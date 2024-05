Portezuelo del Viento: Omar Félix rechazó el destino que Cornejo le dispuso a los fondos

Durante su discurso en la apertura de Sesiones Ordinarias en la Legislatura, el gobernador Alfredo Cornejo confirmó que podrá disponer de los 1.023 millones de dólares de Portezuelo del Viento para realizar otras obras de infraestructura. Si bien el acuerdo con el Gobierno nacional acotaba el destino de esos fondos a obras hídricas, se firmó una adenda que posibilita que se utilicen para obras de infraestructura que impulsen el desarrollo provincial.

El mandatario expresó que "en los próximos días, estaremos enviando a esta Legislatura un proyecto de ley que nos permitirá impulsar de manera contundente la infraestructura provincial. Gracias a las gestiones que hemos realizado, acabamos de firmar una adenda del acuerdo con el Gobierno nacional que nos permitirá ampliar el destino de los 1.023 millones de dólares que pertenecen a Mendoza".

Tras el anuncio, surgieron múltiples posturas acerca de la medida acatada por Cornejo. Omar Félix, intendente de San Rafael, fue de los primeros en manifestarse, dejando en claro que "el reclamo es que la decisión no puede ser unilateral y tampoco puede ser de un nivel de sociabilización que termine generando un debate donde no se resuelva nada. Creo que hay ámbitos que se pueden generar donde se debata con conocimiento cuáles son los mejores lugares donde invertir estos recursos y que generen más dinero para Mendoza".

Y ejemplificó: "Malargüe produce el principal ingreso de la provincia, que es el petróleo, sin embargo no tiene gas natural. Entonces, con este tipo de políticas lo que hacemos es concentrar cada vez más población en el Gran Mendoza, queremos que crezca pero que crezca bien, con posibilidades que de sustentabilidad y de generación de riqueza. Ahora, esta mirada debe ser para toda la provincia para que el crecimiento sea armónico y que cada rincón de Mendoza pueda aportar con la generación de riqueza dentro de sus posibilidades".

Omar Félix recalcó que "la discusión está en que el origen del fondo no era para obra pública. Si seguimos poniendo los recursos que tenemos en el sector público, no sabemos cómo vamos a generar riqueza. El tema de Portezuelo ya nació mal, porque en realidad tampoco iba a dinamizar el sector privado de la economía".

Omar Félix.

Destino de los fondos

El intendente de San Rafael manifestó que "todo tiene que ver con el origen del planteo por el cual estos fondos surgieron. Esto fue una acción que en su momento inició la Cámara de Comercio de San Rafael, a la que se sumaron las de Alvear y Malargüe, contra el Estado Nacional por el impacto sufrido en la región por la promoción industrial. Como no podían litigar las entidades por una cuestión de que era un tema que debía resolver la Suprema Corte, es que pasa la acción al Gobierno de la Provincia".

"El planteo que estamos haciendo es que ese fondo debería dinamizar al sector industrial y generar la riqueza que en algún momento se perdió, y que no vaya al sector público en generación de obras públicas. No decimos que no se tienen que hacer las obras públicas, pero el fondeo para la obra pública puede venir desde otros lugares, hay distintas formas de generar el financiamiento para esas obras", agregó.

Además, habló sobre las nuevas posibilidades del destino de los 1.023 millones de dólares: "Ahora se está hablando de destinar los fondos para obras hídricas, que sin duda las necesitamos, pero ya se vienen haciendo y la verdad es que vemos al sector agropecuario mendocino en una crisis importante, no ha agregado valor y menos al sector privado".

En un sincericidio, opinó que "una gran parte de esos fondos tiene que venir para el sur de la provincia. Sabemos que hoy el financiamiento es caro y que hay dificultades en el sistema financiero para poder fomentar la generación de riqueza, pero creo que hoy tenemos un fondo que podría recuperar aquello que perdimos. Cuando lo miramos desde nuestra región, indudablemente como el planteo había sido del sur, se define una obra que fue justamente Portezuelo del Viento. Cuando se definen obras públicas, hay que definir quién es el beneficiado. Nosotros tenemos en el sur el complejo Nihuiles y el Diamante, lo que recibe la provincia en regalías entre los dos complejos es paupérrimo".

