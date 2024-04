Escándalo: Vialidad pagaba 77 líneas telefónicas a nombre de un exfuncionario

El Tribunal de Cuentas detectó la basura, pero todo indica que intentó barrerla debajo de la alfombra. Una auditoría del ejercicio 2022 reveló que existieron deficiencias en el control interno del manejo de la telefonía celular de la Dirección Provincial de Vialidad y constató que muchas líneas estaban a nombres de personas que ni siquiera formaban parte de la institución. Así consta en el fallo 18.014 publicado hace un mes, pero curiosamente se omitió señalar quién figuraba como titular de esos abonos. Al requerir esa información a través de un pedido de acceso a la información pública, MDZ descubrió que se estaba pagando 77 líneas de telefonía celular registradas a nombre de Oscar Sandes.

Se trata del exadministrador General de la Dirección Provincial de Vialidad, al que el mismo Tribunal de Cuentas le había formulado cargos para que reintegrara cinco millones de pesos por dinero de la caja chica que empleados y funcionarios habían utilizado con fines personales. Esta semana, la Suprema Corte falló -en forma dividida- a favor de Oscar Sandes y lo liberó de devolver ese dinero entendiendo que no estaba al tanto de la maniobra irregular.

Pero el escándalo sigue acumulando capítulos. Cuando en el año 2020 se destapó la "caja de Pandora" en Vialidad Provincial, Oscar Sandes presentó su renuncia con el argumento de acogerse a beneficios jubilatorios. Dio un paso al costado, pero durante dos años se siguieron pagando las facturas de 77 líneas telefónicas que estaban registradas a su nombre. Quiénes eran los usuarios de las mismas, nadie lo sabe.

En el fallo 18.014 se menciona el informe de auditoría que revisó el ejercicio 2022 del organismo. En el punto 16 se menciona la detección de "deficiencias de control interno en el manejo de la telefonía celular". Al leer la observación queda claro que en el año 2022 -hasta el mes de septiembre en el que se hizo la revisión- se pagaban facturas telefónicas por mes a personas que no eran parte de Vialidad Provincial. Pero el fallo no dice ni cuántas eran ni a nombre de quién estaban. Solo remarca que se logró una "considerable disminución de las líneas en uso, procediendo a la baja de gran cantidad de líneas". En concreto, el informe destaca que luego de la depuración solo quedaron 30 líneas vigentes.

El detalle que figura en el fallo 18014.

Pero lo más jugoso es la información que el fallo 18.014 omitió detallar. No sólo cuántas eran las personas a las que les pagaban el servicio sin ser parte de la institución sino, sobre todo, la identidad de las mismas. El fallo aseguraba que esa información estaba especificada "conforme a detalle obrante en Anexo I integrante del presente informe" pero el anexo no estaba disponible. Es decir, la información la tenían, pero no a la vista de cualquiera.

A través de un pedido de Acceso a la Información Pública remitido al Tribunal de Cuentas, MDZ logró tener acceso a ese anexo y comprobó la existencia de 77 líneas telefónicas a nombre de Oscar Sandes. En total eran más de un centenar los abonados a los que la Dirección Provincial de Vialidad les estaba pagando el servicio de telefonía móvil.

La respuesta está firmada por el presidente del Tribunal de Cuentas y está fechada el 12 de abril pero recién llegó el día 24 de abril. Allí figuran los números telefónicos, a nombre de quién se encuentran y el costo mensual de cada una de esas líneas en el periodo que comprende de enero a septiembre de 2022. Al observar el listado se puede comprobar que en enero había 77 teléfonos celulares registrados a nombre de Oscar Sandes, quien había dejado de conducir Vialidad a mediados del 2020.

Parte de la respuesta que llegó a MDZ.

