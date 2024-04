Malena Galmarini recargada: bajo la atenta mirada de Sergio Massa, embistió contra Javier Milei y destrozó al ministro de Salud

Malena Galmarini reapareció el jueves por la noche en una entrevista televisiva, donde apuntó contra Javier Milei y también fulminó al ministro de Salud, Mario Russo, en medio de las críticas por la situación de dengue en el país.

La extitular de AYSA fue entrevistada en C5N, que también tuvo la sorpresiva aparición de su marido y excandidato presidencial, Sergio Massa. El dirigente hizo su presencia en el estudio justo momentos antes de que la exfuncionaria cuestionara con dureza al actual Gobierno.

"Hoy todavía hay otro camino y que no es ajustando a la gente. Me parece que fue muy desleal Milei con su electorado", sostuvo. "Mintió y dijo que nosotros, los de la política, íbamos a pagar el ajuste. Y lo están pagando los jubilados, las madres, los niños. Sobre todo, la gente pobre. Un supuesto gobierno de Sergio Massa no iba a avanzar de esta manera", subrayó.

Además, mostró su negativa a acompañar tanto la ley ómnibus como el DNU de Milei, aunque reconoció que "hay cosas" en ambas iniciativas "que hay que discutir".

De todas formas, ensayó una autocrítica hacia el peronismo y recalcó que al partido "hay que reinventarlo". "Me parece que lo vaciamos de contenido por diversas situaciones. Para algunos serán los 4 años de Alberto, para otros serán los últimos años de Cristina, para otros serán los de Menem", expresó. Finalmente, lanzó sin filtro: "Mi único líder político es Massa".

Galmarini, dura contra el ministro de Salud: "Le queda grande el cargo"

Por su parte, Galmarini habló del ministro de Salud, Mario Russo, a quien dijo "conocerlo mucho". Explicó que durante "tres años" trabajaron juntos en AYSA y, en ese sentido, se sorprendió con sus últimas entrevistas en los medios: "Me llaman la atención algunas de las cosas que dice".

En ese sentido, le sorprendió que Russo asegurara que "la vacuna no es de utilidad" para mitigar el brote y contó que previamente el actual funcionario de Milei tenía otra postura.

"Vivimos juntos lo que fue la pandemia de gripe A, el brote anterior de dengue y si hay algo en lo que estábamos de acuerdo era que cuando hubiera vacunas había que vacunar. Las políticas públicas sobre inmunizaciones de rebaño no tienen que ver con nosotros. Eso es la actitud de los antivacunas durante la pandemia de COVID", disparó.

Acto seguido, lo chicaneó con dureza: "Él tiene responsabilidades. No tiene un tic, lo que tiene es un susto bárbaro. Es un buen secretario de Salud y un gran cirujano. Pero le queda grande este cargo".

Luego, hizo alusión a la denuncia de presiones de parte de los laboratorios por la producción de la vacuna contra el dengue y le sugirió que "haga la denuncia".

"Si vos decís que te aprietan los laboratorios, andá y hacé la denuncia porque es ilegal que te aprieten los laboratorios.

Sea uno o veinte (los laboratorios) es ilegal. Con lo cual, espero que así como lo dijo en un canal, lo diga en la Justicia", remarcó. "Ahora es su responsabilidad. Yo no le puedo decir nada a una persona que milita en La Libertad Avanza. Ese es mi límite", finalizó.