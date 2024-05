Alfredo Cornejo ponderó las reformas en salud y seguridad que encara el Gobierno y le mandó un mensaje a Milei

Después de seis años, el Congreso Provincial de la JR volvió a congregar a cientos de jóvenes que de todos los departamentos de la provincia, llegaron desde temprano hasta el Club Social y Deportivo Cano para participar de charlas, capacitaciones y espacios de encuentro donde intercambiar opiniones. La actividad contó con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo, la vicegobernadora Hebe Casado, intendentes, funcionarios, y legisladores nacionales y provinciales. El gobernador habló sobre la realidad de la provincia y las reformas en su segunda gestión.

En primer lugar, el gobernador resaltó la formación de los militantes radicales dentro del Frente Cambia Mendoza. Dijo que la presencia de Hebe Casado es importante porque “es también mostrar a la sociedad que el radicalismo tiene un armado de poder para gobernar la provincia que es más amplio que el radicalismo solo. En el entendimiento que con el radicalismo solo no alcanza a representar a la mayoría de los mendocinos, y que ella esté presente aquí, también habla de que esto es por convicción, no es por poder, no es por los cargos como nos tienen acostumbrados algunos dirigentes políticos, que se presentan en todos los lugares, con todos los partidos, y cualquier envase les viene bien”.

“Creemos que tenemos que estar juntos porque hay ideas fuerza que son superiores y esas ideas fuerza son representativas de la cultura de Mendoza. Y por eso este Frente quiere permanecer por muchos años más y reivindica la tarea de esta década, lo hecho en casi una década, en la administración de Mendoza”, subrayó.

A su vez, hizo referencia a algunas reformas que se están encarando en su gestión y habló de la realidad nacional y provincial. "No nos agrada que exista pobreza, desigualdad, y queremos construir otra sociedad. Y el Estado tiene mucho para hacer, pero el sector privado tiene mucho más para hacer en materia de terminar con la pobreza”, destacó.

El intendente de Ciudad también formó parte de la jornada.

“Un sistema capitalista económico requiere que haya crecimiento e inversión para acabar con la pobreza, pero un Estado bobo no inteligente, no da igualdad de oportunidades ni permite progresar individualmente, fundamentalmente a los más pobres y a los sectores medios”, dijo el mandatario.

Al respecto, expuso que todos esos temas que son competencia provincial “los hemos trabajado en estos años para igualar oportunidades, para mejorar el Estado”, como por ejemplo, “hoy tenemos la red hospitalaria funcionando todo el tiempo. Nos comimos una campaña de Cornejo todo mal”, donde decían que los médicos se iban a San Luis. “Quiero contarles que el ministro de San Luis nos pidió las leyes de reforma de salud que implementamos para llevarlas a cabo en esa provincia. Esas cosas, si no las cuentan ustedes, no las cuenta nadie y esas no son humo, son realidades”, aseguró.

De la misma manera, prosiguió: “Hoy la Dirección General de Escuelas se toma como ejemplo, están por usar ítems de asistencia y productividad en Santa Fe, en Córdoba ya lo hicieron, ya lo aprobó la Legislatura hace un mes atrás. En Entre Ríos y en Santa Fe están tratando de hacer lo que hicimos en el 2015 para arreglar su sistema educativo. Nuestros indicadores de enseñanza están siendo analizados por organismos internacionales y recomendados en otros países latinoamericanos”.

"Lo mismo sucede en seguridad, hemos encarado el problema de la inseguridad sistémicamente, no con mensajes demagógicos sino con un programa que estamos cumplimentando y que ha tenido resultados claros, porque Mendoza es una de las provincias que tiene un ratio de homicidios y muertes violentas más bajo del país", insistió.

En cuanto a la situación nacional, sostuvo que hay un compromiso para que "el Gobierno nacional tenga éxito, por lo menos que ordene la macroeconomía, porque Mendoza se verá beneficiada". También sumó que "el camino recorrido en estos 8 años que han permitido asegurar salud pública, educación de calidad, transporte. Es un trabajo que no lo podríamos hacer si no seguimos en la formación de nuestros cuadros y nosotros, y en particular yo, creo en los equipos intergeneracionales, la formación de ustedes tiene que ver con que podamos gobernar muchos años con un programa y con resultados concretos”.