Respaldo legislativo y un compromiso: el balance de la cumbre de Alfredo Cornejo y Guillermo Francos

Finalizó la reunión convocada por el Gobierno nacional, la cual contó con la presencia de los gobernadores de Juntos por el Cambio y dos funcionarios clave en la estructura de Gobierno del presidente Javier Milei: el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

El mandatario provincial mendocino, Alfredo Cornejo, fue uno los asistentes al cónclave en Casa Rosada. En la previa a su viaje a Buenos Aires, anticipó algunas de las temáticas que deseaba poner sobre la mesa. El principal aspecto que abordaron los gobernadores fue la nueva versión de la ley Bases, con el fin de negociar su respaldo a ley ómnibus "light". Finalmente, se llegó a la decisión de que apoyarán en términos generales dicho paquetes legislativo.

Pero, Cornejo, tenía intenciones de tratar otras temáticas en particular. Subsidios al transporte público, coparticipación, Impuesto a las Ganancias, fondos previsionales, coparticipación, Impuesto PAIS y una reforma laboral, fueron algunos de los aspectos que Cornejo se encargó de resaltar 24 horas antes de arribar a la Capital.

Una vez concluido el encuentro entre Francos y Posse, desde el entorno del gobernador de Mendoza deslizaron: "Acordaron el apoyo a la ley Bases y el paquete fiscal. Quedaron en conversar con nuestros bloques porque todavía no tienen cerrado el paquete".

En lo que respecta al Impuesto a las Ganancias, desde el cornejismo aseguraron que "en el paquete fiscal quedaron en restablecer Ganancias con otro impuesto". Como contó MDZ, el impuesto a los Ingresos o a las Ganancias sobre la cuarta categoría volvería ahora por ley para salarios por encima de entre $1,2 millones y $1,5 millones (aunque resta saber la cifra oficial). Además del tributo que se comenzaría a pagar, queda por solucionar el pago de los meses que quedaron sin resolver con el decreto que Sergio Massa le hizo firmar a Alberto Fernández en el medio de la campaña 2023 y que suspendió la retención que hacían las empresas sobre los salarios por los meses de octubre, noviembre y diciembre.

En ese orden, minutos antes de entrar a Casa Rosada, el santafesino Maximiliano Pullaro declaró ante la prensa: “Tenemos algunas diferencias en el tema de Ganancias y sobre las cajas de jubilaciones”. Por su parte, el chubutense Ignacio Torres aseveró a la salida: ''No estamos de acuerdo con el piso de $1.200.000. Se va a evaluar. Va a haber una propuesta y vamos a analizar esa propuesta''.

Junto a @JefaturaAR, Nicolás Posse, recibimos a gobernadores de JxC. Fue una reunión positiva donde conversamos sobre la Ley Bases y el paquete fiscal y ratificaron su apoyo y compromiso con ambos proyectos. pic.twitter.com/iWMRXgGsI3 — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) April 4, 2024

Respecto a la coparticipación del Impuesto PAIS, la reforma laboral y la distribución de los subsidios al transporte público, el Ejecutivo nacional y los gobernadores "quedaron en estudiarlo", confiaron a este medio fuentes cercanas a Cornejo.

Se esperaba que se hable de la reforma laboral que impulsa el Gobierno en el DNU 70/2023, pero que se encuentra trabada por decisión de la Cámara del Trabajo. "Algunos de nosotros creemos que la modificación laboral es imprescindible que pase por el Congreso y que no sea por DNU", había dicho Cornejo antes de viajar a Buenos Aires.

En relación al transporte -que también será "estudiado"-, Cornejo ya había manifestado sus quejas al sostener: "Si una provincia quiere subsidiar el transporte, pues bienvenido sea y lo vamos a plantear. Cada una subsidia con sus recursos al transporte. Mendoza tiene decidido subsidiar el transporte porque, si no, la gente pagaría un boleto de $1.800. Sabemos que la gente no podría pagar eso y se caería el sistema de transporte público. Ahora, si antes la Nación históricamente le pagaba a las provincias en distintos gobiernos de diferentes signos político y recaudaba un impuesto -como es el impuesto a los combustibles- y no se lo daba a las provincias, es un federalismo que está mal. Recaudan el impuesto al combustible, pero quitan al transporte. Entonces, por ejemplo, que se nos compense la pérdida de Ganancias con algún otro impuesto, que se nos compense el impuesto al combustible con algo... O que dejen de cobrar el impuesto a los combustibles. Por lo menos a los mendocinos que cada vez que cargan nadie sabe ni qué es y que en el surtidor están pagando el impuesto a los combustibles", consideró este último miércoles.

Los mandatarios provinciales que formaron parte de la reunión que duró más de dos horas fueron Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Jorge Macri (CABA), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Claudio Poggi (San Luis). También asistió la vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio, en representación de Jorge Macri. También estuvieron José Rolandi, el secretario Ejecutivo de la Jefatura de Gabinete y Lisandro Catalán, secretario de Interior.