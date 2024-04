Con cambios, Diputados aprobó modificar el Código de Procedimientos Mineros

Este miércoles, la Cámara de Diputados de la Legislatura aprobó modificar el Código de Procedimientos Mineros. El proyecto impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo dispone la incorporación del Consejo de Minería como autoridad minera de la provincia “en segunda instancia” y como órgano consultivo.

La propuesta del Poder Ejecutivo, tiene como finalidad "agilizar controles, inversiones, y el desarrollo de una minería sostenible en el marco de la Ley 7722". En el medio hubo cambios en los artículos, luego de las exigencias planteadas por sectores empresarios.

El proyecto tuvo algunas resistencias de los sectores que avalan esa actividad porque consideraban que debilitaba el control al eliminar el Consejo de Minería. Pero además le otorga “superpoderes” a la empresa estatal Impulsa Mendoza. Esa compañía tendrá prioridad y concentrará gran parte de las decisiones de manera delegada. Cornejo accedió a hacerle modificaciones para que haya más apoyo.

Por mayoría de votos, la Cámara baja aprobó el proyecto de Ley del Poder Ejecutivo por el cual se actualiza el marco normativo que rige los procedimientos mineros. La normativa vigente data de 1945, por lo que se busca "agilizar la actividad y hacerla más transparente, establecer mayores controles ambientales y reforzar las funciones de Policía Minera".

Hubo 35 votos afirmativos, 10 negativos, 1 abstención y 1 ausente. El oficialismo logró conseguir la adhesión del Partido Verde, un demarchista y peronistas.

Precisamente, tanto el peronismo como La Unión Mendocina votaron separados. Por ejemplo, del demarchismo, acompañó Gustavo Cairo. Edgardo Civit Evans se abstuvo, mientras que Jorge Difonso, Laura Balsells Miro, Rolando Scanio, Jimena Cogo, Cintia Gómez y Stella Huczak no expresaron su respaldo.

Del justicialismo decidieron no votar a favor Natalia Vicencio, Valentina Morán y Roxana Escudero, todas diputadas vinculadas al camporismo. Gabriela Lizana, del espacio Renovador Mendoza Línea Nacional tampoco dio el visto bueno.

En diálogo con MDZ, el diputado Emanuel Fugazzotto (Partido Verde) indicó acerca de la conformación del Consejo Minero: "Aparte de ser Tribunal de Alzada, organismo de consulta e informes, tiene una función de control porque incorporamos que cualquier que acredite un interés legítimo -sin importar si está involucrado o si es una de las partes que disputa una concesión- puede hacer solicitudes y oposiciones ante la Dirección y el Consejo".

"También hay modificaciones en la minería de tercer grado, sobre todo en lo relacionado a cauces". Y aportó que se agregó "que haya consentimiento previo de los pueblos originarios donde haya exploración o explotación", dijo

Por otro lado, se derogan leyes que "eliminan cualquier tipo de suspicacia sobre la Ley 7722, además de que la ratificaciones legislativas para todos los proyectos siguen estando vigentes". Aseguró que, a su vez, " El fiscal de Estado no interviene sólo en una categoría de minería, sino en todos los expedientes".

"Son mejoras que hacen a la transparencia y a la responsabilidad a la hora del desarrollo de la actividad minera", cerró.

Impulsa Mendoza SA

Durante las primeras audiencias se cuestionó el rol que tendrá la empresa estatal minera Impulsa Mendoza Sostenible S.A. El nuevo código le otorga la facultad de ejercer el “derecho de preferencia” sobre las áreas de exploración que hayan sido declaradas caducas y la atribución de poder convocar a un concurso o licitación pública para otorgar las concesiones.

Esto tuvo una fuerte resistencia de sectores empresarios, quienes advirtieron que las atribuciones de Impulsa Mendoza contradicen la normativa legal del Código Minero Argentino. Objetaron que una sociedad anónima estatal se involucre en el otorgamiento de los derechos de exploración de las minas y que esa facultad debería ser de la Dirección de Minería. Asimismo objetaron que se le quiera dar prioridad para quedarse con activos públicos al Estado para que después los comercialice como Sociedad Anónimas.

Finalmente, esto fue modificado en la nueva redacción del proyecto. Ahora, Impulsa Mendoza tiene una preferencia para luego de ejercida, llamar a concurso público. Es decir, no puede asociarse.

El nuevo escrito indica: "En el caso de que Impulsa Mendoza Sostenible S.A. -o la empresa del sector público provincial que la reemplace-, ejerciere el derecho de preferencia mencionado en los párrafos anteriores y no declarara las áreas a lo dispuesto por el Título XXI del Código Minero, deberá cumplir con los requisitos establecidos en la presente ley y en el Código Minero, y convocar, en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días, a un concurso público en el que toda persona humana o jurídica tenga la posibilidad de presentar una oferta que deberá contener como mínimo, sus antecedentes, un programa de trabajo y un compromiso de inversión; no pudiendo Impulsa Mendoza Sostenible S.A. -o la empresa del sector público provincial que la reemplace-, participar en porcentaje societario o asociativo de ningún tipo".

"En caso de que Impulsa Mendoza Sostenible S.A. -o la empresa del sector público provincial que la reemplace- no ejerciese el derecho de preferencia o expresamente manifestara a la Autoridad Minera que no ejercerá dicho derecho, o quedara el desierto el Concurso Público mencionado en el párrafo anterior, se publicará en el Boletín Oficial dicha circunstancia y el derecho quedará a disposición de cualquier persona interesada, pasados diez (10) días hábiles de aquella publicación", reza el documento.

Tras lo ocurrido en la Casa de las Leyes, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, celebró: "Media sanción en Diputados para el nuevo Código de Procedimientos Mineros: es un paso muy importante para el desarrollo productivo de Mendoza. Se vincula a un Estado más inteligente, más ágil, más dinámico, más transparente y que promueva efectivamente inversiones. Esta reforma se trató en comisiones, en reuniones informativas con distintos sectores y en encuentros en los que se escucharon y recibieron aportes".

"El objetivo es promover inversiones en un sector que ha tenido un letargo en su desarrollo. Modernizar y transparentar procedimientos es clave para la producción de minerales críticos, entre ellos el cobre, necesario para la transición energética y la neutralidad en las emisiones. Con esta modificación se incorpora agilidad, transparencia, sostenibilidad social y ambiental, con los más altos estándares internacionales que se aplican en la materia", consideró.

Mendoza puede ampliar su actividad económica, generando riqueza y empleo, al producir recursos que el mundo demanda. Hoy el mundo demanda alimentos, que producimos; energía, que también producimos; y minerales críticos, cobre, que tenemos y necesitamos poder producir", completó Latorre.