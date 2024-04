Javier Milei revive a "los muertos vivos" para avanzar a fondo con el final del ajuste

Hace ya muchos años que Cristina Kirchner trabaja de forma metódica para que Javier Milei cumpla todos sus objetivos. Lo hará en veinte días nuevamente, para que Ariel Lijo sea parte de la Corte Suprema. También lo hizo tres años atrás fragmentando el espacio que permitió en su hendidura una respuesta liberal contundente al populismo tardío y errático de la viuda de Kirchner y Sergio Massa, en tiempos de Alberto Fernández en Olivos. Cristina Kirchner volvió a hacer los deberes para que el liberalismo duerma sin frazada ni subsidios, y cargó tintas contra todos, se lavó las manos de sus responsabilidades, dividió al propio equipo operando a Axel Kicillof y se fue entre diatribas y un discurso de los peores en años, flojo de datos y memoria.

Javier Milei sigue hablando un idioma raro, en el que conecta directamente con votantes confirmados o potenciales, sin buscar agregar demasiado, y dejando en clara la reedición de una argentina binaria, pero con la distinción de evitar competir, simplemente atacar los "muertos vivos" de la política, tal como Cristina Kirchner, hoy en el podio de las personas con peor aceptación de la sociedad en casi todos los sondeos serios de opinión. Santiago Caputo supo y avaló que Milei quiera enfrentar a Kirchner en las próximas elecciones, por lo que confirma lo que muchos sospechan: la interna del PJ sigue irresuelta, el liderazgo de Sergio Massa no existe hasta ahora y el radicalismo sigue avanzando hacia su partición inexorable.

Son risas. Javier Milei y Cristina Kirchner, en el traspaso de mando.

Es todo dolor para Cristina Kirchner: en marzo, se registró un superávit comercial de USD 2.059 millones, algo que pasa hace cuatro meses, con exportaciones por 6.394 millones con aumento de 11.5 interanual y las importaciones alcanzaron el valor de USD 4.335 millones con un 37% de aumento interanual. Kirchner había alentado el desfalco del BCRA por parte de Sergio Massa, que recién ahora logra pensar en cero en términos reales de sus cuentas.

El Banco Central avanza con la flexibilización del acceso al mercado libre de cambios para las micro, pequeñas y medianas empresas; facilidades de acceso al MLC para anticipos sobre bienes de capital para las MiPyMEs; reducción de la tasa de política monetaria; normalización de la gestión de liquidez por vía de encajes; desactivación del swap con el Banco Internacional de pagos. Es decir, se empieza a tornar más dósil un esquema rígido que se uso para sanear la macro desde diciembre a hoy.

Cuando el bolsillo adelgaza y los pronósticos no son buenos, siempre es necesario que alguien recuerde al último gobierno, pero no por sus datos o falta de pericia, sino por la falta de memoria, el estilo insultante, la descalificación constante al que no coincide, la tergiversación del pasado como si fuera de arcilla, y la incapacidad de ponerse a la altura del resto de la sociedad, algo que Javier Milei hizo desde el día cero: no colocarse por encima de nadie en tiempos de una sociedad deprimida.

Patriota. Así define Javier Milei a Luis Caputo por la baja de la inflación y su plan económico.

Las malas formas del culto a la personalidad de la señora de Kirchner por momentos habían sido olvidadas, es algo que no se puede permitir LLA en su embrionaria construcción nacional a cargo de Karina Milei y Lule Menem más allá de Guillermo Francos. La reaparición de Cristina Kirchner fue casi a pedir de boca, hizo absolutamente todo lo que precisaba el Gobierno: llegó en colectivos pagos por punteros, reunió gente visiblemente empobrecida, producto de la corrupción de los últimos veinte años, habló desde una superioridad moral sensible, amenazó dulcemente al propio gobernador y volvió a aclarar el que fuego quema, pero que ella no tiene responsabilidad en nada. Cristina Kirchner siendo Cristina Kirchner, un tentempié de lo que será su incontinencia verbal a medida que baje la inflación y la pobreza empiece a reducirse.

Kirchner es menos auspiciosa que el FMI, ese demonio que creó discursivamente el kirchnerismo, pero que financió todos sus gobiernos y prestó dinero más barato que el ex dictador venezolano, Hugo Chávez. Dice entonces el informe último del FMI que Argentina reducirá su inflación en torno al 3.7 % para 2025, que crecerá la economía unos cinco puntos el año que viene, la caída de la actividad se frenará y el repunte permitirá pasar del -2.8 de 2024 a más del cino en 2025, algo que pone en jaque al kirchnerismo, cuyo único combustible espiritual hoy es el desastre del país como consecuencia de su ausencia.

