. Entonces, hay que poner en énfasis estas cosas para que la gente sepa qué es lo que pasó en esta historia de tantos años". sumó Di Césare.

En tanto, hizo mención a que se contactó con el gobernador tras la convocatoria de Mansur. "El sábado estuve en comunicación con Alfredo Cornejo planteándole lo que nosotros creíamos que era justo para el departamento. Por eso ahora que ha empezado la discusión. Nosotros tenemos varias propuestas para mejorar este coeficiente para ver si podemos lograr algunos puntos más que beneficien al departamento", cerró.