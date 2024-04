Gobernadores confirman su apoyo a Ariel Lijo y se prepara para pasar el Senado

De repente, la debacle. Un tifón de comunicados, preocupaciones, alertas, abogados y lobbistas de distintos sectores confirmaron a los detractores la peor noticia: Ariel Lijo no tiene el número para ser ministro de la Corte Suprema, tiene más que eso, son votos que exceden lo necesario, por lo que el lobby en contra se transformó en un bumerán peligroso que nadie quiere agarrar ahora.

Los gobernadores confirmaron a los hombres de confianza que apoyarán a Ariel Lijo, cada uno por sus motivos, pero los porotos ahora sobran. El silencio será lo que predomine hasta que se haga público el trámite, ahí estará un mes en el Ejecutivo, luego al Senado y será consagrado entre mayo y junio como el nuevo compañero de trabajo de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

Tres gobernadores hablan con MDZ en off the record y cristalizan algo que se respira desde enero: se exige renovar la Corte Suprema y sacarla de la anomalía en que se encuentra. La solución es imperiosa y la necesidad urgente. "Sabemos que Lijo es el único que fue juez y labura, más allá de lo que yo piense o no de Ariel Lijo, creo que es el tipo que va a darle dinamismo a un organismo paralizado, es lo que necesitamos". No es distinto lo que piensa el hombre que planteó diatribas contra Javier Milei cuando asumió, pero que morigera su discurso al compás de los estudios que ratifican la aceptación nacional por el ajuste, o lo mismo pero en espejo, el rechazo más tajante a cualquier opción que incluya a Cristina Kirchner, Alberto Fernández o Sergio Massa.

Encrucijada. Axel Kicillof, opositor a Javier Milei, heredero de Cristina Kirchner. Sus senadores apoyarán el pliego de Lijo.

Otro gobernador va por otra arista del mismo problema: "Todos tenemos que renovarnos, nosotros también estamos en la lupa, y sabemos que la única chance de que la Corte Suprema ponga primera es con el equilibrio que va a generar la llegada de Lijo y Mansilla, lo del cupo de género es humo, no va a mover el amperímetro nunca". El hombre habló con Nicolás Posse la semana pasada y confirmó que sus porotos estarán, en su caso, por tres, no habría voto en la minoría. Neuquén tendrá un voto especial: Oscar Parrilli, exégeta de Cristina Kirchner de conocido apodo en la intimidad tras la filtración de llamados con la viuda de Kirchner. Su voto irá en la misma dirección que el de Lucila Crexell, más cerca de Javier Milei.

San Juan y Tucumán están adentro de los que acompañarán. Sergio Uñac y Juan Manzur se lo hicieron saber a distintos referentes que los visitaron las últimas semanas, por lo que resta esperar que se cristalice antes de mayo. San Juan tiene a Uñac a cargo de los dos votos y el restante es el liberal Bruno Oliveira Lucero, por lo que será tres a cero. Tucumán está en la misma situación, Juan Manzur tiene buen concepto y conoce hace años a Lijo, los tres porotos tucumanos no están en discusión.

La bancada radical ya está casi confirmada, serán de mínima ocho votos a favor, por lo que el bloque tirará a favor de la mayoría especial para consagrar a Ariel Lijo. Buenos Aires tiene chances de sumar los tres votos. Maximiliano Abad se expresó en contra de distintas posiciones oficiales, pero atraviesa un presente de variadas internas y fugas, no son semanas para rechazar un pliego que se va a aprobar de todas maneras y proveniente de un fuero que analiza todos los casos de corrupción, más aún después del escándalo de "Chocolate" Rigau y las tarjetas de financiamiento espurio de las que nunca más se dijo nada.

Renovación. Sergio Uñac, antes con Sergio Massa, ahora dentro de los que acompañarán a Ariel Lijo.

La Capital Federal acompañará en pleno, según supo este diario. Guadalupe Tagliaferri, Martin Lousteau y Mariano Recalde serán parte de la compañía. En el caso de Recalde, la renovación de autoridades en el PJ local y el visto bueno de Cristina Kirchner aseguran que habrá quorum y mano levantada para los tres, sumado a la aclaración positiva que tuvo Emiliano Yacobitti días atrás, asegurando que habrá consenso para que se apruebe, no habló en nombre de Lousteau, habló en nombre de un espacio político.

Entre Ríos también es un caso de aprobación, la provincia que lidera Rogelio Frigerio podría aportar los tres porotos que incluyen a Alfredo De Angeli y Edgardo Kueider, ambos alineados con la idea de renovar de forma urgente el máximo tribunal. La provincia había estado siempre debajo del radar hasta que las investigaciones y fondos fiduciarios de distintos tipos prendieron luces de alerta en distintos sectores. Los porotos de Entre Ríos se dan por descontados por el buen vínculo y la mirada de consenso que cultivó Frigerio en los últimos años. Adentro. Rogelio Frigerio, dentro de los gobernadores que apoyan.

La Rioja es una piedra en el zapato por donde se la mire para el Gobierno nacional. Los tres senadores son Florencia López, Fernando Rejal y Juan Carlos Pagotto, quien votará a favor y pertenece al sector liberal. López era vicegobernadora y amagó con rebelarse a Ricardo Quintela, pero sufrió el escarmiento conocido, se quedó sin fondos y pidió la escupidera antes de tiempo para evitar el caos. La semana pasada un gobernador le recordó que si apoya a Ariel Lijo, se posicionará como dirigente independiente de Ricardo Quintela y Sergio Casas, su "primer amor" en la política. Fernando Rejal es el hombre fuerte de la provincia y construye para lograr un peronismo ordenado y con proyección, su voto no es anticipado.

Mendoza tiene el doble compromiso: Anabel Fernández Sagasti es opositora a Javier Milei, pero no a Cristina Fernández de Kirchner, por lo que su voto está en suspenso, pone en jaque su lealtad a Kirchner, algo no recomendable en tiempos de retirada. El exgobernador Rodolfo Suárez votó a favor del mega DNU y no presentará batalla, Mariana Juri no está definido con un bloque radical partido. Santiago del Estero tiene fallo dividido: Gerardo Zamora apostó fuerte por Sergio Massa y perdió, por lo que el voto de su mujer, Claudia Abdala, será probablemente en contra. Luego Gerardo Montenegro, del peronismo local, puede sumar un poroto. Su versátil actividad como presidente de la Asociación Atlética Quimsa, entidad de básquet local que necesitará ser parte de la reactivación de las economías regionales. No se suelen reactivar las ecolonomías que van en contra del Gobierno nacional.

Hoy la moneda está en el aire, pero en la Corte Suprema dan por descontado su desembarco. También lo hacen los gobernadores y los países que están asociados con el proyecto de Javier Milei, empezando por Estados Unidos. "Son senadores, hay que ir despacio y de a uno, no hay que ser optimista", definió un juez con las espaldas cargadas de fallos y sorpresas. Quedan sesenta noches para develar la verdad.