Pero lo más llamativo es que el Tribunal de Cuentas decidió que la irregularidad no ameritaba sanción para los actuales funcionarios de la dependencia. Incluso a pesar de que el en el informe consta que la auditoría aseveraba que los pagos indebidos fueron consecuencia de que "no fueron realizados los controles pertinentes por parte del Ing. Mario Canizzo conforme lo oportunamente instruido por el Administrador Ing. Romagnoli, mediante Nota de fecha 17/03/2021". Es decir, se advirtió que la situación estaba ocurriendo y no se hizo nada para corregirla. Pero a pesar de ello, el Tribunal de Cuentas no emplazó a los funcionarios a reembolsar los 352 mil pesos que pagaron por el servicio en el año 2022 y ni siquiera les formuló una sanción de multa a los responsables Oscar Sandes estuvo a cargo de Vialidad provincial entre el 2015 y el año 2020.

En concreto, el secretario Relator argumentó que "no se ha configurado un daño efectivo al Estado que permita determinar partidas ilegítimas o no comprobadas para declararlas a cargo de los responsables, conforme las previsiones contenidas en el art. 55 de la Ley 9292". Y en ese sentido advierte que “lo que evidencia esta observación es una falta de control grave por parte de los responsables, una ausencia de control del servicio en tiempo y forma”. Nada grave dicho en términos menos coloquiales y las autoridades del Tribunal de Cuentas compartieron ese curioso criterio.

"El Tribunal comparte con sus órganos asesores que existió una significativa falta de control sobre las líneas de telefonía celular al inicio del ejercicio (y anteriores). Sin perjuicio de lo expuesto, atento a las gestiones realizadas en el ejercicio en estudio, que permitieron una significativa disminución del gasto y la identificación de todas las líneas asignadas, en cumplimiento del Decreto N° 35/2022, no sancionará a los responsables y los instruye a efectuar un efectivo control del gasto en servicios públicos previo al ordenamiento del pago por parte de la Contaduría General de la Provincia", finaliza respecto a ese punto.

Una suerte de borrón y cuenta nueva. Para el Tribunal de Cuentas que se hayan detectado 77 líneas telefónicas a nombre de Oscar Sandes y otras decenas a nombre de personas que no eran parte de Vialidad Provincial no ameritó sanción porque cuando se advirtió acerca de lo que estaba ocurriendo se dieron de baja esas líneas y hoy Vialidad Provincial solo le paga el teléfono a 30 abonados.

El fraude en Vialidad

En el año 2019 se detectaron gastos irregulares en Vialidad Provincial. Además de cargas de combustibles fuera horario en vehículos ajenos a la DPV, se visualizó un gasto efectuado por un viaje a Mar de Ajó con estadía a nombre de la responsable de Recursos Humanos, Corina Gallardo. La funcionaria se pagó en sus vacaciones el combustible,comidas en restaurantes, mercados (mayoristas y minoristas) y almuerzos para varias personas con dinero de Vialidad. También se usaba la caja del ente estatal para comidas en fin de semana o en horario fuera de la jornada laboral o habitual y sin vinculación alguna a una comisión oficial.

Otras compras que se detectaron, por ejemplo, fueron regalos para el Día de los Enamorados, joyas, bombones, flores, comidas en restaurantes de alta cocina y préstamos personales a empleados. Gallardo reconoció haber sido la responsable de falsificar la firma de Sandes para autorizar la salida de dinero de la caja chica. En total se establecía un perjuicio cercano a los 3 millones de pesos.

A eso se sumaron otros casos de desvíos identificados en el ejercicio 2018 por más de 2 millones de pesos. Según consta en el fallo de la Corte publicado este lunes, en la investigación penal se ha determinado un perjuicio al Estado superior a los 12 millones de pesos.

Esta semana la Suprema Corte anuló, en un fallo dividido, los cargos contra Oscar Sandes. Para los jueces Pedro Llorente y Teresa Day, con la falsificación de la firma de Sandes por parte de Corina Gallardo se rompe "el nexo de causalidad que debía existir entre los hechos investigados y la conducta desplegada, para dar lugar a responsabilidad". Señalan que es "ilógico" que se responsabilice tanto a Gallardo como a Sandes. Ese criterio no fue compartido por el juez Julio Gómez, que votó en disidencia.