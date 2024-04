Chispazos en el mundo gremial: dura respuesta de Roberto Macho a Ampros

Roberto Macho, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cruzó a su par de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), Claudia Iturbe, quien previamente lo acusó de llevar a cabo una "práctica desleal", luego de que este miércoles aceptara la propuesta salarial del Gobierno hacia el Régimen 27.

De las dos alternativas salariales propuestas por el Ejecutivo con anterioridad, 54% de los más de 2.200 participantes eligieron la segunda opción, que consiste en 11% en abril, 11% en mayo y 11% en junio, teniendo como referencia el básico de enero de 2024. Obtuvo 19% la opción uno y 27% el rechazo general.

Claudia Iturbe, en diálogo con MDZ, calificó de la situación como "ilegal", ya que considera que el sindicato que conduce es mayoría y ATE no puede sentarse en nombre de ese régimen. "La verdad es que no se entiende. Es algo irregular, nunca nos había pasado que se sentara otro gremio por el régimen que representamos. ATE hizo lo mismo con los trabajadores de la Legislatura que representa UPCN. Esto no puede ser así, tiene que ver con lo convencionado. Los únicos signatarios del convenio colectivo de trabajo somos nosotros en el caso de los profesionales de la salud. El convenio no se ha abierto. Es una práctica desleal lo hecho por ATE por no decir una traición", lanzó Iturbe, que considera que su espacio es mayoría para decidir.

La respuesta de Macho no tardó en llegar. El sindicalista le manifestó a este diario tras lo expresado por Iturbe que "es mentira que ellos son mayoría" y que "el martes se pidió compulsa para licenciados en enfermería porque tienen que tener una paritaria propia, según la Ley 7799". Según relató, en el Régimen 27 hay 8.202 médicos en planta que cobran por el Gobierno de Mendoza. "Ampros representa al 35% de ellos y ATE al 20%, pero sumando a enfermería somos mayoría. Algunos profesionales están en Ampros, otros en ATE y hay otros que son independientes. 70% de licenciados en enfermería están en ATE. También, 2.500 de las otras profesiones están en ATE. Son en general los que menos cobran", dijo.

Claudia Iturbe, secretaria general de Ampros.

"Nosotros le pedimos al Gobierno que baje la propuesta nominal. Significa que en una planilla de simulación figura el documento de la persona, cuánto cobra y cuánto cobraría con la propuesta del Gobierno. Hicimos un plebiscito, que lo hace todo el mundo. Lo firmaron más de 2.000 profesionales. Tomó una legitimación importante. La planilla de simulación trasluce que hay un grupo élite que cobra $2.000.000 y otros $500.000. Entonces, los trabajadores han adherido para firmar la aceptación de la propuesta del 11% y que la próxima propuesta -en la última semana de junio- con los haberes de agosto va a ser acumulativa los porcentajes de aumento salarial de enero a agosto. Obviamente que es interesante para los profesionales por los sueldos que tienen y porque la inflación es acumulativa. Lo bajamos a las bases y se aceptó. En enfermería somos mayoría absoluta. Sumando el 20% de ATE y los licenciados en enfermería, somos mayoría", comentó Macho

Iturbe también aseveró que el Gobierno "va acordar con los profesionales de la salud porque se sienta con el gremio amigo, el gremio que le dice que sí, nosotros somos los enemigos, porque dijimos que no a la propuesta salarial porque no nos convence". Lo manifestado se da en el marco de la aceptación general de ATE la oferta salarial y el rechazo por parte de Ampros, que debe volver a verse cara a cara con las autoridades.

Respecto a este punto, Macho contestó: "Primero fui zurdo, peronista, radical, del PRO, de Suarez -que me metió preso-, de Cornejo... Acá no hay gremios amigos o enemigos. No podés como dirigente sindical ocultarle la información real a los trabajadores ni mentirles para rechazar una propuesta salarial. No lo voy a permitir. La verdad es que no me interesa ser mayoría o minoría".

"Ampros paritaba para 500 médicos, dejando a los otros desprotegidos. Ahora Ampros plantea lo que cobra un médico y va con los bonos. ¿Ahora se acuerdan y dicen que ATE va firmar? Esto no puede ser un capricho de una dirigente gremial como Claudia Iturbe. Cuando tenés una propuesta, la lógica dice que lo bajes a las bases. Desde noviembre de 2023, 600 personas se fueron de Ampros a ATE. Vos tenés que paritar para todos... Yo soy mayoría en algunas profesiones y ellos en otras", aportó.