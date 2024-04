La medida que Patricia Bullrich planea implementar ante la manifestación de ATE

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, amenazó con enviar a ATE a tribunales luego de las manifestaciones de este miércoles. La titular de la cartera indicó que eso "se decidirá" a partir de cómo se dé el cierre de las protestas, en donde el Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, anticipó que harán "ingresos masivos" a edificios gubernamentales.

La ministra monitorea el desarrollo de la manifestación y el operativo de seguridad en consecuencia. "Lo decidiremos, depende del final del día", dijo sobre llevar al sindicato a la Justicia.

Durante la mañana del miércoles, la protesta de ATE tuvo como objetivo hacer entrar a la fuerza al personal a la exsede del Inadi y la Secretaría de Trabajo. Sobre esto, Bullrich había indicado más temprano: "La regla es una sola: que no entren. Y ningún funcionario puede liberarla". "Si llega a haber un intento de sobrepasar la autoridad, va a estar la decisión de hacer las denuncias pertinentes, con las figuras que correspondan", agregó en esta línea.

"(Las fuerzas) tienen que proteger los edificios federales si ellos los quieren tomar, no tienen que hacer otra cosa. Hay gente especializada en seguridad del Estado. Todos los que tienen que estar trabajando contra el narcotráfico están. Los que tienen que cuidar al Estado para que estos señores que quieren adueñarse del Estado no se adueñen. Que no se preocupen, sabemos muy bien cómo hacer el trabajo, en todos los planos", explicó.

Rodolfo Aguiar en la Secretaría de Trabajo. Foto: Prensa ATE

Aguiar había dicho que le costaría caro al Gobierno la cantidad de despidos del último tiempo. La ministra respondió: "Que digan lo que quieran. El país necesita ordenarse, bajar la inflación. Bastante caro le ha costado al país este sindicalismo. Nosotros vamos a defender a la gente y no a estos sindicalistas que han logrado que la Argentina sea un país donde el trabajo escasea por las dificultades para contratar de los empresarios y la violencia de los gremios".

En medio de la medida de fuerza de ATE, que había sido anunciada con la promesa de realizar "ingresos masivos" a edificios públicos, un grupo de sindicalistas logró irrumpir en el edificio del Inadi y, otro, en la Secretaría de Trabajo. Aunque la Policía Federal se encuentra realizando cordones para impedirlo, los manifestantes entraron a los edificios públicos.

"Están llenando de policías las dependencias públicas. No hay plata para comprar comida, no hay plata para comprar remedios, pero si hay plata para reprimir", se quejó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE en X. Y continuó: "Pusieron de secretario de Trabajo (Julio Cordero) a un gerente de recursos humanos de uno de los grupos económicos más poderosos. El gobierno de Javier Milei decidió tercerizar el ajuste. ¡Pero les vamos a dar pelea y se la vamos a sacar!".