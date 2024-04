Diego Santilli reiteró su apoyo a Javier Milei y se distanció de Horacio Rodríguez Larreta

El diputado del PRO, Diego Santilli, volvió a dejar un mensaje de respaldo al Gobierno de Javier Milei y disparó contra su compañero de partido, Horacio Rodríguez Larreta: "No voy a estar del lado de los que quieren volver al poder".

El legislador dio una entrevista al diario La Nación donde reafirmó su acompañamiento a las medidas e iniciativas del Gobierno y recalcó que el Presidente "está liderando el cambio".

Sobre la frase del exjefe de Gobierno donde afirmó que el PRO "nunca estuvo con populismos ni de izquierda ni de derecha", Santilli respondió que no quiere "una vuelta al pasado". Acto seguido, dejó un mensaje que pareció ir dirigido a Larreta: "No voy a estar del lado de los que quieren volver al poder".

En ese marco, afirmó que busca "ayudar y que le vaya bien al Gobierno de Milei" y lanzó: "Ojalá sea un gran gobierno y tengamos más producción trabajo, menos pobres. Mi cabeza está ahí".

Además, Santilli también no le dio importancias a las declaraciones de otra exsocia de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió, quien semanas atrás comparó a Milei con Néstor Kirchner por sus sesgos autoritarios a la hora de tomar decisiones.

"No me quiero parar en las cosas que uno sería distinto, sino en los temas centrales hacia donde creo que la Argentina tiene que ir. En eso lo veo a Milei con el norte correcto. No puedo juzgarlo hoy de esa manera, pero hay que ayudarlo a Milei en los pilares que defendíamos: la producción, el trabajo, el mérito o la lucha contra el crimen organizado", sentenció.