La expectativa de Ulpiano Suarez en la previa de la reunión con intendentes de ciudades capitales y Guillermo Francos

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, viajó este domingo por la noche a Rosario, Santa Fe, donde se llevará a cabo una suerte de Pacto de Mayo, pero reversionado para autoridades municipales de las capitales de todas las provincias. Allí, los jefes comunales de todos los signos políticos serán recibidos por el ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos, y otros funcionarios del Gobierno nacional.

El cónclave convocado por Francos se realizará a las 11 en el Centro de Expresiones Contemporáneas y a las 13 todos brindarán una conferencia de prensa. Estarán los intendentes de las capitales, aunque también participarán Walter Cortés (Bariloche) y Pablo Javkin (Rosario), quien auspicia de anfitrión del evento. Francos estará acompañado por el secretario de Provincias y Municipios de su cartera, Javier Milano Rodríguez, y el secretario de Interior, Lisandro Catalán. Nación "para la oreja" para reunir más respaldo de cara las reformas que Javier Milei quiere realizar. Resulta crucial recordar que Milei no cuenta ni con un intendente proveniente de su espacio. Ocurre lo mismo con los gobernadores, que tendrán su reunión el 25 de Mayo en Córdoba.

En diálogo con MDZ, Ulpiano Suarez contó sus expectativas a horas de la convocatoria. "Poder lograr un marco de dialogo con 23 ciudades capitales argentinas es positivo. Es generar una previa al Pacto de Mayo y que búsqueda de consenso. Después, queda el tratamiento de la Ley de Bases en la semana, pero esto contribuye", indicó.

"Con gobernadores, el ministro hace juntadas separadas, pero en esta liga de ciudades capitales estamos todos. Definimos tres temas para plantear una agenda inicial: el subsidio al transporte, donde se va a hacer una propuesta que viene de la mano con el impuesto a los combustibles; la segunda, sobre obra pública, es en sintonía con lo que plantea Francos con gobernadores. Hay obras paradas, pero algunas se tienen que priorizar. Hay un semáforo de obras. Por ejemplo, en verde están las que tienen mayor porcentaje de avance y que no concretarlas cobraría un daño mayor", señaló el intendente radical, que ya se vio cara a cara con el ministro del Interior un mes atrás.

"El tercer punto es que todos sabemos que en las ciudades capitales hay interés de financiamiento externo, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Entonces queremos saber si hay intención del Gobierno nacional porque se requiere siempre su firma. Vamos a hacer un banco de proyectos. la traba principal es que, al menos el expresidente Alberto Fernández, no firmaba y no daba la garantía", sumó y acotó que "todos vamos a entregar una carpeta. pero no es solo la reunión, es un seguimiento que se va a hacer".

También comentó que el encuentro sirve "para ir bajando a los demás municipios, poder ir definiendo un agenda y poder articular, no como en el gobierno anterior, donde solo llegaban lo que eran del peronismo o La Cámpora".

Nos reunimos con el Ministro del Interior @GAFrancosOk junto a los Intendentes de Córdoba @PasseriniOk y de Paraná @rosarioromeroOK, para plantear temas de interés de las ciudades capitales argentinas y fijar una esquema de trabajo conjunto, que brinde soluciones a los vecinos. pic.twitter.com/80ulnRbnB5 — Ulpiano Suarez (@UlpianoSuarez) March 25, 2024

Cuáles son los dos principales pedidos que hará Suarez

En materia de obras, Ulpiano Suarez adelantó en que insistirá en "poder terminar con la transferencia de fondos para la urbanización del barrio La Favorita". El intendente capitalino solicitará que Nación destrabe el envío de dinero que le debe depositar a la Ciudad de Mendoza para la ejecución de trabajos en las bombas de la planta potabilizadora en Alto Godoy y que, además, cubra los gastos que debió afrontar el municipio ante los inconvenientes.

"Es del Banco Mundial, pero a través del Gobierno nacional. Es importante para brindar servicio de agua. Al principio nos llegaba como aportes no reembolsables, pero después se trabó. En mayo 2020 llegaron los fondos, se comenzó, pero desde el año pasado hay un retraso en las certificaciones. Hemos tenido que pagar nosotros a las empresas. Pedimos el reintegro y la transferencia de lo que falta. Es para poner en funcionamiento la planta de bombeo en Alto Godoy y así dar una solución definitiva en La Favorita. Nuestro objetivo era llegar a tenerlo este último verano, pero esperamos que se recupere el ritmo de trabajo para que esté el próximo verano", deslizó.

En tanto, hizo referencia a la emisión de bonos verdes por parte del municipio. "Después, aunque lo define el Ministerio de Economía- a cargo de Luis Caputo-, hemos avanzado en la emisión de bonos verdes para la instalación de paneles solares con Banco Galicia como agente financiero. Ya está todo lo del Ministerio del interior, pero falta Economía. Con el monto la idea es hacer un parque solar en el Distrito 33 de la Ciudad".

La esperanza, no solamente de Suarez, sino de todos los intendentes, tiene como punto de partida lo expresado por Guillermo Francos días atrás en lo que respecta a la reactivación de obra pública frenada desde que Javier Milei asumió como presidente de la Nación.

Concretamente, el funcionario aseveró que es un aspecto que "dodos los gobiernos provinciales lo plantean. El tema de las obras es importante. Pese a que se ha gastado mucho dinero, Argentina tiene una infraestructura que es lamentable".

"Nosotros vamos con una lista de las más de 5.000 obras públicas en el país, algunas chicas otras grandes, algunas en ejecución, hemos hecho una clasificación para determinar, dentro de las limitaciones que ya expuso el presidente, ir retomando a las obras que les falta muy poco", puntualizó el ministro Francos.

La sintonía entre Ulpiano Suarez y Guillermo Francos tuvo su puntapié inicial en épocas vendimiales, cuando el ministro arribó a Mendoza para participar del tradicional desayuno de la Coviar. Ese fin de semana ambos tomaron un café juntos y acordaron diagramar el cónclave al estilo "Pacto de Mayo", pero con autoridades municipales de las ciudades capitales.