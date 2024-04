Un municipio aumentará las tasas cada dos meses según el IPC

El Concejo Deliberante de Malargüe aprobó el pasado jueves 4 de abril la nueva tarifaria municipal. Por primera vez, el departamento que ha vivido históricamente de las regalías y de la coparticipación, actualizará las tasas de forma bimestral y las hará depender del índice de precio al consumidor de la Dirección de Estadísticas de la provincia de Mendoza. Este proyecto fue impulsado por el intendente Celso Jaque (PJ) con el objetivo de ordenar las cuentas municipales y aumentar la masa de contribuyentes. A la suba sólo se opusieron dos concejales quienes aseguran que hay aumentos del hasta el 4000% y que lejos de subir la recaudación, incrementará la morosidad.

La tarifaria se compone de más de 140 artículos. En la sesión, Rodrigo Hidalgo, presidente del Concejo expresó: “Era necesario ordenar todo esto porque la municipalidad no está cubriendo los costos mínimos para poder brindar los servicios que los vecinos demandan o necesitan”. Además contó que: "El intendente argumentó la intención de aumentar la masa de contribuyentes, es decir de hacernos de la cultura de que las tasas y servicios hay que pagarlos”. La tarifaria no se actualizaba desde el 2022, por lo tanto habían valores muy atrasados.

Por su parte, la concejal Magalí Acosta resaltó las reuniones con el Ejecutivo y con la Cámara de Comercio para analizar la iniciativa oficialista Destacó que el último proyecto de tarifaria fue redactado en diciembre del 2021: “Venimos con una acumulación de inflación de más del 600%”dijo. Según indicaron los ediles, el valor de pesos por la unidad tributaria municipal que se crea a partir de ahora con un valor de $40, con actualización bimestral y que va a depender del índice de precio al consumidor de la Dirección de Estadísticas de la provincia de Mendoza. Además, se apunta a la reorganización de zonas, y por otro lado, habrá descuentos para las empresas e industrias que solicitan un 70% de contratación en mano de obra malargüina.

El intendente de Malargüe Celso Jaque

Los concejales Silvina Camiolo de Reconstruyendo Malargüe y Martín Palma de UCR Independiente, votaron en contra de los aumentos actualizados por el IPC. En diálogo con MDZ, Camiolo aseguró: "Se plantean subas cada dos meses y me opuse rotundamente porque en la nota de elevación del proyecto, Jaque dice que tiene dos objetivos esta tarifaria. Uno, ordenar las arcas y dos, aumentar la masa de contribuyentes. No dice aumentar la recaudación. El tema es que al poner aumentos cada dos meses, en realidad lo que se va a fomentar es que cada vez menos gente las pueda pagar y se generará más perjuicio a los pequeños contribuyentes. Entonces me opuse desde el primer día a que el aumento sea bimestral. Por otro lado, Malargüe nunca tuvo tasas con aumento, siempre fueron tasas fijas. Los presupuestos y las tarifarias se aprobaban una vez al año, y no se aumentaban. Entonces si se quería hacer algún tipo de prueba se podría haber propuesto que los incrementos de la tasas fueran cada seis meses, no cada dos meses".

Además, la concejal agregó: "La recaudación impositiva que tenemos no representa ni el 10% del presupuesto total de gastos, es decir, que es un municipio que se abastece por las regalías y la coparticipación y no por lo que recauda. Pero eso ha sido históricamente. La recaudación alcanzó para autoabastecerse y para hacer obra pública. Entonces, no entendemos por qué de golpe las actualizaciones son bimestrales y usando el IPC, que es el índice de precios al consumidor, que es un registro que maneja la provincia, es decir, que es un registro provincial donde los índices de precios son muy distintos para lo que es la provincia que para lo que es el funcionamiento municipal", finalizó.

Esta semana se implementará la tarifaria vigente para que la gente del departamento se acerquen a pagar. Habrá descuentos: quien tenga al día las tasas a diciembre del 223, tendrá un 5% más de descuento, por lo que aplicarán un 20% menos al monto final.