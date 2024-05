Cornejo: apoyo a Milei, más poder a la Policía y la liberación de recursos clave para obras

Alfredo Cornejo llegó solo a la Legislatura, a las 9.56. Caminó rápido, como para hacer un trámite. Para él es un camino conocido:; es la quinta vez que llega a la Legislatura como gobernador para abrir las sesiones ordinarias de la Legislatura. Ese es un hecho inédito, pues está en su segundo período de gobierno por su "reelección" alternada. Antes de entrar a la Casa de las Leyes le despejaron el camino: periodistas en un corralito, público alejado, protestar más alejadas y solo la policía para saludarlo.

Cornejo habló ante la Asamblea Legislativa en un marco particular. Gran parte de la atención política está puesta en Buenos Aires, en lo que haga y deje de hacer el presidente Javier Milei. Por eso arrancó por ahí. "Nuestro país asiste a un cambio de modelo profundo para dejar atrás un modelo", dijo Cornejo. Y destacó la inflación alta, la caída del PBI y otros indicadores. "Hay una situación de fragilidad enorme", aseguró. "Argentina no puede perder 4 años más. Necesita producir reformas inmediatas y esa debe ser la prioridad. En consecuencia, considero que no hay lugar para las grietas antojadizas en la visión amigo/enemigo, ni para sensiblerías personales. Hace falta vocación colaborativa de todos los sectores de la vida nacional porque de otra manera el país seguirá en esa especie de anomia generalizada", dijo. "Hay que darle las herramientas para pedirle resultados", aseguró.

Los ejes de su discurso fueron concretos. Apoyo a Javier Milei y su plan; sentar las bases legales y administrativas para la actividad productiva, darle más facultades a la policía y ejecutar un plan de obras con los recursos liberados que tendrá disponibles.

El Gobernador puso la esperanza en el Pacto de Mayo y remarcó la necesidad de que se incluya a la educación. "En el mismo contexto, manifestamos nuestro apoyo a la sanción de la nueva Ley Bases. Creemos en la importancia del diálogo fluido y responsable como plataforma para ampliar la mirada y asegurar consensos duraderos", aseguró. Cornejo ratificó su apoyo a Milei.

Noticias Relacionadas Minuto a minuto: tras su discurso Cornejo brinda una conferencia de prensa

Cornejo remarcó la necesidad que la Nación sea más transparente y que las Provincias tengan incentivos para el sector privado y que son los estados locales los que prestan servicios. Volvió a recordar el reclamo para que se distribuyan mejor los recursos. "Con todo, lo que quiero expresarles es que Mendoza, aun en la dificultad, está preparada para afrontar esta situación gracias al ordenamiento de las cuentas fiscales iniciado en diciembre de 2015". aseguró. En ese sentido, el Gobernador apuntó a que no es un gobierno aislado, sino que se trata un proceso que lleva más de 8 años.

Cambios

En su balance de gestión, Cornejo remarcó los cambios en el sistema de Salud. En esa área se enviaron más de 20 proyectos de ley que fueron sancionados por unanimidad. Allí reclamó la necesidad de recuperar los costos de la salud para reclamar el pago de las prestaciones. "Creemos indispensable profundizar la eficiencia del sistema y para ello es preciso que la Provincia recupere el costo de los servicios médicos que presta a la población que cuenta con cobertura de obras sociales o prepagas. Para este fin, hemos creado un ente autárquico que centralizará la gestión y la administración de esos recursos", dijo.

Uno de los resultados más relevantes que mencionó Cornejo es la baja en la tasa de mortalidad infantil y que no hubo ningún niño fallecido en su domicilio, cuando hace una década eran 50.

En educación, Cornejo reforzó un anuncio que ya había adelantado Tadeo García Zalazar. "Vamos a implementar un programa de mejora para la enseñanza de la Matemática en primaria y secundaria. Asimismo, iniciaremos un Programa piloto de mejoramiento de los aprendizajes en Inglés, destinado a un grupo reducido de escuelas para ampliarlo en 2025", aseguró. El nivel inicial es clave y por eso anunció la construcción de 50 salas más de 4 y 5 años. "Otro desafío complejo y necesario es jerarquizar la carrera docente. Por ello, estamos trabajando en la titularización y acceso a cargos por concurso, garantizando idoneidad profesional e igualdad de oportunidades. Y ya estamos preparando los concursos de jerarquía directiva que se llevarán a cabo en 2025 en todos los niveles y modalidades", dijo sobre los docentes.

