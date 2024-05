El Gobierno pone en duda la fecha del Pacto de Mayo para presionar al Senado

Este martes comenzó a circular en la Casa Rosada que el Pacto de Mayo podrí­a cambiar de fecha si la ley Bases y el paquete fiscal no lograban ser aprobados para el 25 de este mes. Luego de versiones encontradas, desde el Gobierno confirmaron que el evento en Córdoba se realizara a menos que “no se apruebe en general” en el recinto del Senado.

Por la mañana, el primero en deslizar esta información fue el ministro del Interior Guillermo Francos, en diálogo con Radio Rivadavia: "No depende de nosotros, sino de los senadores. Puede ser que algunos no están propicios a terminar esto para el 25", afirmó el funcionario nacional. "Si se termina; bien y sino se termina, veremos qué hacemos con el Pacto de Mayo, si lo hacemos en mayo, si lo postergamos o si lo hacemos sin que está la ley", agregó.

En el medio de la inauguración del busto de Carlos Saúl Menem en el Salón de los Pasos Perdidos, evento que fue dirigido por el presidente Javier Milei, comenzó a sonar cada vez más fuerte la versión de que el Pacto que se hará en el Palacio de Justicia puede cambiar de fecha, frente a la lentitud que mantiene el Senado para tratar los proyectos de ley que aún siguen debatiéndose en comisiones.

Ante esta situación, hasta el mismo presidente dijo en "on", en conversación con C5N tras el evento del busto de Menem, que "si el Pacto no es en mayo, será en junio o julio". "No hay problema", fue la respuesta del mandatario ante la posibilidad de postergar el evento "institucional".

En la misma línea se expresó un importante colaborador de Milei, que detalló que habrá Pacto "si la ley está aprobada en general". "Si no la aprueban en general no va a haber Pacto de Mayo porque es un requisito", subrayó.

“Nosotros vamos a firmar el Pacto cuando estén las leyes, no estoy casado como una fecha, ni con el 25 ni con ninguna”, expresó la misma fuente.

Ante una consulta -en el caso de que se postergue el Pacto- si se haría en otra fecha patria, el funcionario del presidente confesó que “no necesariamente” se realizará en una fecha así. “Podemos convertir una fecha en fecha patria”, agregó.

“Todo es posible” dijo otro funcionario de la administración libertaria este martes temprano, cuando el rumor comenzó a viralizarse por las paredes de Balcarce 50. La idea, expresaba esta fuente, es “que la ley salga”.

A pesar del posible cambio de fecha, otro funcionario dijo en el Salón de los Bustos que “Pacto de Mayo hay de cualquier manera”. “Para mí, con ley o sin ley hay Pacto” y aclaró que será “una fecha histórica”.

En este contexto, MDZ confirmó con fuentes provinciales que el Gobierno aún no envió las invitaciones, por lo que la fecha podría ser cualquier día.

A pesar de ello, se espera que al acto de refundación vayan sindicalistas, empresarios y representantes de la Iglesia. También, según pudo confirmar este medio, serán invitados todos los expresidentes de la Argentina.



La confusión sobre si se haría o no el Pacto en la fecha estipulada también se dio en el medio de un mensaje que envió -con poca diferencia de tiempo entre las declaraciones del presidente Milei- el vocero presidencial Manuel Adorni por su canal de WhatsApp: “En algunos medios están insistiendo con la posibilidad de que el ‘Pacto de Mayo’ se postergue: no hay chances de que esto ocurra”, lanzó.





Noticia en desarrollo...