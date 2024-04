Tras el tarifazo de febrero, advierten por una nueva suba de la luz en Mendoza: cuándo será

Este martes, funcionarios del EPRE explicaron en comisiones a los diputados que integran la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, varios puntos vinculados a la tarifa eléctrica. Andrea Molina, titular del Ente Provincial Regulador Eléctrico, explicó distintos aspectos que hacen a la composición de la tarifa eléctrica. La invitación fue cursada en cumplimiento de una Resolución impulsada por Emanuel Fugazzotto (PV).

Entre los puntos abordados se encuentran la composición de la boleta eléctrica, los porcentajes de incremento en la facturación y el alumbrado público. Además, qué pasará en mayo con un nuevo incremento en la factura.

En ese sentido, Molina indicó que la factura de electricidad tiene tres componentes: el VAD -Valor Agregado de Distribución-, el costo de abastecimiento y los impuestos. Al primero de ellos lo integran el costo de explotación, el costo de capital; al segundo, el precio de compra en el Mercado Eléctrico o entre empresas, de energía, potencia y transporte, mientras que al tercero, tributos como el IVA, sobretasa provincial, contribución para la compensación de costos eléctricos, el cargo de alumbrado público, Ingresos Brutos, tasas municipales y tasas de fiscalización y control.

Por otra parte, explicó el aumento vigente a partir del mes de febrero a través de la resolución 7/2024 de la Secretaría de Energía de la Nación, que precisamente estableció que los nuevos costos de la energía serían aplicados desde el 01 de febrero y hasta el 30 de abril.

Se viene otro aumento de la luz en Mendoza.

Sobre el nuevo aumento desde el mes de mayo, la titular del EPRE explicó a la prensa que: "La Secretaría de Energía de la Nación dispone que las actualizaciones se dan de forma trimestral. Estamos aguardando que la misma Secretaría nos diga cuáles son los nuevos costos de abastecimiento y de transporte. Una parte del aumento lo define Nación y otra parte es por el poder concedente y estamos terminando de ver de cuánto es. Estaba previsto que aumente el costo de la energía por mayor demanda del gas, eso se traduce en mayores dólares y el valor del dólar no es el mismo precio del que habíamos tenido anteriormente".

Lo que aumenta en concreto es el componente nacional dentro de los complementos de la tarifa eléctrica en Mendoza. Por ende aumenta el valor de la energía y también el VAD, que es el componente que fija el Poder Ejecutivo de la provincia.

Indicó que para quienes no tenían subsidio el incremento pasado en febrero, representó un 117%, mientras que para el resto de los usuarios no residenciales, de 410%, con el mismo consumo, por la quita de subsidio. Al respecto, dijo que siguen subsidiados los niveles 2 y 3 – quienes alcanzan una canasta básica o se encuentran entre una y dos canastas básicas y media, respectivamente -. Además, expuso que los electrodependientes no pagan, “tienen un régimen especial, se les hace la factura pero se les cobra cero”, y que en la provincia hay alrededor de 1623 casos de este tipo.

En cuanto a la cantidad de usuarios por categorías, destacó que Residencial suman 570.270; General, 86.470; Optativa, 4.588; T2 Grandes Demandas, 2.945; Riego Agrícola, 8.293, y Peaje, 85. En lo concerniente a la cantidad de usuarios residenciales por categoría y nivel, el Nivel 1 representa el 25% del total, el Nivel 2 el 57%, y el Nivel 3, el 18%.

En otro orden, sostuvo que hay 625 usuarios generadores de los cuales 85% son usuarios residenciales que generan el 25% de su consumo. El resto, son grandes usuarios como bodegas o frigoríficos. “Estamos muy bien en relación a otras provincias”, resaltó.