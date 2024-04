Guillermo Francos, el funcionario clave que Javier Milei utiliza para afrontar su mayor "fobia"

El presidente de la Nación, Javier Milei, visitó el estudio de Neura para participar de una extensa entrevista en el programa de streaming conducido por Alejandro Fantino. Durante el programa, el mandatario apuntó directamente contra la oposición, mostró su postura respecto a los dichos de Bertie Benegas Lynch sobre educación, opinó sobre el papel del Estado, aclaró lo que pasó con las dietas de Diputados y Senadores y realizó una contundente declaración sobre las Islas Malvinas.

MDZ Radio 105.5 FM dialogó con el analista político Eduardo Reina para repasar e indagar sobre las declaraciones del Presidente durante la entrevista. En un principio, opinó que "creo que hoy tiene todo a favor como para sentirse feliz. De haber bajado la inflación al 9%, que no es un logro porque estamos altísimo todavía, ojalá festejemos cuando estemos con menos del 1% mensual como para poder decir que somos un país lógico en Latinoamérica. En Argentina somos muchos argentinos irreverentes, y a la gente irreverente también le va a decir irreverente, me parece que para construir no necesitamos irreverencia sino consenso".

Por otro lado, argumentó que "si hacemos un análisis, hay que dividirlo en partes. Él tiene este perfil de confrontar más que consensuar, pero hay otra persona que no le damos importancia, que es Guillermo Francos. Él es el que está haciendo el trabajo duro y sucio de negociar porque Milei no se va a sentar a negociar con la casta".

Guillermo Francos.

"Milei tiene fobia reunirse con los gobernadores, él no quiere toparse con ellos y lo manda a Guillermo Francos, y menos mal que entendió esa parte porque sino ya estaríamos en un caos de agresiones permanentes. Lo que está intentando de hacer Francos es consensuar una ley que tenga un consenso y que ahora se va a dar a conocer el texto de la ley y la semana que viene seguramente van a empezar a negociarla en Diputados", agregó.

Javier Milei aseguró que de ir a elecciones, hoy ganaría en primera vuelta con el 48% de los votos. Con esto intentó reforzar el respaldo que recibe por parte de los argentinos. El analista destacó que "en un próximo estudio hay que estudiar muy bien la edad en la que hay un acuerdo. Imagino que los más jóvenes están deacuerdo y los más grandes en desacuerdo. El joven es un lírico, dice 'vamos para adelante', 'qué bueno lo que dijo', 'me causa gracia' o 'que se vayan todos', y de repente te agarra un padre de familia que tiene tres hijos, los tiene que mandar al colegio, tiene que garpar la educación y se quedó sin un mango. Ese hombre empezó a ver la situación compleja y va a empezar a poner alguna duda".

"Estoy de acuerdo que hay que echar a los que no trabajaron, hay que dejar de hacer proselitismo por el Estado con los amigos y tampoco hay que hacer militancia. Por ende, me parece que hay organismos que no deberían estar, y no están, y me parece bien. Ahora, me parece que el ajuste brutal que se está haciendo a los jubilados y a la clase media es inesperado, que son los mismos que lo han votado", sumó.