Hay más de 800 niños a cargo del Estado por la crisis. Y por eso crearán 12 hogares nuevos. Cornejo hizo un llamado a la sociedad para mejorar la adopción.

Seguridad

El área de seguridad es clave por la demanda social y también por la historia de Cornejo, quien recordó que bajaron los delitos violentos. "Queremos ir por el resto", aseguró. "Desde diciembre hasta mediados de abril, se concretaron 3.366. Esto se da en el marco de un cambio de paradigma que implica una nueva articulación con la Justicia, fortalecida a partir de la decisión institucional de crear el Ministerio de Seguridad y Justicia, permitiendo que la persecución y el esclarecimiento del delito sea más oportuno y eficiente", describió. Usó un caso particular, como fue el allanamiento en el Campo Papa, para ilustrar la nueva forma de trabajo. Allí dio un fuerte respaldo a la policía. "Queremos que Mendoza sea hostil al robo", dijo.

El Gobernador anunció que buscarán darle más poder a la policía para controlar. "Queremos que Mendoza sea hostil al mercado de bienes robados. Los delitos de robo y hurto sobre celulares, bicicletas y autopartes afectan a miles de mendocinos. Por eso presentaremos un proyecto de Ley que le confiere facultades específicas de control, inspección y secuestro a las fuerzas de seguridad, para darle herramientas que desmantelan este tipo de mercados", anunció el Gobernador.

Al mismo tiempo, dijo que incorporarán tecnología, como cámaras corporales, para mejorar los controles. "Se han adquirido 200 soluciones de video vigilancia móvil con computadora abordo; y anuncio que avanzaremos en la incorporación de cámaras corporales que permitirán la visualización en tiempo real de las imágenes para emplear en allanamientos, tareas investigativas y acciones operativas, dando testimonio explícito de la actuación policial", anunció.

Cornejo anunció un paquete de leyes y pidió su aprobación rápida. "El paquete de fortalecimiento de la Seguridad de Mendoza, que estamos elevando a esta Legislatura, son parte de una estrategia amplia para la prevención del delito, mejorando la investigación criminal a través del desarrollo de la base de huellas genéticas, facilitando allanamientos en casos graves, implementando sistemas de videovigilancia con inteligencia artificial y ampliando el juicio por jurado a los delitos de homicidio simple y robo agravado por lesiones graves y gravísimas, garantizando una adecuada gestión del sistema penitenciario. Esta mirada integral es un activo imprescindible por lo que les pido a los legisladores que nos acompañen en las reformas propuestas", anunció.

Obras y promesas

La política de obras es uno de los temas más calientes de la realidad por el retiro de la Nación. Igual, Cornejo mencionó la estrategia para seguir con la mejora de rutas, viviendas y trabajos estratégicos. Según Cornejo, están en ejecución 3.666 viviendas y 1.620 mejoras "que totalizan 5.286 soluciones habitacionales". Además, remarcó la ruta 82, que está en un 70% y se licitará la tercera etapa, y las obras de agua y saneamiento.

"Si consideramos que en los últimos 8 años se han finalizado 12 obras de agua potable y 26 de saneamiento, con una inversión de más de 86 millones de dólares, podemos decir que la inversión hecha desde que nuestro espacio asumió el Gobierno Provincial ha superado los 220 millones de dólares. Para los próximos años, tenemos proyectos que superan los 400 millones de dólares e incluyen la renovación de las redes terciarias", aseguró. Al mismo tiempo remarcó que se va a medir. "Vamos a medir el agua que se consume".

Un anuncio clave fue la elaboración de un plan hídrico planeado para el 2050 y lo que será el Código de Aguas, una nueva norma que se suma a reglamentar el recurso más importante. Allí se consolidaría en un único texto todas las normas que regulan el agua. "Impulsaremos la creación del primer Código de Aguas de Mendoza, que tendrá como principal finalidad consolidar la institucionalidad del agua y la seguridad jurídica", anunció. El nuevo Código de Aguas condensaría "las más de 120 normas y reglamentaciones vigentes que regulan el agua en la Provincia".

Cornejo no ahondó, pero sí enfatizó la necesidad de profundizar la matriz productiva, en base al aprovechamiento de los recursos naturales, particularmente la minería. Allí Cornejo dijo que Mendoza no puede imitar modelos, sino hacer su propio camino. Y se sinceró en cuanto a los tiempos. "Ese cambio requiere un sinceramiento de las oportunidades que tenemos, no se hace espiando por la mirilla las economías de nuestros vecinos, sino preguntándonos qué podemos hacer mejor aquí y en qué tiempo podemos producir resultados, porque es un proceso que lleva años. Primero, porque necesita impactar en la mentalidad empresarial; segundo, porque requiere inversión privada y tercero, porque esa nueva matriz tiene que ganar mercados para que sea consistente y perdure", se sinceró el Gobernador.

