José Luis Ramón defendió la zona fría, habló de su primo Luis Petri y le contestó a los que le dicen panqueque

La carrera política de José Luis Ramón arrancó en el año 2017 cuando junto a su exsocio Mario Vadillo decidieron dar el salto de la ONG Protectora a la creación de un partido para competir en las elecciones legislativas. La incursión fue exitosa y José Luis Ramón fue electo diputado nacional mientras que Vadillo ocupó una banca en la legislatura provincial. Pero los sinuosos caminos de la política los terminaron distanciando y Ramón salió a defender las decisiones que tomó a lo largo de estos siete años. "Yo nunca fui panqueque con nada. Yo lo único que he tenido es la idea clara de la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores", esgrimió.

En una extensa entrevista con MDZ Radio 105.5 FM el diputado provincial explicó por qué decidió abandonar el interbloque del Frente Elegí y defendió los logros conseguidos por Protectora con la ley de Zona Fría como principal estandarte pero destacando también la ley del etiquetado de los alimentos, la ley de las góndolas y la defensa de la competencia. "Es decir, no me he movido para ningún lado. Y en la política uno hace acuerdos para que eso sea posible, pero no significa cambiar las ideas. De hecho, no las he cambiado y estoy en ese camino", aseguró José Luis Ramón y dijo que su nuevo bloque legislativo se llama "De los Consumidores y Ciudadanos" como originariamente lo habían planteado.

Admite que la exposición pública lo ha afectado pero no se arrepiente de haber dado el salto. Incluso reconoce que viene de una familia empapada en la materia. Muchos no lo saben pero Ramón es primo del ministro de Defensa, Luis Petri, así como también del diputado del PRO, Gustavo Cairo.

-Empecemos hablando sobre Zona Fría. Usted ha hecho una presentación, incluso le envió una carta documento al Ministro de Economía, para que no se elimine el beneficio. ¿Qué es lo que está ocurriendo?

-Hago una pequeña corrección no es un beneficio, sino que es el reconocimiento de un derecho que tenemos todos aquellos que vivimos en la zona donde el invierno dura tres meses. Yo me acuerdo en el año 2008, cuando iniciamos el primer proceso judicial de Sotile Carlos contra el Enargas, el Estado Nacional y la jueza Federal de Mendoza le ordenó al Enargas y a la empresa Distribuidora de Gas Cuyana (ECOGAS) y a todos los que distribuían en la provincia de Mendoza -480.000 usuarios- que no se les podía aplicar el aumento en ese momento por el gas importado. Y después fuimos afinando la idea y hasta el año 2016, porque judicialmente no se podía sostener, que decidimos presentamos en las elecciones de del año 2017. Y desde la banca del Congreso de la Nación llevamos la bandera insignia del Partido Protectora y logramos que en 2021 se llagara a un acuerdo con la fuerza que gobernaba en ese momento en la Argentina y salió la ley de la Zona Fría. Es el reconocimiento del derecho que tenemos los que vivimos en un lugar donde hacen tres meses de invierno, versus los que viven en el norte de la provincia de Buenos Aires y otros lugares del norte de la Argentina, donde el invierno dura un mes. Entonces, ese reconocimiento significa que en nuestra provincia a más de 480.000 usuarios del gas domiciliario se les reconozca que el la factura tiene un valor de un 30% menos de lo que cuesta el gas, fuera el valor que le pusiera el Gobierno nacional.

-¿Cuál es el conflicto que hay hoy? Porque tengo entendido que es todavía un fondo que de alguna manera se generaba con los aportes de las otras provincias que no tienen zona fría para pagar esta diferencial que hay para otras provincias. ¿Qué es lo que está fallando o qué es lo que no le han pagado las distribuidoras de gas que pone en riesgo la continuidad de de este derecho?

-Bueno, me gusta porque le dijiste derecho.

-Recién me criticó por decirle beneficio.

