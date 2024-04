Cobos y el pedido a Milei sobre el huso horario: "Podría ser un DNU más"

El cambio de huso horario en la Argentina está nuevamente en discusión y el proyecto fue reflotado nuevamente por Julio Cobos, autor del mismo, luego de que el escrito perdiese estado parlamentario por no ser tratado en el Congreso. La propuesta tiene que ver con los impactos de las tarifas de energía, tanto de luz como de gas, además de eficientizar el uso de las mismas. Hay opiniones en contra y otras a favor, incluyendo científicos que ven con buenos ojos el cambio de huso horario. Al respecto, Cobos dio detalles en MDZ Radio 105.5 FM.

Al ser preguntado sobre las razones por las cuales vuelve a proponer el proyecto de ley, y sobre los cambios que podrían darse si se modifica el huso horario en el invierno, Cobos explicó: "Propuse hace dos años un proyecto en el Congreso. Si no se trata, pierde estado parlamentario. Lamentablemente no hubo intención del gobierno anterior de debatirlo en comisión a pesar de la insistencia que realicé para que se debatiera el tema. Discutí con Daniel Filmus, en ese momento ministro de Ciencia y Tecnología, pedí un informe al Conicet, que fue favorable, pero nada".

Agregó que "el día en invierno tiene 10 horas de sol, y en el verano 14. Estamos proponiendo algo con sensatez, utilizar lo que más se pueda a la hora solar de manera que haya coincidencia entre la hora oficial y la hora solar. A Argentina le corresponde el huso horario -4, y parte de la Argentina el 5. Pero adoptamos el -3. Lo que es Bolivia, Paraguay y todo lo que está al norte de nuestro país, tiene huso horario -4. Chile, que está todavía más en diferencia de huso horario al nuestro, esta noche atrasa los relojes una hora y pasa al huso horario -4".

Julio Cobos destacó que el proyecto ha tenido repercusión y que "se comunicó conmigo el subsecretario de Comercio, el doctor Fernando Blanco, interesado porque él ocupó el cargo de Director Nacional de Defensa del Consumidor en la época de Mauricio Macri y, todo lo que tenga que ver con Defensa al Consumidor, sobre todo, en temas de energía donde las boletas se van a encarecer por la quita de subsidio, esto puede ser un factor más para tener en cuenta al momento de tomar una decisión, o apoyar el proyecto por parte del Gobierno nacional, o dejar que el Congreso decida en virtud del mejor criterio que puedan tener los diputados".

Además, Cobos hizo referencia a la resistencia de un sector. "No lo puedo entender. El consenso es generalizado. Pudo haber cierta resistencia en Mendoza por el tema de comercio. Mendoza está acostumbrado a un horario desdoblado, pero con la pandemia cambió de golpe la costumbre del consumidor mendocino y del comercio. Hoy muchos comercios cierran a las 17 horas en verano. Me parece que ahora se da una mejor oportunidad. Lo que sí hay que tratar de unificarlo en todo el país. La Patagonia lo padece más aún. Vamos a insistir y ver si se puede lograr esta posibilidad de cambio que tiene múltiples beneficios".

Respecto a la anterior presentación del proyecto en comparación con esta, dijo que "la otra vez también tuvo repercusión, pero una cosa es que tenga repercusión y otra que tenga buena repercusión. Esta vez, percibo que hay mayor consenso. A lo mejor se debe al tema del poder adquisitivo, por considerar que se puede ahorrar algo en la boleta de luz".

Por otro lado, comentó sobre la experiencia de modificación de huso horario en el año 2004 cuando fue gobernador. En ese sentido, el diputado Cobos aseguró que "en el comercio eran los que más se quejaban" y agregó que, además, "hay una Unidad de Coordinación Técnica donde están los países del Mercosur. Cuando hay diferencia de horario, hay un problema de coordinación de vuelos, de transporte terrestre, de transacciones bursátiles, de transacciones bancarias, comerciales, entonces no deja de ser un problema. Cuando es nacional, ese problema ya no existe. Hubo un problema de coordinación y una ciudadanía que todavía no la sacabas del horario discontinuo".

En cuanto a los tiempos legislativo dijo que "cuando te lo mandan a muchas comisiones es porque no hay interés en que salga. A lo mejor puede ser que vaya a la comisión de educación por los efectos. Lo estoy siguiendo de cerca para ver a dónde es derivado, y ahí nos pondremos a insistir como con muchas cosas". Si los tiempos se extienden Julio Cobos expresó: "Aunque sea para el año que viene, pero que se discuta, que se debata, y si es beneficioso para la población hasta lo podría adoptar el Ejecutivo que está convencido de sacar tanto DNU, que saque uno más".

