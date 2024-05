En medio de la tensión con AFA, el Gobierno mantuvo una reunión clave por las SAD

El presidente de la liga española de fútbol (LaLiga), Javier Tebas Medrano, se reunió con Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, y otras figuras del gobierno, en donde se habló sobre la "incorporación de capitales privados". Este encuentro se da luego de la tensión entre funcionarios del gobierno y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

AFA cruzó al Gobierno luego de que funcionarios hayan festejado que el Club Centro Fomento José Hernández de La Plata votara a favor de su privatización. A raíz de la votación, el club fue desafiliado de la Liga Costera Río de la Plata.

El exintendente de La Plata, Julio Garro opinó sobre esto. "Es un escándalo. Los clubes tienen derechos y están avalados por el DNU para ser libres y elegir el tipo de administración que quieran. Los socios eligen libremente en la asamblea y lo castigan con la expulsión. Esto es vergonzoso", tuiteó.

Sobre la reunión, Daniel Scioli escribió: "Gran encuentro con Javier Tebas quien nos transmitió su amplia experiencia como presidente de LaLiga española de fútbol, donde se trató el potencial crecimiento de la disciplina con la incorporación de capitales privados".

Daniel Scioli junto a Javier Tebas Medrano y Julio Garro. Foto: X Scioli

Por su parte, el presidente de la Liga de fútbol de España, agradeció a los presentes y le dijo a Javier Milei que lo esperan en la próxima reunión: "Un placer haber compartido tiempo hoy con altos representantes del gobierno de Argentina para revisar la situación deportiva actual y estrechar lazos. Javier Milei, te esperamos en la próxima".

La incorporación de las Sociedades Anónimas Deportivas en los clubes argentinos -principalmente en el fútbol- se convirtió en un tema de debate luego de su incorporación en el decreto 70/2023. Luego de pedidos de inconstitucionalidad de entidades civiles, y de que se evite avanzar con estas iniciativas, el gobierno explicó cómo funcionaría.

En el informe 139, en donde el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, respondió más de 1400 preguntas sobre la gestión de Javier Milei. En algunas oportunidades, legisladores le consultaron acerca de las SAD.

El tuit de Pablo Toviggino, hombre cercano al Chiqui Tapia, cruzando a Daniel Scioli

Explicó que "el Rol de los socios no cambia", y que "la normativa que permite la injerencia de capitales privados a través de Sociedades Anónimas Deportivas o bien con esquemas mixtos es optativa para los clubes, ya que no interviene en sus libertades". "La independencia de cada club se mantiene inalterable, pero las asociaciones que los nuclean no pueden impedir la inscripción de aquellos que elijan un modelo de inversores de capitales privados", agregó.

"De este modo, cualquier modificación generada en los estatutos individuales de cada club será por exclusiva decisión de sus socios que, administrativamente deberán adoptar el modelo elegido, federativamente deberán ser inscriptos libremente por las asociaciones que los nuclean y legislativamente responderán a lo que dicta la Ley o DNU 70/23 vigente", concluyó.