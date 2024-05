El comentario golpista de Aníbal Fernández contra el Gobierno de Javier Milei

El exministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, dio su punto de vista sobre el futuro del presidente Javier Milei, del cual dijo que no sabe si llega a cumplir con los cuatro años de mandato. Además, se mostró totalmente distante del peronismo caporista y su líder, Máximo Kirchner.

En diálogo con Ernesto Tenembaum en Radio con Vos, el también exministro del Interior y jefe de Gabinete, sentenció: "No sé si dura el mandato. No lo sé. Y si durara el mandato yo no sé si llega a la confrontación con un peronismo reordenado y con dirigentes modernos".

Y agregó: "Milei está licuando los ahorros de los argentinos. Acá no hay túnel de donde salir".

"Si el peronismo no tiene las pelotas para prepararse y dar una batalla en noviembre, no sé cuándo será el momento, el peronismo contra La Cámpora está terminado", disparó Aníbal Fernández sobre el futuro del peronismo.

"El peronismo tiene que volver con las características del peronismo", sintetizó.

También tuvo tiempo para referirse al último gobierno peronista, del cual él fue parte como ministro de Seguridad. "Alberto fue víctima de las operaciones y de la mala lecha de Cristina", disparó.