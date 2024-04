Sueldo de abril: el Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los estatales

El Gobierno de Mendoza publicó un comunicado en el cual confirmó que el sueldo de los empleados estatales correspondiente al periodo de abril estará depositado este martes 30 de abril, antes del feriado del 1º de mayo por el Día Internacional del Trabajo.

"Tras el acuerdo alcanzado en paritarias 2024 entre el Gobierno provincial y los representantes gremiales de diversos sectores de la Administración Pública, los empleados públicos tendrán depositado el sueldo de abril con los incrementos acordados", indicaron.

Desde el Gobierno afirman que "ya son 12 los sectores con representación gremial que han acordado con el Gobierno provincial el incremento salarial para el segundo trimestre del año".

Los agentes de la Administración Central, Régimen 15 de Salud, Docentes, Celadores y del Instituto de Juegos y Casinos recibirán un aumento del 10%, ya que acordaron la alternativa 1 de la propuesta salarial ofrecida por el Ejecutivo Provincial que consiste en: 10% abril 10% mayo y 10% junio, teniendo como referencia el básico de enero de 2024. Además, sumas no remunerativas y no bonificables de $70 mil en abril; $50 mil en mayo; $30 mil en junio, para los agentes que en marzo no hayan alcanzado un salario bruto de dos veces y media el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Para los agentes que superan ese umbral salarial, las sumas no remunerativas y no bonificables serán de $35 mil en abril, $25 mil en mayo y $11 mil en junio.

En el caso de los sectores que nuclea a los empleados de los regímenes 13 Parques y Paseos, 35 Ambiente, Guardaparques, Dirección Provincial de Vialidad, Contaduría General, Subsecretaría de Trabajo y Empleo y EPAS, recibirán un aumento del 11%. Estas reparticiones aceptaron la alternativa 2 que contempla: 11% en abril, 11% en mayo y 11% en junio, teniendo como referencia el básico de enero de 2024.

Los regímenes que firmaron las actas de acuerdo de estas reuniones paritarias antes del 23 de abril, cobrarán el incremento salarial junto con los haberes del mes de abril. El resto los regímenes percibirán el incremento por planilla suplementaria. Es importante destacar que los agentes de la Policía de Mendoza y del Servicio Penitenciario Provincial también percibirán un incremento en los haberes de abril.