Estación Mendoza: Ulpiano Suarez dio una fecha inicial para que esté despejado el gigantesco terreno

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, confirmó que este año comenzarán los trabajos correspondientes a la Etapa I del proyecto Distrito Sustentable Estación Mendoza sobre el enorme predio ferroviario en la zona comprendida entre calles La Heras/Juan B. Justo, Suipacha, Perú y Tiburcio Benegas. Se trata de un reclamo de larga data que el jefe comunal logró destrabar con las nuevas autoridades del Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). "Hay decisión política del presidente Javier Milei", aseguró.

Suarez y su Gabinete se reunieron con el nuevo presidente de la AABE, Nicolás Pakgojz, con quien recorrieron parte del enorme terreno ubicado en el corazón de la Capital. El proyecto Distrito Sustentable Estación Mendoza contempla áreas de generación de espacios públicos, de desarrollo habitacional y comercial y, a su vez, la puesta en valor de gran galpones ferroviarios. Asimismo implica la apertura de calle Godoy Cruz y su conexión con Roque Sáenz Peña, en las 24 hectáreas comprendidas entre las calles Las Heras, Juan B. Justo, Suipacha, Perú y Tiburcio Benegas. El convenio fue firmado inicialmente en 2018, cuando Rodolfo Suarez era intendente.

Aparte de los terrenos desiertos, en la actualidad funcionan los talleres de mantenimiento de locomotoras de la línea San Martín de la empresa estatal Trenes Argentinos. Ulpiano Suarez se encontraba enfrentado con la antigua administración de la ABBE, lo cual generó que la respuesta para llevar a cabo la iniciativa no fuera favorable.

En diálogo con MDZ, Ulpiano Suarez precisó: "Durante el gobierno de Alberto Fernández fueron cuatro años en los que insistimos para poder avanzar en ese proyecto. No tuvimos resultados y, en apenas unos meses, ya hemos mantenido reuniones con todo el equipo de la AABE y hay buenas noticias: se va avanzar en este proyecto en 2024 en una primera etapa con todo el predio que da a calle Perú, que nos va a permitir avanzar con un nuevo parque para la Ciudad y, también, con desarrollo de viviendas y comercios. Estimamos que en el transcurso de marzo vamos a estar ajustando normativas con el Gobierno nacional. Seguramente, a mitad de año vamos a tener novedades. Está encaminado y hay decisión política del presidente Javier Milei de avanzar con estos proyectos como en el caso de Estación Mendoza, que es un vacío urbano".

Foto: Ciudad de Mendoza.

En ese sentido, comentó que "el proceso contempla la subasta de esta parte del predio que da a calle Perú y, luego, con esta ejecución estoy convencido de que va a salir la desafectación del uso ferroviario del resto del predio. Cuando eso suceda, vamos a poder concretar algo necesario para la Ciudad, que es conectar el centro con la Sexta Sección al vincular la calle Godoy Cruz con Roque Sáenz Peña".

Así luce el sector que se encuentra en la parte de atrás de la Estación Mendoza del metrotranvía urbano. Foto: MDZ.

En relación a si ya se comunicó con las autoridades de Trenes Argentinos, indicó: "En esa segunda etapa intervienen otros ministerios. Es un gobierno nuevo y vamos a hacer las gestiones ante todos los funcionarios que correspondan. Pero lo importante es dar un primer paso. Hoy es un baldío y es la imagen del Estado que abandona algo que se puede transformar en obras. Cuando eso suceda, creo que la segunda etapa va a avanzar".

Pese al desalentador contexto macroeconómico que atraviesa la Argentina, el jefe comunal capitalino se mostró optimista y aseguró: "Hemos mantenido en el 2023 una gran cantidad de proyectos. La Ciudad atrae este tipo de inversiones y estoy seguro que va a pasar lo mismo con la Estación Mendoza. Queremos generar un buen clima de negocios para que el privado venga a invertir".

Se proyectó que la calle Godoy Cruz continuara hacia el Oeste, pero la normativa no permite que suceda mientras esté el taller ferroviario en funcionamiento. Foto: MDZ.

El intendente de San Martín mira de reojo

Raúl Rufeil, de San Martín, es otro de los intendentes con protagonismo en este proyecto. Si bien los terrenos están en la Ciudad de Mendoza, la ejecución de la segunda etapa -aún sin fecha- implicaría trasladar toda la operación ferroviaria al distrito de Palmira, donde también trabaja personal del Belgrano Cargas.

Esto, anticiparon desde la Capital el año pasado, debe ser coordinado tanto por la municipalidad de San Martín como por la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), además de -obviamente- Trenes Argentinos.

No obstante, Raúl Rufeil se mostró un tanto sorprendido tras la reunión de la que parece no haberse enterado. "Sería muy bueno que se trasladen, siempre y cuando haya algunas condiciones: que nos lleven la chatarra y lo que sobra. Queremos las máquinas, las grúas electromecánicas y toda la mecánica moderna que necesita Palmira. Chatarra no porque no lo voy a permitir", dijo a MDZ. El intendente Raúl Rufeil en la Vendimia 2024. Foto: Santiago Tagua / MDZ.

Ante la consulta sobre si estaba al tanto del encuentro entre Ulpiano Suarez y la ABBE, respondió: "No, en absoluto". "Si es un avance para la Capital, ¿cómo nos podemos oponer? Es un negocio inmobiliario... Pero nosotros también exigimos que -como va a tener mano de obra calificada y va a estar cerca del Parque de Servicios e Industrias de Palmira (Pasip)- esté a la altura de los acontecimientos de un país moderno. Dejemos de vivir del relato del ferrocarril y pongámoslo en funcionamiento con toda la tecnología necesaria. San Martín lo va aceptar con mucho gusto siempre y cuando esté todo en condiciones en lo que significa la infraestructura".

Finalmente, dijo con tono de queja: "En muchas ocasiones, los departamentos del Gran Mendoza hablan de federalismo y miran a Buenos Aires. Pero los invito a que miren el interior de la provincia, especialmente los departamentos del Este donde está el Pasip como una herramienta fundamental para el desarrollo logístico".