-Bueno, lo que pasa es que ellos hablan de subsidio de la casta y la casta somos todos los usuarios de gas decirle a quienes ellos elegir nos quieren privar de este reconocimiento. El fideicomiso -o fondo- se forma con el aporte de todos los usuarios de la Argentina. Todos, todos los usuarios de Argentina aportamos el 5% de la factura de gas al fondo, que es un fondo fiduciario para este reconocimiento que se hace a los que vivimos en la zona fría. Entonces es un dinero que es de cada uno de nosotros y lo que ha intentado el presidente Milei y el ministro de Economía es tratar de meter mano en este fondo que es nuestro. Es decir, no es un fondo de estos delictivo, de esos que hacían para hacer negocio. No. Es un fondo que automáticamente se genera y que lo administra a partir de del decreto de necesidad 70/23 el ministro de Economía, con toda la intención de meterle mano. Bueno, yo en el equipo técnico que conformó en nuestro partido político nos pusimos a trabajar en el tema y esta mañana le enviamos una carta documento del presidente Milei al ministro Luis Caputo y al al que administra la la SIGEN, que sería la Sindicatura General de la Nación para que vea que se está por cometer un delito. Esta carta documento son el disparador. Si ellos meten mano en eso, nosotros vamos a iniciar una denuncia penal para que se investigue el delito de una estafa en contra de casi más de 4 millones de argentinos que tenemos este reconocimiento de derecho y un ministro de Economía no le puede meter la mano así tan livianamente.

-O sea, debería derogarse la ley en vez de claro, de repente no, no enviar más ese fondo a quien corresponda

-Exactamente. Pero es una ley muy difícil de derogar. Yo participé activamente del desarrollo de la ley. Logramos que en la Cámara de Diputados hubiera 192 votos y yo me acuerdo recorrer en plena pandemia lugares intendencias del sur de la provincia de Buenos Aires. Azul. Azul. Eh, Pi we care. Hablando con los intendentes para que convencieran a sus diputados del PRO, del radicalismo de esa zona, para que votaran la ley y obtener los votos. Con 192 votos es muy difícil dar la vuelta. De hecho, intentaron que pasara con esta ley Ómnibus se está tratando y tuvieron que echar para atrás. Si la derogan, ahí sí podrían meter mano en el fondo de este fondo. Pero ya tendrían una rebelión que yo estoy dispuesto a encabezar porque es un derecho y un reconocimiento de algo legítimo. Tenemos que vivir en estos lugares que hace mucho frío y que un ministro de Economía, porque necesita dinero fresco, nos lo saque de una manera disfrazada es una estafa. Y a su vez, estas cartas documento que enviamos en la mañana de hoy, van a ser el disparador de una acción colectiva como la que hicimos en 2016 de Protectora, para que se corrija esta tremenda anormalidad si el ministro pretende llevarla adelante hoy.

-Usted hace como con un recuerdo histórico de cómo había surgido este reclamo, cuando como organización no gubernamental decidieron avanzar justamente con esta acción colectiva que lograron frenar los aumentos del gas para la provincia de Mendoza. Y que en un momento, si usted en el 2016 dijeron bueno, hasta acá podemos como ONG, en momento de avanzar como partido político ¿se arrepiente de ese paso? Porque ha pagado un costo político por esa decisión

-Es probable, sí. porque en la sociedad civil funcionábamos siempre sin necesidad de formar parte del del staff, de la política.

-Me refiero desde la ONG Protectora junto a Mario Vadillo con participación en los medios, incluso acá en MDZ Radio.

-Eran acciones de la sociedad civil que eran muy positivas. Después, bueno, Vadillo tomó otro rumbo, ellos se fueron para otro lado. Pero de protectora siempre seguimos este camino de pelear por el derecho de los usuarios y consumidores. De hecho, al terminar el mandato en el como diputado de la Nación, dejamos un proyecto elaborado por las asociaciones de consumidores, por la academia, de un proyecto de código que rija las relaciones de consumo. Tal cual era el programa que teníamos acá en el MDZ Radio en esa época. Es decir, tema por tema, que todos los días está aquejando a un usuario consumidor para nosotros es central que pueda estar resumido en un compendio de leyes, que sea un código como el Código. Porque los derechos de los usuarios y consumidores, el derecho de los trabajadores, el derecho de los independientes, es el derecho de todas y de cada una de las familias y personas que todos los días se levantan a la mañana y necesitan agua potable, saneamiento, transporte público, gas, gas para calefaccionar, para cocinar, electricidad, internet. Es decir, el mundo de los usuarios y consumidores ocupa casi el 100% de las personas que vivimos en esta sociedad. Y para nosotros es el tema central. Y la verdad que voy a preguntar si me arrepiento, no en absoluto. Nosotros nunca abandonamos nuestra línea originaria y nuestra bandera que es los usuarios y consumidores. En especial la ley de la zona fría, las audiencias públicas para que los proveedores de los servicios digan esto es lo que nosotros tenemos como costo. Esto queremos cobrar como valor de la tarifa del servicio público. Bueno, todo lo que infinidad de cosas que nosotros hemos ido desarrollando con los años. No me arrepiento

