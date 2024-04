Confirmado: Jimena Latorre volverá a cobrar como ministra y no como directora de YPF

Luego de la controversia generada por el exorbitante aumento de los honorarios del directorio de YPF, el gobernador Alfredo Cornejo decidió que la retribución correspondiente al representante mendocino en la empresa estatal pase a ser percibida directamente por el Gobierno de Mendoza. De esta manera, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, que es la delegada provincial en la petrolera, volverá a cobrar un sueldo como funcionaria provincial.

El viernes pasado la asamblea de accionistas de YPF dispuso una actualización en los honorarios de sus directores. En total, estableció que se pagarán más de 10 mil millones de pesos a pagos a cuenta de honorarios de directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora, lo que supone un incremento del 388% respecto al año pasado.

Ante esta situación, Cornejo decidió este lunes que la retribución correspondiente al representante de las acciones Clase D por Mendoza, sean depositados en una cuenta titularidad del Estado Provincial. Así lo expresó en una carta al presidente de la petrolera, Horacio Marín.

Desde el Gobierno provincial aclararon también que “estos fondos, que dejará de percibir la representante por la Provincia en forma personal, tendrán como afectación especifica el programa de fortalecimiento de fiscalización ambiental en industrias extractivas”.

De esta manera, Jimena Latorre, quien tiene el doble rol de ministra de Energía y Ambiente y directora de YPF, volverá a cobrar su sueldo como funcionaria provincial, tal y como confirmó ella misma este martes.

“El gobernador tiene que dar de baja esa renuncia que yo había hecho a mis honorarios como ministra y paso a cobrar como funcionaria provincial. Y los honorarios de YPF ingresarán al Gobierno de la provincia con esa afectación específica”, manifestó Latorre esta mañana tras participar de una inauguración en el departamento de Rivadavia.

Al momento de designar a la titular de Energía y Ambiente como directora titular de YPF, el gobernador dictó dos decretos en los que se estableció que no cobraría un sueldo como ministra y que se excusaría de tratar temas que involucren a YPF. En los próximos días, el mandatario provincial emitirá un nuevo decreto rectificando la primera de esas normas.

La ministra mendocina explicó los fundamentos de la tajante decisión del Gobierno provincial respecto a los honorarios que YPF debía pagarle. “El viernes pasado se reunió la asamblea de accionistas de YPF. Tengamos en cuenta que la provincia de Mendoza no es accionista y no vota en esa asamblea de accionistas. Mendoza tiene una silla en el directorio de YPF por las acciones Clase D que son las del Estado nacional. Los accionistas aprobaron por mayoría absoluta este incremento de los gastos para el funcionamiento del directorio, no solo los honorarios de los directores”, indicó.

La dirigente radical consideró que “el incremento de esos honorarios en una discusión entre empresas privadas quizá sea harina de otro costal, pero como yo soy funcionaria pública es distinta la situación. Eso fue lo que nos llevó a tomar la decisión de que en el caso del representante de Mendoza no va a recibir esos honorarios a título personal sino que lo va a percibir el Gobierno provincial, que le dará un destino específico para fortalecer el programa de fiscalización de industrias extractivas”.

Finalmente, Latorre destacó la importancia de que Mendoza cuente con un representante del Estado en YPF y sostuvo que “no estamos dispuestos a resignar la participación en el directorio de la empresa petrolera más grande del país”.