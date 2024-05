Ginés González García rompió el silencio, volvió a negar el vacunatorio VIP y apuntó contra Alberto Fernández: "Me condenó"

El exministro de Salud Ginés González García volvió a dar una entrevista este martes con fuertes críticas contra Alberto Fernández por no defenderlo en el escándalo del vacunatorio VIP.

"Cuando en lugar de darme la oportunidad de explicar se me pidió la renuncia me quedé sin la chance de defenderme. Fue muy duro y me dio mucha pena", apuntó contra el exmandatario.

En diálogo por Radio 10, Ginés González García se defendió de las acusaciones por la polémica causa y aclaró que está "acusado por nueve vacunas que estaban autorizadas totalmente". "Todo el mundo sabe que nunca hubo un vacunatorio en el Ministerio, ni antes ni después", insistió.

En ese sentido, apuntó contra cómo el gobierno de Alberto Fernández se manejó con su caso: "Yo quería defenderme y me dijeron ‘ya mandamos a decir que te pedimos la renuncia’. Eso me condenó".

Y argumentó: "Porque si el propio gobierno a quien es el comandante supremo de una pandemia lo defenestra de esa manera, sin permitirle que diga nada, quedé mal parado ante la gente".

Por otro lado, el exfuncionario también lanzó duras críticas contra la política sanitaria del gobierno de Javier Milei y cuestionó la desregulación en el sector.

"Hubo una estampida de precios; la salud sin Estado pasa a ser mercado negro. Nunca se deja al mercado de una manera libre como se lo dejó acá", sentenció.