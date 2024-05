Martín Llaryora puso el grito en el cielo y cruzó a Javier Milei por poner en duda la firma del Pacto de Mayo

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, consideró que, independientemente de lo que suceda con la Ley Bases, "el Pacto de Mayo se tendría que hacer igual con aquellos que quieran venir". Esto lo dijo luego de que el ministro del Interior, Guillermo Francos, adelantara la idea de Javier Milei de reprogramar la firma con los gobernadores, algo que el propio mandatario adelantó en la inauguración del busto de Carlos Menem en Casa Rosada.

Además, declaró que los 10 puntos que lo conforman están relacionados con un país mejor y "una Argentina posible", y que, de no hacerse, "hay lecturas" desde el exterior "porque la política internacional también juega un rol".

"El Pacto de Mayo tiene puntos que hablan de lo que debe tener un país normal: superávit fiscal, inserción al mundo a través del comercio exterior, una reforma tributaria para ser más competitivos, tener una potencia empresarial como son los paquetes de incentivo para la industria y para la inserción del trabajo, una protección y un régimen que fomente la propiedad privada para la regeneración del trabajo y re-discutir el marco de la coparticipación. ¿Por qué tenemos que esperar?", aseguró.

Según el mandatario cordobés, al encuentro deberían ir aquellos "que quieren vivir en un país más o menos normal" porque es "la base mínima" que se le debe "exigir" a un país.

"Creo que la Ley Bases es importante y un instrumento que hemos acompañado. El Pacto de Mayo vuelve a hacer un documento importante y son señales para adentro pero también para afuera de la Argentina. No podemos estar a 7 días y decir 'lo hago o no lo hago, vengo o no vengo'. Teneos que bajar el nivel de improvisación. No tuve una convocatoria formal, pero todos ya sabemos que se hace el 25 en Córdoba en el Palacio de Justicia", afirmó Martín Llaryora.

Por otra parte, declaró que suspenderlo "no puede ser una presión para que el Senado vote a favor" porque no entenderían cuál es el rol del Congreso donde "hay oradores que exponen y un tiempo determinado en el que se debate".

"La predisposición en Córdoba de los senadores es acompañar la ley, pero como hicieron los diputados, tienen derecho de hacer sus planteos. Una modificación no es estar en contra de nada. Vos podés enriquecer un proyecto y plantear puntos, no podés creer que tenés la verdad absoluta. Y hay que entender que son los poderes del parlamento y que funciona de esta manera. Para eso tienen un rol", concluyó.