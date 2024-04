El motivo por el que la reaparición de Cristina Kirchner incomoda al peronismo no kirchnerista

La reaparición de Cristina Fernández de Kirchner en un acto público en Quilmes, este sábado a las 17, incomoda a varios sectores del peronismo no K en un contexto de agitación interna dentro de la oposición, con disputas entre Axel Kicillof y La Cámpora por el liderazgo en la Provincia de Buenos Aires.

El regreso a la escena pública de Cristina, en un acto realizado en el distrito que comanda Mayra Mendoza, ha desatado un remolino de análisis y controversias en el seno del peronismo bonaerense. En medio de tensiones y ambiciones internas, su presencia despierta interrogantes sobre posibles respaldos políticos y estrategias de cara al futuro.

Esto se debe a que el escenario político en la Provincia de Buenos Aires se torna cada vez más complejo, con el gobernador Axel Kicillof y La Cámpora enfrascados en una disputa por el control del poder.

Las tensiones en el peronismo bonaerense adquieren nuevos matices con la posible aspiración de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, a ser la sucesora de Kicillof en la provincia de Buenos Aires.

La presencia de Cristina Kirchner en Quilmes alimenta las especulaciones sobre alianzas y estrategias políticas en un contexto de competencia feroz por el poder bonaerense.

En cambio, del lado del peronismo más tradicional, algunas voces se alzaron en las últimas horas para cuestionar la aparición pública de la exvicepresidenta de la Nación “justo ahora”. "A Cristina le cuesta dejar la centralidad. Es un derecho adquirido, es cierto, pero también es un obstáculo en este momento, sabiendo que el principal enemigo del Gobierno es el kichnerismo. A Milei le viene bárbaro que ella salga a hablar, porque Cristina habla una hora y le da de comer a los diarios durante dos semanas, y en estos últimos días a Milei le estaban empezando a entrar las balas", resaltaron.

"Nosotros lo que estamos viendo es que así como en algún otro momento decíamos que con Cristina sola no alcanzaba -para ganar elecciones-, ahora con el peronismo solo no alcanza, porque toda la derecha en la Argentina indefectiblemente se irá encolumnando por detrás de Milei, y entonces lo que necesitamos nosotros es armar algo diferente, algo más amplio y pragmático, con dirigentes con los que tengamos coincidencias, y no seguir insistiendo por el lado de los personalismos", agregó un exfuncionario del Gobierno de Fernández en diálogo con Noticias Argentinas.