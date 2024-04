Un departamento impulsa un amparo ante la Corte contra el aumento de la luz

La concejal Silvina Camiolo, del bloque Reconstruyendo Malargüe, impulsa un proyecto en su departamento por los aumentos de alrededor del 159% de la tarifa de la luz. La edil pretende que el Concejo Deliberante en representación de las familias malargüinas presente como acción colectiva un recurso de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza por lo que entiende son aumentos desmedidos de Edemsa, la empresa prestadora del servicio.

"Las tarifas de luz están impagables y a nivel nacional estamos sólo por detrás de Salta como la provincia que más caro paga este servicio. Esto en parte se debe a que la provincia autorizó por decreto un aumento discrecional por parte de Edemsa respecto al valor agregado a la distribución. Por ese motivo, presentamos un proyecto en el Concejo Deliberante para que sea esta institución y en representación de todas las familias malargüinas quien presente ante la Justicia una acción colectiva de amparo. Necesitamos defender el bolsillo de los malargüinos y creemos que es a través del Concejo Deliberante la institución que tiene legitimidad de origen para hacerlo", sostuvo la exlegisladora provincial en diálogo con MDZ.

Entre los fundamentos se encuentran que los componentes que determinan el valor de la energía eléctrica son el costo de abastecimiento (que es jurisdicción nacional y a donde se dirigen los subsidios), más el transporte, le sigue el valor agregado de distribución (más conocido como VAD y de competencia provincial) y finalmente los impuestos. En ese sentido, la edil asegura en su proyecto que en Mendoza, la actualización tarifaria se dio por el ajuste en los dos componentes principales: el costo de abastecimiento (Mediante Resolución 7/2024) y el VAD.

Por eso, apunta a que a través del decreto 2348/2023 se habría rubricado el acuerdo que permitió que se modificaran los estatutos de Edemsa y su objeto social, lo cual derivó en dichos aumentos. Agrega además, que el valor agregado de distribución refiere al costo generado por las tareas de operación, mantenimiento e inversiones que debería realizar Edemsa en el sistema eléctrico. Por lo tanto, según asegura en el proyecto, durante 2023 este concepto subió 248% y en el primer trimestre de este año el VAD escaló al 598%. Por eso considera que la tarifa de Mendoza es una de las más caras del país, sólo atrás de Salta.

En esa línea, argumenta que los incrementos "repercuten, no sólo en las familias, sino en todo el sistema productivo y económico de Mendoza, con la posible disminución de las inversiones que podrían dirigirse a otros distritos con costos de producción más favorable. Que en el departamento de Malargüe el servicio energético no es de calidad, ya que no se realizan obras de infraestructura para expandir la red eléctrica a áreas actualmente no atendidas, así como la implementación de políticas para garantizar un suministro confiable y equitativo de electricidad para todos los residentes, especialmente para aquellos habitantes de la zona rural, por cuyos campos atraviesan los tendidos eléctricos y ni siquiera tienen acceso al servicio. Que la falta de infraestructura adecuada y la distribución limitada de la electricidad pueden tener un impacto significativo en la calidad de vida de los residentes y en el desarrollo económico de la región".

El proyecto presentado en Malargüe

Ahora, será el turno del Concejo Deliberante que deberá decidir si acompaña o no a Camiolo en su presentación. En la misma línea, en noviembre del año pasado, presentaron ante la Corte un recurso de inconstitucionalidad por cambio estatuto de Edemsa y pruebas de que es la tarifa de la luz más alta de Argentina es la de Mendoza, excepto Salta.Los impulsores son el concejal de Ciudad de Mendoza, Gustavo Gutiérrez, el exgobernador Arturo Lafalla y el exjuez de la Corte Alejandro Pérez Hualde, quien además de profesor titular en Derecho, es especialista de servicios públicos. Además, firma la fundación Nuestra Mendoza. En el escrito se identifica que la tarifa comercial, industrial y agrícola es aún más cara en Mendoza que en otras provincias.