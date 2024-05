Bicameral de Seguridad: esta semana ponen fecha para que empiece a trabajar

La resistida comisión Bicameral de Seguridad está cada vez más cerca de empezar a funcionar. Esta semana, probablemente el jueves, los legisladores pongan la fecha de la primera reunión -que se espera- sea para los próximos días. Sin embargo, todo está supeditado a que la oposición se ponga de acuerdo con los nombres de los miembros.

Andrés Lombardi, presidente de la cámara de Diputados.

“Espero que la oposición pueda resolver sus diferencias y la pondremos en funcionamiento. Tal vez el jueves, si traen ordenados los nombres”, dijo el presidente de la cámara baja, Andrés Lombardi.

En el mismo sentido, se expresaron el diputado provincial del PRO Enrique Thomas y su par peronista, Germán Gómez. La idea es reunirse esta semana, poner los nombres de los miembros de la Bicameral de Seguridad sobre la mesa y fijar el inicio de las actividades. Está la posibilidad de reunirse el miércoles pero es el día que sesiona Diputados, por eso lo más probable es que el jueves se resuelva la fecha de la primera reunión.

Muchos bloques, mucho ruido

La ley 6721 establece que la Bicameral de Seguridad debe estar integrada por un senador y un diputado de cada bloque político de la Legislatura. Además, indica que la presidencia de la comisión corresponde a un legislador de la oposición.

El exministro de Seguridad, Raúl Levrino, en la Bicameral de Seguridad.

En 1999, cuando se sancionó la ley había solo tres bloques: radical, peronista y demócrata. Ahora la realidad es muy distinta, hay cuatro bloques en el Senado y doce en Diputados. Ante este escenario, los legisladores acordaron una conformación especial respetando los interbloques. De la cámara alta acordaron nombrar a dos senadores de Cambia Mendoza, dos peronistas y tres de La Unión Mendocina. En diputados también fueron siete: dos CM, dos PJ, dos LAUM y sumaron a uno del Partido Verde.

El 18 de abril se conocieron los nombres de los miembros y el compromiso fue empezar a reunirse después de la apertura de sesiones ordinarias del 1 de mayo. Pero lo planificado nunca ocurrió. José Luis Ramón que había sido propuesto por el interbloque del PJ decidió tener representación propia y un camino similar tomó Gustavo Cairo con LAUM y su nuevo monobloque de La Libertad Avanza.

El tema ahora viene por esos dos lugares. Ramón y Cairo quieren seguir ocupando los lugares pero como bloques unipersonales con decisión propia. Pero el PJ y LAUM quieren que en esos espacios vayan los nombres de los suplentes.

“Desde el interbloque del PJ ya pasamos otro nombre para que reemplace a José Luis Ramón porque él presentó una nota para funcionar por fuera del interbloque”, explicó la senadora Adriana Cano. El diputado provincial José Luis Ramón.

Por su parte, Ramón asegura que con el PJ solo hizo un acuerdo electoral en 2021 y que él tiene su propio partido que no responde a nadie más. “No quiero que nadie hable por mí. Yo soy el presidente del partido político de Protectora. Armamos el partido en 2017 y ocupo una banca por mi partido”, explicó el diputado provincial.

“Tenemos representación parlamentaria propia, nunca he sido del PJ. La verdad los radicales no quieren conformar la Bicameral de Seguridad y quieren echarme la culpa porque hay un problema gigante con la seguridad en Mendoza y no quieren que se sepa”, agregó Ramón que fue aliado del peronismo mientras estuvo en el Congreso.

El oficialismo no tiene mayoría en la Bicameral de Seguridad

En la Bicameral de Seguridad las posibilidades de negociación del oficialismo se cortan considerablemente porque es minoría. Con la actual conformación de la Legislatura, Cambia Mendoza queda muy por detrás en número de miembros con respeto a las fuerzas políticas opositoras. Legislatura de Mendoza.

Si la cantidad de miembros de la comisión queda en 14, solo cuatro son de Cambia Mendoza y responden al Ejecutivo. Por lo tanto, todos los pedidos de informes y de rendición de cuentas de funcionarios alcanzarán los votos sin problemas.

La cita segura con la Ministra de Seguridad

“Esta mesa, que está enriquecida por diferentes ideologías políticas, es una oportunidad para trabajar y acompañar con una mirada propositiva”, estas fueron las palabras de la actual ministra de Seguridad, Mercedes Rus en julio de 2022 cuando la Bicameral de Seguridad designó autoridades. Es que la funcionaria del gobernador Alfredo Cornejo integró la comisión entre 2019 y 2022 durante su mandato como senadora provincial. Mercedes Rus y la cúpula policial.

Si la Bicameral de Seguridad comienza a funcionar, Mercedes Rus volverá a la comisión pero se sentará del otro lado del mostrador, para rendir cuentas y contestar preguntas de la oposición sobre el manejo de la fuerzas de seguridad, los planes y los resultados en el tema.

En marzo de 2023, el por entonces ministro de Seguridad, Raúl Levrino se presentó a la Bicameral de Seguridad y dio un informe completo sobre la situación de la Policía de Mendoza, la distribución de efectivos en la provincia, las tasas de delitos y las líneas de trabajo.