-Ahí entramos al mundo de la política. Usted dice siempre seguimos el mismo rumbo, pero eran una fuerza diferente, algo distinto. Logran capitalizar quizás el hartazgo que había con la dirigencia política en esa elección, lo hicieron con Protectora, y después se terminan mimetizando con con la política tradicional.

-De ninguna manera. Eso dicen algunos periodistas que no preguntan, pero en el caso tuyo podés verificar claramente que nosotros siempre hemos seguido esta línea y en la política se hacen acuerdos o se hacen revoluciones. Es decir, si alguien quiere hacer la revolución, bueno, haga la revolución y vaya a las armas. Yo creo en la política como esa herramienta que puede resolver estos temas que planteaba y para eso hay que hacer acuerdos entre la derecha y la izquierda. En el medio hay que ponerse de acuerdo. Y la ley de la zona fría fue el claro ejemplo de llegar a un acuerdo con con gente que o parte de la política que pensaba distinto que nosotros. Ir a un municipio de Bahía Blanca de cada uno de esos pueblos del sur de la provincia de Buenos Aires, eran todos de la UCR o el PRO y teníamos diferencias. Ellos bancaban a Macri, por ejemplo. Pero conversando nos pusimos de acuerdo y se lograron los votos del PJ, del Frente de Todos (Elegí o como se llame) el radicalismo y el PRO, los bloques del medio. Fue una cosa enorme la zona fría y ejemplo de que se que pueden salir leyes en el Congreso que no son fruto del lobby empresario. El 90% de las leyes son fruto del lobby que hacen las empresas para tener beneficio y ganar dinero. Está bien, son generadores de trabajo, de ingresos para la Argentina, etc. Pero también hay leyes -y muy poquitas- que se sancionan para reconocimiento de derechos. Ley de la zona fría, ley, el etiquetado de los alimentos, la ley de las góndolas. Es decir, todo esto que este gobierno de hoy quiere derogar porque dice que todo eso genera no sé qué cosa. Pero ahí está la política. Es decir pensamos distinto. Y te puedo asegurar que en el tiempo probablemente nos podamos poner de acuerdo en muchas cosas y eso no va a significar que uno cambie de idea. La idea de Protectora siempre fue la protección del derecho de los usuarios y consumidores. Y lo hemos plasmado en un libro. Es decir, es muy difícil que un loco malo que llega con una frazada en el hombro consiga ponerse de acuerdo con 256 colegas diputados de distintos lugares del país. Cuesta. Bueno, pero fue posible. Alguno no le gustará, qué sé yo. Esa es la política. Yo creo que cuanto más voces en contra de lo que nosotros hemos estado haciendo hay, significa que hemos hecho algo muy bien: es sostener ideas, principios, reconocimiento de derechos que se han hecho leyes. Entonces es una satisfacción enorme. Bueno, y no me arrepiento.

-Dice que no se arrepiente, pero vamos a profundizar un poquito más. Ese fue un punto de inflexión. A ver, lograron lo que era la bandera de protectora, que era la Ley de Zona Fría, pero a partir de ahí empezó también una relación con con el Frente de Todos, que fue quizás el punto que significó el quiebre de Protectora, porque ahí Mario Vadillo decide abrirse y cada uno continúa su camino. Ahí entra esto que hablamos de la política y como muchas veces termina generando un costo político que le ha tocado padecerlo también. O vivirlo, mejor dicho.

