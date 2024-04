La defensa de Cristina Fernández de Kirchner a su hijo Máximo con un fuerte mensaje a la interna peronista

"Lo del bastón no era para que se lo den en la cabeza a otro compañero, era para explicar todo esto, porque a la gente la envenan todo el tiempo", expresó Cristina Fernández de Kirchner cuando ya terminaba su alocución en Quilmes. Lo dijo luego de recordar un acto en Avellaneda, donde no nombró al intendente Jorge Ferraresi, pero sí lo recordó como uno de los que le exigen que su hijo, Máximo Kirchner, no siga esmerilando al gobernador Axel Kicillof.

"Hay que discutir estas cosas (la problemática de la producción y la energía), no pelotudeces. No hay que discutir para cambiar la vida de los dirigentes y no de la gente. Hay que tener sentido común, informar, discutir sobre las cosas importantes", había dicho la expresidenta minutos antes en el acto donde hubo solo dos oradoras, ella y quien La Cámpora pretende que sea la próxima gobernadora o, si puede, candidata presidencial, Mayra Mendoza.

Ambas inauguraron el polideportivo Néstor Kirchner al cumplirse el 21 años de la elección presidencial de 2003. Axel Kicillof tuvo que ver todo el acto sentado y no participó del tradicional corte de cintas. Fortísimo. Diez días atrás, la propia intendenta se había mostrado siempre distante y con cara de pocos amigos en la visita que había realizado el gobernador a su distrito para una inauguración de un instituto de formación docente.

Si bien durante más de una hora la vicepresidenta del Gobierno de Alberto Fernández insistió con que la militancia, pero fundamentalmente los dirigentes, deben dejar de asentir con la cabeza cada vez que critican a los gobiernos peronistas por los subsidios y otras políticas ejecutados "para que la gente viviera bien". Pero, al final, recordó lo de Avellaneda. "Cuando dije que cada compañero tiene en su mochila el bastón de mariscal, no era para que se lo dieran en la cabeza a otro compañero, sino para que salieran a la calle a explicar, rediscutir y explicar el país que queremos".

Cristina y el respaldo a Mayra Mendoza en Quilmes.

Un funcionario que está en el centro de la tormenta permanentemente porque es convocado más de lo que pretende, le confesó a MDZ hace un mes. "Despreocúpate que a pesar de todo lo que estamos viendo, el año que viene vamos a estar todos juntos". El viernes, cuando se oficializó la realización de los actos en Ensenada, Avellaneda y Quilmes, este último con el cierre de Cristina Fernández de Kirchner, modificó su visión. "Está todo roto. Mal. Y va a ser peor".

Oficialmente, desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires no negaron el conflicto con La Cámpora, representado en esta oportunidad por la intendenta Mendoza y su jefe, Máximo Kirchner. Pero hicieron una salvedad. "Cristina se puso por encima de todos. Está muy bien. Es la jefa", dijeron.

Sin embargo, algo está pasando. Más de una docena de intendentes no fueron a la conmemoración por más que haya sido en homenaje a Néstor Kirchner. Ferraresi, el no nombrado, por ejemplo, no estuvo. Es, junto con Mario Secco, otro ausente, dos de los que critican al hijo de los dos presidentes y le piden que deje de condicionar la conducción de Axel Kicillof. A los ojos de Juan Zabaletta, exintendente de Hurlingham, "es un modus operandi de La Cámpora. Te rayan, te rayan hasta que te destruyen, si pueden. Eso hicieron con Alberto Fernández y ahora lo hacen con Axel".

Zabaletta y el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, subieron en sus redes sociales una irónica respuesta a la reaparición pública de la exvicepresidenta. "Otra vez sopa", y se los ve, por separado, a uno preparando un caldo y al otro tomando sopa.

Sus modales, que considera muchos mejores a los que aplica Javier Milei en la actualidad, fue sobre lo primero que habló al criticar los que no defienden el modelo kirchnerista. Similares a los del actual presidente en muchos aspectos, siempre les reclamó a los dirigentes que defiendan más lo que hicieron en el pasado y no se la pasen gritándose entre ellos porque, al igual que lo que opinó Malena Galmarini, "nos alejamos de la gente".

Para los que aún tenían alguna duda sobre lo que piensa sobre el futuro político de su espacio político, Cristina Fernández de Kirchner fue muy gráfica sobre lo que piensa. "No me querían por los modales, dale, qué modales. Era otra cosa. No me voy a cambiar el apellido ni haré cambiarlo a nadie, a nadie". Entonces, quedan todos avisados. Su proyecto futuro se llama Kirchner. Y el único que está en carrera política es Máximo.

Un amigo del diputado nacional, también funcionario bonaerense, destacó dos cosas: "Primero, que habló la líder de la oposición, guste o no. Y, segundo, que Axel puede ser candidato, pero es con todos nosotros. Su valor es ser un fiel representante de Cristina y el kirchnerismo. Es como el durazno, si queres comerlo, bancate la pelusa. Quedó claro que si se pelea con Máximo y el kirchnerismo, se pelea con ella".