Estación Mendoza: Ulpiano Suarez se reunió con empresas y avanza en las gestiones con la AABE

Siguen las gestiones entre la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) en lo que refiere a la cesión de terrenos para la ejecución la Etapa I del proyecto Distrito Sustentable Estación Mendoza sobre el enorme predio ferroviario en la zona comprendida entre calles La Heras/Juan B. Justo, Suipacha, Perú y Tiburcio Benegas. Este jueves, el intendente capitalino, Ulpiano Suarez, junto a su equipo de Gabinete, se reunió nuevamente con autoridades del organismo nacional y, además, con 12 empresas constructoras interesadas en invertir.

El proyecto Distrito Sustentable Estación Mendoza contempla áreas de generación de espacios públicos, de desarrollo habitacional y comercial y, a su vez, la puesta en valor de gran galpones ferroviarios. Asimismo, en una segunda etapa, implica la apertura de calle Godoy Cruz y su conexión con Roque Sáenz Peña, en las 24 hectáreas comprendidas entre las calles Las Heras, Juan B. Justo, Suipacha, Perú y Tiburcio Benegas. El convenio fue firmado inicialmente en 2018, cuando Rodolfo Suarez era intendente y, después, se convirtió en un tema de conflicto entre la Ciudad y el Gobierno nacional durante la Presidencia de Alberto Fernández. "Logramos más en pocos meses del Gobierno de Javier Milei que en 4 años de Alberto Fernández", destacan desde la comuna.

Aparte de los terrenos desiertos, en la actualidad funcionan los talleres de mantenimiento de locomotoras de la línea San Martín de la empresa estatal Trenes Argentinos. En la ejecución de la segunda etapa -aún sin fecha- implicaría trasladar toda la operación ferroviaria al distrito de Palmira (San Martín), donde también trabaja personal del Belgrano Cargas.

Ulpiano Suarez recibió este jueves a Juan Lazzaro y Tania Yedro, de la AABE para dialogar acerca de los pasos a seguir para la subasta parcial, aunque todavía no está listo el pliego. La presencia de los funcionarios se da después de que el presidente de la Agencia, Nicolás Pakgojz, visitara Mendoza en marzo y recorriera los terrenos en cuestión. En aquella ocasión, Suarez puso como fecha tentativa mediados del corriente año y, según pudo averiguar MDZ, en los próximos 90 días podría estar terminada la subasta y que una empresa -o un grupo- pueda empezar a construir. Además, la Ciudad busca que no haya "especulación" en el medio con el fin de que no se siga dilatando el desarrollo del proyecto urbano.

El fraccionamiento exhibido en el encuentro.

En el cónclave dieron el presente posibles interesados en realizar inversiones -empresas y cámaras-, a quienes les exhibieron, entre otros aspectos abordados, el fraccionamiento a llevar a cabo sobre la superficie. Estuvieron la Cámara de la Construcción, Grupo Cioffi, CRIBA, CEOSA, OHA Construcciones, Grupo Broda, Laugero Construcciones, Constructora Monteverdi, ECIPSA, Bravin Hnos, Kristich Desarrollos y Pisper SA. La mayoría de las empresas ya tienen proyectos de edificios en la Ciudad, es especial CRIBA.

Empresarios y cámaras asistieron. Foto: Ciudad de Mendoza.

Tras el encuentro, Ulpiano Suarez sostuvo: “Seguimos avanzando con el proyecto Estación Mendoza, el cual transformará un área estratégica de la Ciudad, cicatrizando, después de décadas, un gran vacío urbano. Nos reunimos con Juan Lazzaro de la AABE, las principales empresas desarrolladoras y las cámaras del rubro, para trabajar en los detalles de la subasta que realizará ese organismo nacional, fomentando una virtuosa e innovadora articulación público/privada"

"A través de esta iniciativa, vamos a generar inversión privada, empleo formal y nuevos espacios públicos de calidad que sigan haciendo de nuestra Ciudad un entorno sustentable y óptimo para vivir, trabajar, estudiar, invertir y visitar", aseguró.

Por su parte, Juan Lazzaro, representante de la AABE, señaló: “El motivo de mi visita es acercar a inversores locales un proyecto muy importante en términos de desarrollo urbano a nivel regional. Es crear nuevos centros urbanos densos de condición sustentable y que permitan apalancar el crecimiento de las ciudades del país. También, consiste en traer modelos exitosos, que tienen que ver con nuevos usos, nuevos servicios, mejores formas de habitar, ciudades más conectadas, ciudades con usos mixtos y pensarlo como motores del desarrollo.

En relación a la futura subasta puntualizó que "la misma va a ser de carácter público y cualquier ciudadano puede presentarse, subastar libremente e ingresar en plataforma de AABE, pero aún no está redactado el pliego de subasta”.