-La verdad que lo he vivido en positivo, porque el acuerdo con el Frente de Todos, con el ministro Sergio Massa en su momento permitió generar nuestros propios proyectos. Y eso es un logro. No es ir para atrás. Que algunos dirigentes, en el caso de Mario (Vadillo) que nombraba recién o Marcelo Romano, que ellos resolvieron ir para otro lado, bueno, allá ellos. Nosotros resolvimos seguir adelante con el proyecto y está vigente. Hoy es uno de los pocos partidos en la Legislatura de Mendoza que tiene representación parlamentaria. Podemos sentarnos en la Comisión Bicameral de Seguridad con derecho de hacerlo porque somos un partido político. Tenemos representantes en los departamentos. Es decir, ahí hay una idea que es muy clara y no tiene ribetes. No vamos para un lado o para el otro. Es decir, somos bien claros en ese sentido y nuestras disputas con el radicalismo, sobre todo por la manera de conducir determinados proyectos, nosotros los hemos votado en contra. Distinto incluso del PJ que acompaña determinados proyectos donde hay creación de sociedades anónimas para los proyectos mineros. Y bueno, nosotros creemos que eso no va en línea con Protectora. De hecho apoyamos que no se reforma a la Ley 7722 y eso fue muy fuerte en el año 2019 y seguimos en esa línea. No apoyamos la modificación del Código de Minería porque creemos que está hecho a modelo y medida de aquellos que van a utilizar la extracción, la utilización de elementos que van a contramano de la protección del medio ambiente y no vamos a seguir en esa línea.

-Da la sensación de que quizás algunos ciudadanos que lo han votado después se han sentido defraudados.

-Y bueno, porque ellos no nos han leído. Si vos verificás nuestra propuesta desde el inicio, es la misma. No ha cambiado absolutamente nada y eso es bueno. Y yo creo que es es una una cuestión que queremos seguir profundizando.

-Usted recién decía que tiene un lugar ganado en la Bicameral de Seguridad, que es una de las disputas que hay hoy en la Legislatura provincial desde que decidió irse del interbloque del PJ o Frente de Todos o Elegí. Por lo que escuché recién ni usted sabe cómo llamarlo.

-Se llama Frente Elegí. Sí, sí, pero nosotros nunca fuimos parte del bloque sino de un interbloque. Y lo ahora los que no quieren armar la bicameral es el radicalismo que gobierna la provincia. Porque los hechos que demuestran la falta de un plan de seguridad son enormes en toda la provincia. Entonces, que se ponga en funcionamiento el mecanismo de la Bicameral de Seguridad significa poner en el tapete y en la vidriera los temas que el gobernador Cornejo no quiere mostrarle a los mendocinos. Y entonces le echa la culpa al PJ. Yo leí en un diario 'Ramón no permite que se formen la Bicameral de Seguridad'. Es una barbaridad, sobre todo porque el PJ, el Partido Verde, el partido de los Jubilados, la Unión Mendocina o el diputado Cairo hoy de la Libertad Avanza somos todos un grupo de diputados que tenemos clarísimo que la Comisión Bicameral tiene que funcionar. Pero mientras el gobernador Cornejo y su ministra de Seguridad no quieran que funcione, no lo hará. Ellos están jugando con esto de que Ramoncito ha hecho barbaridades. Yo tengo mi mejor relación con el Partido Justicialista porque es un partido que representa la oposición de la provincia. Lo que yo hice en este último tiempo fue marcar la existencia de Protectora. Tenemos un partido político propio y eso quiero que quede marcado en la sociedad y sobre todo, que sepan que tienen una representación en un partido político que es serio. Si seguimos la misma línea desde nuestro origen.

-¿Entonces la Bicameral de Seguridad se va a conformar?

- Tiene que conformarse. Yo la voy a integrar.

-Tiene que conformarse, es cierto. Pero siempre ha tenido que conformarse y durante muchos años no se conformó.