Recursos clave

Cornejo puso en valor que Mendoza tendrá disponibles los 1023 millones de dólares que se recibieron como resarcimiento por los perjuicios de la Promoción Industria. Es que se firmó la addenda al convenio que permitirá un uso libre de esos recursos. "Esos 1023 millones son propiedad de la provincia y que no caigan en la necesidad del ajuste", dijo. La firma se hizo el jueves pasado y, como contó Cornejo, fue firmada por el ministro de Economía "Toto" Caputto. "Quiero hacer un anuncio que considero una nueva conquista absolutamente relevante para Mendoza: en los próximos días estaremos enviando a esta Legislatura un proyecto de ley que nos permitirá impulsar de manera contundente la infraestructura provincial. Gracias a las gestiones que hemos realizado, acabamos de firmar una adenda del acuerdo con el Gobierno Nacional que nos permitirá ampliar el destino de los 1.023 millones de dólares que pertenecen a Mendoza", aseuró.

"Esta modificación clave significa que podrán financiarse distintas obras de infraestructura que impulsen el desarrollo provincial, priorizando aquellas que mejoren la disponibilidad y la eficiencia en el manejo de recursos críticos", remarcó. Como anticipó MDZ, las obras de Agua y Energía serán prioridad, así como la idea de "repago" de las inversiones.

Energía

Mendoza seguirá impulsando la industria petrolera para tratar de aprovechar las áreas que YPF abandona y la licitación de otras 12. Enel mismo plano, Cornejo puso el relanzamiento de la minería. "El Plan Estratégico Pilares, la Modificación del Código de Procesamiento Minero, el Complejo Industrial Pata Mora y la creación del Distrito Malargüe Minero Occidental son los cuatro puntos de apoyo esenciales para el desarrollo de una minería moderna, responsable y sustentable en Mendoza", dijo.

Al mismo tiempo, anunció que se instalarán 634 MW de energía solar. "El 70% de esos proyectos han sido desarrollados por EMESA y comprados por los principales desarrolladores de energías renovables de Argentina, es decir, se construirán con inversión meramente privada. Esto representará un aumento del 40% de la potencia instalada de Mendoza", aseguró.

En su discurso, el Gobernador dijo que se saneó el sistema de distribución eléctrica, se mejorará el de transporte y aumentará fuertemente la generación, en un contexto adverso. "Hoy en día tenemos más generación de energía, estamos ampliando el transporte y hemos saneado la distribución eléctrica. Para el año 2024, se prevé ejecutar obras con una inversión de casi 28.000 millones de pesos que nos irán permitiendo satisfacer el abastecimiento de la demanda, mejorar la calidad del servicio prestado a los usuarios y aportar mayor confiabilidad, seguridad y regularidad al servicio eléctrico".

Cornejo anunció que el Estado se meterá de lleno para modificar y aprovechar el sector de la logística. Por eso montarán un nuevo "puerto seco" en la zona de la Ruta 7. Se creará el “Clúster Logístico de la Provincia de Mendoza”. "Será un espacio público privado, donde fijaremos las bases para el desarrollo integral de la logística de Mendoza, con todos los actores involucrados. Esto implicará también instrumentar en Luján de Cuyo, sobre la Ruta Nacional N 7, la principal plataforma logística de Mendoza, llevando allí el Puerto Seco y la Zona Franca que están en Godoy Cruz", anunció.

Para el cierre, Cornejo buscó dar un mensaje conciliador. "Este momento es crucial para el presente y el futuro inmediato de Mendoza, porque, una vez más, lo que está en debate es cómo queremos vivir, por eso quiero invitarlos a hacer reverdecer con más fuerza que nunca lo que nos une como sociedad antes que lo que nos diferencia", expresó. El Gobernador destacó a la política como actividad y dijo que sostendrá medidas aunque sean "contraculturales". "La política entendida como la disciplina orientada a resolver las tensiones originadas por la vida en sociedad con la misión de producirle beneficios a las persona. Gobernar bien en este momento es sacarle angustias y simplificarle la vida a la gente. En eso, precisamente, estamos concentrados", cerró el Gobernador.