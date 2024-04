Sin fecha programada, la CGT confirmó que habrá nuevas medidas de fuerza contra Javier Milei

El secretario de la CGT, Héctor Dáer, confirmó que la la central obrera prepara una medida de fuerza que será confirmada en los próximos días, en repudio a los despidos en el Estado.

Durante la toma de edificios públicos este miércoles, el gremialista detalló que "una de las movilizaciones será el 1° de mayo pero previamente habrá actividades que se confirmarán el día jueves 11 de abril en la reunión de consejo directivo". En ese marco decidirán cuál será "la modalidad de acción" para manifestarse en contra del Gobierno, anticipó.

Consultado en rueda de prensa sobre cómo sería ese accionar, el triunviro de la CGT dejó todas las posibilidades abiertas: "No descartamos nada, ni paro ni movilización, habrá actividades de acá a fin de mes. El 1 de mayo haremos una gran movilización también. Por respeto al consejo directivo que tenemos que sostener la unidad y a rajatabla, la decisión la tenemos que tomar todos los sectores.".

Respecto de las protestas y tomas de edificios por parte de ATE este miércoles, Daer analizó: "No es un tema de despidos solamente. Hay que debatir de fondo si al que no tiene nada y está en el último escalón de la vida, el Estado lo tiene que dejar a su merced. El Estado tiene que ser eficiente y articulador para quienes lo necesitan y en desarrollo para nuestro país".

Daer también confirmó que acompañará las luchas por presupuestos universitarios "y la situación de las pymes", detalló.

Finalmente, cerró con una advertencia a los gobernadores: "No pueden ser tan egoístas de creer que si les ponen un impuesto a los trabajadores van a estar mejor. Van a estar peor porque van a tener más recesión, así que con Ganancias no creo que se metan. Los gobernadores no se pueden dejar subyugar con un Gobierno que lo único que hace es caja".