Ley Bases: la Casa Rosada quiere fijar una fecha de dictamen y crece la tensión con Victoria Villarruel

Una nueva jornada de debate en las comisiones del Senado que analizan la Ley Bases comenzó con una definición del ministro de Interior, Guillermo Francos, que no cayó nada bien en el despacho de la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel. En este contexto, todavía no está claro cuando habrá un dictamen unificado para avanzar con el megaproyecto de Javier Milei.

El exfuncionario de Daniel Scioli dijo que espera que "para hoy esté definido el dictamen final de la Ley Bases en comisiones". Según pudo sondear MDZ en el Senado, esto está muy lejos de ocurrir. Todavía no hay acuerdos con los principales bloques dialoguistas para que poner en consideración un despacho que garantice la aprobación de la ley en el recinto.

Pero además, esta frase aumentó el malestar que trasciende desde el despacho de Victoria Villarruel con la Casa Rosada. "No entienden que acá no se fijan fechas", dijo bastante molesto uno de los hombres cercanos a la vicepresidenta. En el despacho de Presidencia de la Cámara alta aseguran que lo que falta es la voluntad del gobierno para sentarse a negociar un dictamen.

Otra lectura que surge a partir de las definiciones de Francos indica que "no es un mensaje para ella". "La apurada es para los senadores, para que se definan de una vez, pero no a ella", analizó una libertaria. "El planteo es: definan los puntos que quieren cambiar analicémoslo y avancemos".

El plenario de comisiones volverá a reunirse hoy a las 14 en el Senado.

No es esta la lectura que hay en el Senado. Detrás esto en el Senado miran a Karina Milei, con quien quedó sepultada la relación desde el rechazo del DNU 70/23. Interpretan que no hay la misma voluntad de la Casa Rosada en negociar con los bloques dialoguistas que la que hubo en Diputados. Sin embargo, tanto Francos como el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, estuvieron tanteando a varios senadores clave. Pero lo hicieron de forma particular, sin establecer una mesa de negociación.

Este martes las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales volverán a reunirse a las 14 para seguir con los oradores que quedaron pendientes de la jornada del lunes. Sin embargo, no está previsto dictaminar, según consignaron distintas fuentes parlamentarias a este medio.