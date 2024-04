Ulpiano Suarez mantuvo un encuentro con Guillermo Francos e intendentes de ciudades capitales

El ministro del Interior, Guillermo Francos, junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y al Intendente de Rosario, Pablo Javkin, participó este lunes del Encuentro Federal de Ciudades Capitales y Alternas que tuvo lugar en el Centro de Expresiones Contemporáneas de dicha ciudad. En representación de la Ciudad de Mendoza asistió el radical Ulpiano Suarez, quien presentó una serie de reclamos referidos a su territorio.

“Fue una reunión muy positiva, con intendentes de ciudades de todo el país que tienen problemáticas muy parecidas. En un momento difícil para el país, es importante sentarse en una mesa entre autoridades de distintos espacios políticos, con distintas realidades, para evaluar cómo trabajar juntos. A partir del diálogo se pueden lograr muchas cosas”, remarcó Francos durante la jornada, de la que también formaron parte los secretarios de Interior y de Provincias y Municipios, Lisandro Catalán y Javier Milano, respectivamente; y el subsecretario de Relaciones con los Municipios, Carlos Marcelo D’abate.

Además de Ulpiano Suarez y Pablo Javkin, hasta allí se hicieron presentes los siguientes jefes comunales: Daniel Passerini (Córdoba); Guillermo Montenegro (General Pueyrredón); Rosario Romero (Paraná); Arnaldo Molina (La Rioja); Leonardo Stelatto (Posadas); Mariano Gaido (Neuquén); Emiliano Durand (Salta); Susana Laciar (San Juan); Pablo Grasso (Río Gallegos); Juan Pablo Poletti (Santa Fe); y Norma Fuentes (Santiago del Estero).

Asimismo, en representación de sus respectivos municipios asistieron el secretario de Gabinete y Modernización de San Fernando del Valle de Catamarca, Mariano Rosales; el presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, Lisandro Aguiar; el secretario de Coordinación de Gobierno de la ciudad de Corrientes, Hugo Calvano; y el jefe de gabinete de la ciudad de Formosa, Mauricio Nadalich.

“Somos un país con enormes oportunidades y necesitamos una organización más eficiente para que cada uno de los municipios y cada una de las provincias puedan resolver sus problemas con autonomía”, afirmó el ministro Francos al tiempo que añadió: “Hemos ido deformando el carácter federal de la Constitución y nos hemos malacostumbrado. Las soluciones están en la autonomía de las provincias y los municipios”.

A su vez, el titular de la cartera de Interior resaltó que “tenemos un país con todos los recursos que hoy el mundo está demandando”. En este sentido, puso de relieve el paquete de leyes que plantea el Poder Ejecutivo ya que “va a tener implicancia en el desarrollo productivo de la Argentina y en la posibilidad de que se incorporen capitales que ayuden a resolver nuestras dificultades".

“Ojalá el espíritu que encontramos en esta reunión con intendentes se replique también en el Congreso de la Nación, en el que distintos espacios políticos trabajen para buscar soluciones. Las leyes que tratará el Parlamento esta semana generarán crecimiento, actividad económica y bienestar para todos los argentinos”, concluyó.

Por su parte, Ulpiano Suarez señaló a través de sus redes sociales: "Como intendente de la Ciudad de Mendoza, capital de nuestra provincia y junto a colegas de todo el país, participé del Encuentro Federal de Ciudades Capitales en Rosario, con el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin como anfitriones".

"Con la presencia del ministro Guillermo Francos y su equipo planteamos diversos temas: relación Nación - Municipios, financiamiento para obras públicas, situación del transporte en el interior y acompañamiento de las ciudades al Pacto de Mayo", detalló.

No hay margen para un nuevo fracaso y en esas condiciones desde Mendoza, y junto a otras ciudades capitales, acompañaremos la convocatoria del presidente @JMilei al Pacto de Mayo, para que Argentina salga de la crisis de una vez y para siempre. pic.twitter.com/Xz40Hm2hi8 — Ulpiano Suarez (@UlpianoSuarez) April 29, 2024

"Expresé que son tiempos de diálogo y no de confrontación, para contribuir a los consensos que necesitamos para salir de la crisis y dejar atrás el fracaso del populismo kirchnerista. Para ello se requiere de una macroeconomía ordenada, un plan de desarrollo federal y humanizar el cambio, para que el ajuste no siga afectando a los sectores más vulnerables. No hay margen para un nuevo fracaso y en esas condiciones desde Mendoza, y junto a otras ciudades capitales, acompañaremos la convocatoria del presidente Javier al Pacto de Mayo, para que Argentina salga de la crisis de una vez y para siempre", sostuvo Suarez.