-Sí, es verdad. Y el año pasado, de hecho, el radicalismo la tiró para atrás. Sí, sí, sí. Porque tenía que presidir el Senado. Y este año la viene dilatando. Siempre en una Legislatura somos muchos bloques. No es todo homogéneo con la idea osos una cosa o sos otra. No, hay de todo. Y nuestro partido es una parte. Ahora apareció el Partido de La Libertad. Avanza en cabeza de Gustavo Cairo...

-Es su primo Cairo

-Somos primos hermanos. Pero nuestras profundas diferencias las tenemos y las debatimos en la Legislatura. Yo le tengo un respeto muy grande. Él me respeta también, pero no voy a dejar de debatir las cosas que yo creo que son importantes. Lo que pasa es que ala legislatura del radicalismo la tiene como tapada.

-Hay otro primo suyo que está de moda ahora. Creo que es primo suyo también

- Si, Luis. Con Luis somos primos y nos conocemos de chiquititos.

- Luis Petri para ser más claro. Que es primo de Gustavo Cairo también

-Sí, sí, sí. Somos primos y la verdad que tenemos una relación espectacular. Diferencias muy grandes. En el Congreso hemos debatido mucho con Luis Petri. Claro, y tenemos debates en nuestros asados y en nuestras cosas personales y de familia. Pero ninguno pierde su norte. Es una familia con muchos ribetes claros

-Una amplitud ideológica interesante...

-Sí, y mi hermano bien, nacional y popular. Es tremenda nuestra familia. Hoy el destacado es Luis Petri.

-Petri es la figurita con la que todos quieren foto. Por lo menos en la política mendocina se lo pelean de un lado del otro

-Les está poniendo un problema serio porque es muy probable que sea el próximo gobernador de Mendoza si sigue en ese camino que él pretende. Y eso es fuerte. Por eso no le gusta al gobernador Cornejo, ni le va a gustar mucho a otros.

-Es un saco que se quieren poner varios. En algún momento Ramón quiso también

-Bueno, yo sigo con el saco. Lo que pasa es que yo soy realista también y en en el realismo que tengo mi propuesta es muy difícil llevarla adelante, porque un loco malo no es lo mismo que uno que vaya en uno partido de los tradicionales. Todo tiene sus momentos. En un momento yo estuve muy, muy involucrado con la idea. Hoy también, pero creo los momentos hay que construirlos y estamos en ese proceso.

- Bueno y la última pregunta es la que no le gusta a José Luis Ramón. Le hemos hablado de sus primos, hemos hablado de todo. Pero hay otro político que tiene ese saco de candidato a gobernador y que lo intentó en las últimas elecciones provinciales. Usted dijo que la política abre la puerta de acuerdos. ¿Qué tan rota quedó la relación con con Mario Vadillo?

-Mario es un gran tipo. Una persona a quien yo respeto muchísimo y tiene sus ideas y resolvió.

-Muchas veces son parecidas las ideas...

-Es que yo me imaginé que nosotros éramos lo mismo.

-Me refiero en esto de defender a los consumidores. Mario Vadillo ahora parece muy enfocado en el tema del agua también.

-Sí, sí. Bueno, tenemos nuestras diferencias personales, pero yo le tengo profundo respeto. Es un hombre de bien y creo que tiene derecho de llevar adelante sus ideas. Lo que sí creo que que se habló mal de los temas que nos que nos unían y que nos desunieron. Creo que no le hace bien a ninguno. Ni tampoco a la política, porque lo importante es tener ideas claras y ponerlas a andar y hacer, como hemos hecho nosotros en estos siete seis años de labor política, que es llevar un solo camino.

-¿Y qué piensa cuando le dicen panqueque?

-Que los del lado derecho me han manipulado la información. Yo nunca fui panqueque con nada. Yo lo único que he tenido es la idea clara de la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores. La ley de la Zona Fría, la ley del etiquetado de los alimentos, la ley de las góndolas, la defensa de la competencia. Es decir, no me he movido para ningún lado. Y en la política uno hace acuerdos para que eso sea posible, pero no significa cambiar las ideas. De hecho, no las he cambiado y estoy en ese camino. Y de hecho, al bloque que en la Legislatura encabezo el nombre que le hemos puesto es de los consumidores y ciudadanos, como originariamente lo habíamos planteado.