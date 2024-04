Cómo reaccionó Manuel Adorni cuando le volvieron a preguntar por los perros de Javier Milei

Al vocero presidencial, Manuel Adorni, le pareció una "falta de respeto", y una "cuestión absolutamente irrespetuosa" la pregunta de un periodista. Durante la habitual conferencia de prensa, un acreditado en la Casa Rosada preguntó sobre "la cantidad de perros que ve el presidente", haciendo referencia a la duda sobre cuántos canes hay en la Quinta de Olivos.

"Lo que sugerís me parece una falta de respeto definir al presidente como una persona que habla con cosas que no existen", dijo el vocero. Además dijo que le parece una "cuestión absolutamente irrespetuosa" que el periodista haya dicho que "el presidente ve cosas que no coincide con la realidad".

Adorni consideró que hablar sobre los perros del presidente es "meterse con su familia", y que "tenemos que dejar de hablar de determinadas cuestiones". "Me parece totalmente desubicado sugerir lo que sugeriste", cerró el vocero la respuesta.

No es la primera vez que los periodistas acreditados le preguntan sobre la cantidad de perros que tiene el presidente. "No entiendo en qué te cambia que sean cuatro perros, que sean cinco perros, o 43 conejos", contestó, preguntándose "¿cuál es la diferencia?". "Si el presidente dice que hay cinco perros, hay cinco perros", cerró.