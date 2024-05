Desde un sector del PRO rechazan la posibilidad de abandonar Cambia Mendoza

La interna del PRO se pone cada vez más picante. El presidente del bloque Cambia Mendoza, Enrique Thomas es uno de los tres firmantes de un comunicado contundente que advierte: "Los errores se pagan caro". Los demás firmantes son Guillermo Mosso y Sergio Miranda donde resaltan las virtudes del gobernador Alfredo Cornejo. Para profundizar y comprender mejor la interna que afecta a 18 mil afiliados, Thomas dialogó en MDZ Radio 105.5 FM y aseguró que, en el hipotético caso de que la interna la gane el sector demarchista, tanto él como otros miembros del PRO se quedarían dentro del frente oficialista. Además dijo que la Unión Mendocina es "un grupo anticornejista".

Thomas explicó que "el bloque de Cambia Mendoza es el más numeroso. Son 27 legisladores de los cuales 23 pertenecen a la Unión Cívica Radical y a algún partido menor, y cuatro al PRO. Eso constituye el bloque de Cambia Mendoza del cual soy el presidente". Añadió que "el bloque de la Unión Mendocina arrancó con nueve diputados y se han ido separando. En este momento quedan, aproximadamente, seis diputados. A nuestro criterio, de quienes firmamos este comunicado, esto es el resultado de una unión muy débil que se hizo exclusivamente por una especulación personalista de Omar De Marchi, tratando de imponerse en las elecciones".

Para Thomas, el error se trata de que cuando Omar De Marchi estuvo dentro Cambia Mendoza "tenía la oportunidad de discutir dentro de este frente exitoso el rumbo que tenía que tomar, proponer modificaciones, proponer mejoras, dar un debate de hacia dónde tiene que ir la provincia de Mendoza. En vez de eso, rompió el frente Cambia Mendoza".

"Si ellos se impusieran, hipotéticamente, en la interna del PRO de Mendoza, inmediatamente el PRO abandonaría el frente Cambia Mendoza que es el frente que sostiene todas aquellas políticas de modernización, de ampliación de la matriz productiva de la provincia" dijo el legislador y agregó "la discusión de fondo es tener una propuesta superadora del actual frente Cambia Mendoza que gobierna en la provincia, o simplemente juntar personajes diversos. Eso, a nuestro criterio, demuestra que ese espacio político se armó pura y exclusivamente como un espacio anti Cornejo".

"Aquellos integrantes de este partido, en el caso mío y de muchos más del PRO, tendríamos que imaginar un frente sin, institucionalmente, el partido", expresó Thomas.

En cuanto al planteo que hace un sector, de que durante la anterior gestión de Cornejo y la de Suarez, el PRO no jugó un rol, Thomas señaló que no es el rol que cumplen hoy y que "el hecho más concreto y más explícito es que yo soy el presidente de un interbloque de 27 diputados en la Cámara de Diputados y soy perteneciente al PRO. Es un cargo muy importante que define la estrategia para tratar cada uno de los proyectos que se presentan. En el caso de los cargos ejecutivos, será un déficit de nuestro propio partido por no haber dado los debates, las discusiones y encontrar el ámbito para discutir la participación efectiva de más dirigentes de nuestro partido en el Poder Ejecutivo". A esto agregó: "Si la solución es romper todo cada vez que uno no logra lo que se propone, es un gravísimo error. Es una decisión equivocada que hace, casi, al título de nuestra nota".

Por último se refirió a sus expectativas y a la posible nacionalización de la interna: "Esperemos que sea respetuosa de la independencia del partido a nivel provincial del PRO, esperemos que esto sea una muestra de que se pueden definir liderazgos con un concepto federal, porque cada provincia tiene el derecho de definir, con lineamientos nacionales, quiénes son los dirigentes que mejor representan al espíritu de nuestro partido. En este caso, por supuesto, pensamos que es Hebe Casado la actual vicegobernadora", concluyó el diputado.

Escuchá la entrevista completa: