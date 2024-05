Minuto a minuto: tras su discurso Cornejo brinda una conferencia de prensa

Una vez más, Alfredo Cornejo encabezará la Asamblea Legislativa en la provincia de Mendoza. El gobernador llegará cerca de las 10 y se espera que pronuncie un discurso cargado de anuncios y en el que haga un diagnóstico de la situación actual de la provincia y el país.

11.32

Alfredo Cornejo terminó su discurso en el que anunció que presentarán un Código de Aguas y la firma de una adenda con el Gobierno nacional para darle un nuevo destino a los 1.023 millones de dólares de Portezuelo del Viento. Remarcó su decisión de avanzar con el desarrollo de la minería en Malargüe y prometió herramientas a las fuezas de seguridad para combatir delitos menores como robo de cables.

Foto: Santiago Tagua/MDZ

10.20

Mientras dentro del recinto el gobernador Alfredo Cornejo encabeza la Asamblea Legislativa, en la Plaza Independencia los distintos gremios estatales se convocaron para protestar contra el gobierno. Entre ellos, el gremio de los profesionales de la salud, Ampros, que rechazó el aumento salarial que les ofrecieron en paritarias. También había docentes del Sute y militantes de diferentes agrupaciones.

10.14

El gobernador Alfredo Cornejo es bienvenido con aplausos en el recinto antes de entonar el himno nacional argentino. En minutos comienza su discurso.

9.55

El gobernador Alfredo Cornejo llegó puntual a la Legislatura de Mendoza para pronunciar su discurso. Fue recibido por autoridades policiales y militantes radicales que lo esperaban en la Casa de las Leyes.

Así fue la llegada del gobernador @alfredocornejo a la Legislatura de Mendoza para la apertura de la Asamblea Legislativa.

9.43

La vicegobernadora dispuso un cuarto intermedio hasta que llegue Alfredo Cornejo a la Legislatura. El mandatario arribará cerca de las 10 y luego de saluda a las fuerzas de seguridad que realizan el operativo en la Casa de las Leyes, ingresará al recinto para hacer un diagnóstico de sus primeros meses de gestión e informar el camino a seguir en los próximos meses.

9.37

Sonó el timbre y se dio inicio a la Asamblea Legislativa, presidida por la vicegobernadora Hebe Casado. Se espera que el gobernador Alfredo Cornejo llegue a la Casa de las Leyes a las 10 de la mañana para pronunciar su discurso.

9.25

La vicegobernadora, Hebe Casado, intentó izar la bandera junto al presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, y el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner. Sin embargo, hubo un desperfecto que los obligó a bajarla nuevamente. La desataron, la volvieron a atar, hasta que finalmente lo lograron.

Primera perlita desde la legislatura: se le trabó la bandera a la vicegobernadora @hebesil !

9.20

El presidente de la Cámara de Diputados no quiso "spoilear" el discurso del gobernador pero dijo que Alfredo Cornejo hablará de seguridad y de temas nacionales como la Ley Bases, que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados.

9.03

El senador de La Unión Mendocina, Gabriel Pradines, aseguró que no tienen muchas expectativas respecto a lo que pueda llegar a decir hoy el gobernador Alfredo Cornejo. "Creemos que va a ser un anuncio de vendernos algún otro paquete de leyes respecto de algún tema, pero la verdad es que la salud no funciona, la educación no funciona, la seguridad no funciona y no hay una inversión importante que haga que Mendoza crezca y se desarrolle", manifestó y dijo que por eso las expectativas son pocas.

9.01

Llegó el intendente de Guaymallén Marcos Calvente y dijo que espera un discurso que marque el rumbo de la gestión en un contexto económico y social complejo. "Con expectativas esperamos que llegue el gobernador", concluyó.

El intendente de Guaymallén @marcoscalvente fue uno de los primeros dirigentes en llegar a la Legislatura. Habló de las expectativas respecto al discurso del gobernador @alfredocornejo.

8.48

La vicegobernadora Hebe Casado destacó la importancia de la aprobación de la Ley Bases en la Cámara de Diputados de la Nación. "Es un signo de esperanza para Mendoza y para todos los argentinos porque marca un cambio de rumbo en el país", expresó Casado y pidió que el Senado también acompañe la norma que ayuda a generar "empleo en blanco genuino".

8.45

Militantes radicales dijeron presente desde temprano. Los primeros en llegar fueron los de Guaymallén con carteles a favor del intendente, Marcos Calvente. También había banderas del intendente de Ciudad, Ulpiano "Yayo" Suarez.

8.40

La Legislatura amaneció vallada y con importante presencia policial. Está previsto que distintos gremios se manifiesten en los alrededores de la Plaza Independencia.