Jerarquía piquetera: qué roles existían y cómo se "ascendía" en las organizaciones

Para ascender en la escala social piquetera había que hacer mérito. Eso es lo que entiende la Justicia a partir de la investigación que lleva a cabo por presunta coacción, extorsión y defraudación contra la administración pública por parte de dirigentes de organizaciones sociales a personas en situación de vulnerabilidad. Según la pesquisa a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 11, dentro de las estructuras piqueteras había desde "aspirantes" a cobrar un plan hasta "referentes" que decidían sobre el futuro de los demás.

Esto sucedía al interior de cada comedor donde en el estrato inferior aparecían miembros de las organizaciones en "lista de espera". Se trataba de personas que debían cumplir con determinada cantidad de movilizaciones o un tiempo estipulado de asistencia a ellas para poder acceder al Plan Potenciar Trabajo. Por encima estaban los "beneficiarios comunes", que percibían la prestación social, pero, a cambio, tenían que dar dinero y el presente en las movilizaciones. Un escalón por encima aparecían beneficiarios que recibían el doble de la prestación. Además de dinero y participación en las movilizaciones, tenían que desempeñar tareas específicas. Se los denomina "cuadrilla", "esenciales" o "nexo", según el caso.

Más arriba se ubicaban los "delegados", que llegaban a percibir el doble, triple o cuádruple de dinero y eran los encargados de extorsionar, cobrar las "cuotas" y dirigir los mecanismos de control y sanciones. Por último, en la cúspide de la pirámide aparecían los "referentes", que dirigían la actuación de los delegados, ejecutaban por sí mismos o por terceros la intimidación a las víctimas y controlaban la recaudación y la asistencia a las movilizaciones.

Así funciona el esquema de poder en las organizaciones piqueteras

Todo esto fue interpretado por la Fiscalía en la investigación. En el caso de la Asociación Civil Polo Obrero, se comprobó provisoriamente por la instancia procesal que Jeremías Cantero funcionaba como referente mientras que Elizabeth del Carmen Palma se ocupaba de cargar en el sistema informático los datos que permitían que las víctimas cobraran o no su plan social.

En primera persona

“En las reuniones G. y T. les gritaban y amenazaban de una manera violenta a los integrantes del comedor que si no iban a las marchas les quitaban el Plan Potenciar Trabajo (...) Los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo teníamos que pagar 2.500 pesos mensuales a los delegados, y a medida que ibas subiendo de nivel tenías que pagar más plata, dependiendo de la plata que recibías. Cuando no vas a las marchas y no pagas los 2.500 pesos te bajan de categoría, por ejemplo, de “Cuadrilla” a “Beneficiario Común (...)”, declaró una persona damnificada.

"Esas amenazas las dicen verbalmente, a mí personalmente me amenazaron varias veces, gritándome. La gente que trabaja en el comedor sale a vender por el barrio los alimentos que da el gobierno (...) Iba a manifestaciones y repartía volantes de los candidatos cuando había elecciones, por ejemplo, en las elecciones presidenciales repartí volantes de Massa por el barrio. Además, a veces cocinaba pan casero, chipa, bizcochuelo, que después vendían en el barrio y esa plata se la quedaba G. P., que es la coordinara del comedor. Todo esto lo hacía porque sino Gloria me decía que me cortaban el plan", relató otra.

“Podemos retirar mercadería que le da el gobierno del comedor más o menos una vez por mes, pero cada vez que vamos tenemos que pagar 1.500 pesos y nos dan una bolsa de mano con algunos productos, tales como aceite, harina, leche o arroz (...) Cuando no vamos a las movilizaciones tenemos que justificar la inasistencia, por ejemplo, si vamos al médico tenemos que mandar comprobante al grupo de Whatsapp que tenemos algún turno. Yo como en el comedor nada más el día que cocino, el resto de los días no me dan comida. Tuve que por lo menos ir un año al comedor y asistir a las movilizaciones para poder acceder al Plan Potenciar Trabajo. A todos los integrantes del comedor nos cobran un 2% del dinero que obtenemos del Plan Potenciar Trabajo y cada 15 días tenemos que pagar 1.000 pesos para que nos den las dos raciones de comida que recibo los días que cocino”, aportó otra.

Baja de alimentos por inasistencias: la lista

En este contexto, constan en la causa capturas de pantalla de la lista que fue publicada por Patricia Iramain, una de las imputadas, sobre personas que no recibirían la mercadería por no haber ido a movilizaciones. También nombres de otras que serían degradadas a "lista de espera" por la misma razón mientras que otros de los que aparecen ascenderían a "ingresantes a comedor" por haber cumplido con el tiempo fijado de asistencia a movilizaciones.

Captura de pantalla correspondiente a la causa.

Captura de pantalla correspondiente a la causa.

Entre las conversaciones consideradas por Pollicita aparece la de una mujer que se queja porque a su hermana no le entregaron mercadería y además le dieron de baja el plan, a pesar de que no podía asistir a la movilización porque se había operado. Le responden que esto ocurrió porque "está sancionada".

Captura de pantalla correspondiente a la causa.

Pedido de disculpas, castigos y justificativos

Otras de las capturas dan cuenta de cómo una de las víctimas pide que se le tenga por justificada la inasistencia a una “marcha” y adjunta la respectiva constancia del turno médico y laboratorio que le impidió ir. En otra se advierte que una persona pregunta si la falta justificada sirve o no como asistencia, mientras que en otra, Gustavo Vázquez, uno de los acusados, pide justificativo de inasistencia a una movilización. También aparecen testimonios de hombres y mujeres que decían estar "castigadas" y pedían alguna forma de reparación.