Sólo el clan Moyano o el dirigente Luis D´elía superan a Cristina Kirchner en imagen negativa, son parte del más cristalizado concepto de la casta que Javier Milei quiere combatir. Sumó ahora entonces los empresarios que jugaron fuerte con Sergio Massa y no encuentran más ojotas para retroceder sin caer otra vez. Cristina Kirchner trabajó para Javier Milei, una vez más. Los empresarios también son blanco de Javier Milei, por lo que las críticas de distintos miembros del mal llamado "círculo rojo" que supuestamente moldeaban la opinión pública, están en la mira del Gobierno. Subsidios. Cristina Kirchner y el condenado Julio De Vido, ahora enemistados pero en silencio.

El nido de corrupción sistemática, pensada y llevada a cabo con éxito por Cristina Kirchner desapareció durante su discurso, en el que llegó a ponderar su gestión energética, que puso a Argentina como el país que menos abonaba su factura de luz. El ex secretario de Energía, Emilio Apud, es dueño del brillante concepto de "populismo energético" por el cual el país pagaba algo más del 10% de la factura para colaborar con la fundición del estado a manos de empresarios amigos.

Javier Milei sabe que la ambulancia kirchnerista reviste de un paladar amplio como el universo, donde cualquiera puede subirse y como la legión extranjera, no tendrá pasado, incluso nombre. Es importante, porque podría reconfigurar el ADN del espacio popular para ver llegar dirigentes radicales y hasta algunos del PRO con acuerdos distritales disfrazados con sellos de goma.

Jorge Macri cristalizó su poderío, es el amarillo más poderoso del país en los papeles. Es jefe de Gobierno y armador nacional del espacio que quedó en manos de su primo, es decir, quien redactó el epitafio político de Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau. Dicen quienes lo conocen al ex ministro de Economía y actual presidente de la UCR que el acuerdo con una parte del kirchnerismo es un hecho y se comunicará antes del verano, cuando se prendan los motores para buscar por vez primera en casi veinte años ganarle una elección al partido de los Macri. Amigos. Diego Santilli y Horacio Rodríguez Larreta, distanciados.

Una buena idea para Jorge Macri es tal vez dedicarse los tres años venideros casi con exclusividad a que la Ciudad muestre su mejor cara, sin prácticamente opinar de política, sin hacer otra cosa que resolver problemas en la ciudad de los siete millones de habitantes en la que sólo duermen tres. La más que duplicación de la población nocturna obliga a Jorge Macri a endurecer su plan de Gobierno con mayor presencia en calles y mayor inversión en Seguridad, dos áreas que llevan a cabo César Torres y Waldo Wolff respectivamente. Torres volverá a ser el estado que sabe el nombre del vecino, que confía en la Policía, y Wolff quien se encargue que el policía tenga arma, taser, body cam en una ciudad filmada íntegramente al final de la gestión.

Así entonces, el PRO porteño tendrá a Jorge Macri y Clara Muzzio como presidente y vice respectivamente, Ezequiel Daglio cercano a Patricia Bullrich, Paola Michielotto por Cristian Ritondo y Matías López por Diego Santilli serán parte del consejo directivo, al tiempo que Ezequiel Sabor, hombre importante a la hora de pagar las cuentas, será secretario general del Partido. Una buena para Diego Santilli, que sin éxito había intentado instalar la idea de desembarcar en el gabinete tras su fracaso en Buenos Aires, y su alejamiento de Horacio Rodríguez Larreta reavivó viejas rencillas que incluyeron discusiones de alto nivel. EN CABA bromean con la omnipresencia de Santilli. "Toques lo que toques, abras lo que abras, está el Colo, es omnipresente", dicen en jefatura de Gabinete, donde los contratos de asesoría y consultoría tienen un tono colorado que sorprende.

Así entonces, el regreso de los muertos vivos es ese plato que Javier Milei sigue exigiendo, para que vocifere la señora de Kirchner sin pausa, mientras Martín Losuteau termina de alinearse con el kirchnerismo porteño cobijándose en su socio Emiliano Yacobitti a la hora de argumentar sus votos, y un macrismo que entiende que, hasta nuevo aviso, el calor será sólo para quienes se sienten cerca del león y eviten cualquier otro ser animal.