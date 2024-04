La nueva propuesta salarial que podrían recibir los estatales

Se sabe: la primera oferta salarial que el Gobierno comunica a los gremios estatales suele ser rechazada porque, como patronal, está obligado a mostrar un esfuerzo al presentar al menos dos propuestas antes de llegar al decreto. Así fue: la semana pasada, la gestión de Alfredo Cornejo ofreció un 10% de suba salarial para abril y la misma cifra para mayo y junio. Todos los sindicatos dijeron que no a ese ofrecimiento por considerarlo insuficiente y este miércoles 10 de abril habrá una nueva propuesta que será comunicada a SUTE, ATE y Ampros. Hay versiones que apuntan a la posibilidad de un nuevo bono para completar el porcentaje ofertado.

Ese número que puso el Gobierno alertó a los gremios de que lo que vendrá como segunda oferta -y quizá definitiva- puede ser exactamente lo mismo más un bono o un porcentaje levemente superior, quizá el 12% sin el bono. Esta situación también podría darse porque desde el grupo de sindicatos comunicaron (con excepción del SUTE que no participó) que esta vez no iban a aceptar bonos en negro como lo hicieron en la última paritaria. Sin embargo, es uno de los trascendidos que más fuerte suenan por estas horas previas a las reuniones en la mesa paritaria.

Este miércoles, los representantes del Gobierno se encontrarán a las 9 de la mañana con el SUTE. Dos horas después, es decir, a las 11, se sentarán con los representantes de ATE, que parita por Administración Central (e incluye a decenas de reparticiones) y Salud. En tanto que Ampros, que son los profesionales de la salud, irán a las 16 a encontrarse con los paritarios oficiales.

En los próximos días, seguirán con otros sindicatos como Judiciales que tendrá paritarias este viernes pero que sus referentes anticiparon a MDZ que como hicieron en la otra negociación, rechazarán la oferta si ésta incluye un bono.

La última paritaria con Judiciales

Hay particularidades de cada sector y cuestiones generales que solicitan los sindicatos. La base de cálculo es un asunto que comparten: se niegan a que los porcentajes de aumento salarial se calculen sobre el sueldo de diciembre del año pasado porque devaluación e inflación mediante, quedó muy retrasado. Han pedido también que quienes representen al Gobierno en la mesa paritaria tengan poder de decisión para poder acordar modificaciones en el momento a la oferta.

Pero los temas estrictamente de cada gremio son muchos y deberán ser tenido en cuenta, al menos algunos. Por ejemplo los docentes no pueden aceptar una oferta que no contenga el cálculo que garantice los pisos salariales escalonados porque se achata la pirámide, algo que parecía haberse superado el año pasado en una de las paritarias pero que la propuesta de la semana pasada, no la contempló. Esto implica un sueldo mínimo garantizado para quien recién se inicia en la actividad, además de pisos para docentes de más antigüedad. También, hay reclamos por ítems propios como la zona que ha quedado muy retrasada y esto genera que docentes no tomen horas o cargos en zonas alejadas de las áreas urbanas de la provincia por el costo en combustible o los tiempos en transporte público que no se compensan con el pago recibido.

ATE por su parte, le presentó un informe al Gobierno donde indica que los números de la recaudación no han caído como dicen desde el oficialismo. Por eso, está esperando que la oferta sea superadora. En tanto que Ampros está con un fuerte conflicto con el Ejecutivo por el nuevo régimen salarial para los médicos que está por convertirse en ley. Será optativo pero Ampros no tendrá representación ni ha tenido voz en la discusión.